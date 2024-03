Xem Taylor Swift: Lý Hùng săn vé VIP, Thanh Thanh Huyền chi 22 triệu đồng

Phùng Khánh Linh xuất hiện ấn tượng với màn cosplay theo phong cách của "công chúa nhạc đồng quê". Nữ ca sĩ mặc trang phục màu hồng nổi bật, kèm phụ kiện mà Taylor Swift từng sử dụng trong MV "You need to calm down" (Ảnh: Facebook nhân vật).