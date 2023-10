Will Smith tát MC tại giải Oscar vì người này từng muốn hẹn hò vợ anh?

Tại lễ trao giải Oscar 2022, khi người dẫn chương trình Chris Rock đùa cợt về kiểu đầu trọc của nữ diễn viên Jada Pinkett Smith, anh đã bị tài tử Will Smith tát ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Cái tát ấy vĩnh viễn đi vào... lịch sử của giải Oscar như một trong những khoảnh khắc gây sửng sốt và tranh cãi nhất.

Thoạt tiên, truyền thông và công chúng vẫn đinh ninh rằng Will Smith muốn bảo vệ vợ. Jada vốn bị rụng tóc nhiều nên cô quyết định để... đầu trọc. Dư luận những tưởng rằng Will Smith quá "xót" vợ nên đã không thể kìm lòng trước câu đùa thiếu tế nhị liên quan tới vấn đề ngoại hình của vợ.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Page Six).

Nhưng tới thời điểm này, khi nữ diễn viên Jada Pinkett Smith sắp cho ra mắt cuốn tự truyện Worthy, công chúng mới được biết thêm về một tình tiết gây sửng sốt. Hóa ra, trước đây, Chris Rock đã nhanh chóng tiếp cận Jada và ngỏ lời đề nghị gặp gỡ, hẹn hò với cô, ngay khi xuất hiện những tin đồn về việc cô sắp ly hôn tài tử Will Smith.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People, Jada tâm sự: "Tin đồn về việc tôi và Will sắp ly hôn xuất hiện từ năm này sang năm khác. Có một thời điểm, Chris Rock tin đấy là sự thật. Anh ấy liền gọi điện cho tôi và có ý muốn gặp gỡ, hẹn hò với tôi. Tôi đã từ chối và phủ nhận mọi tin đồn. Anh ấy liền xin lỗi và dừng lại ở đó".

Như vậy, tại lễ trao giải Oscar 2022, Chris đã đùa cợt về kiểu đầu trọc của Jada một cách thoải mái không phải vì anh quá vô tâm và thiếu tế nhị, mà Chris có lẽ muốn ngầm thể hiện sự thân mật, thoải mái mà anh có với Jada. Sự thân mật, thoải mái ấy khiến Chris tự tin rằng anh có thể đùa cợt với Jada mà không khiến cô giận dữ hay thù ghét mình.

Nhưng động thái của Chris trên sân khấu lễ trao giải đã kích động tâm lý của Will. Will đã bước lên sân khấu và tát Chris trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả. Hậu quả là Will Smith bị cấm tham dự các sự kiện của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ trong vòng 10 năm.

Vợ chồng Will Smith đã quen biết nam diễn viên hài Chris Rock từ lâu (Ảnh: Page Six).

Jada cho biết cô vẫn chưa đối thoại lại với Chris về sự việc lùm xùm này: "Tôi chỉ có một mong muốn là tất cả những hiểu lầm xung quanh câu chuyện này có thể được hóa giải và chỉ còn lại sự thiện chí".

Jada cũng cho biết rằng quả thực cô không hề cảm thấy bị xúc phạm bởi câu đùa của Chris Rock rằng anh muốn xem cô "diễn xuất trong phim G.I. Jane 2" (nhân vật nữ chính trong phim G.I. Jane cũng để đầu trọc).

"Đó là cách mà các nghệ sĩ hài tương tác. Tôi không muốn phán xét cách người khác thể hiện bản thân mình hay thể hiện phong cách nghệ thuật mà họ theo đuổi", Jada nói. Cô thừa nhận rằng những tương tác giữa cô và Chris qua năm tháng không phải lúc nào cũng dễ chịu.

Có những khi Chris có những đối đáp, đùa cợt khiến Jada cũng cảm thấy bị tổn thương ít nhiều, nhưng cô không thấy mình bị xúc phạm quá đáng. Jada cũng có ý bênh vực Will Smith khi cho rằng Chris Rock là người của công chúng, anh cũng cần biết thế nào là giới hạn trong tương tác.

Will và Jada vẫn luôn xuất hiện tình tứ bên nhau tại các sự kiện dù họ đã âm thầm sống ly thân 7 năm (Ảnh: Page Six).

Chứng kiến Will bước lên tát Chris tại lễ trao giải Oscar, thoạt tiên Jada không dám tin vào mắt mình. Đến khi hai người ra về sau lễ trao giải, lúc chỉ còn lại hai người với nhau, Jada cho biết lời đầu tiên mà cô dành cho Will là: "Anh có ổn không?".

Will và Jada đã kết hôn từ năm 1997, họ có hai con chung gồm con trai Jaden (25 tuổi) và con gái Willow (22 tuổi). Jada đang chia sẻ nhiều thông tin gây sửng sốt về đời sống hôn nhân của cô. Những điều này vốn được các thành viên trong gia đình nhà Smith giấu kín suốt nhiều năm. Việc Jada tiết lộ ra ở thời điểm này chắc chắn có gây ảnh hưởng tới các thành viên trong gia đình.

Nói về hai con chung của cô và Will, Jada thể hiện sự tự hào: "Các con là những người thầy bé nhỏ của tôi. Chính các con dạy cho tôi biết cách sống chân thực, sống đúng là mình, yêu thương và chấp nhận bản thân mình với những gì mình có trong cuộc sống".