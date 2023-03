Một năm sau ngày bị tát, Chris Rock: "Các bạn hỏi bị tát có đau không ư?"

Nhìn lại sự cố "cái tát"

Tới đây, nam diễn viên hài Chris Rock sẽ thực hiện một show tấu hài độc thoại chiếu trên một nền tảng giải trí trực tuyến. Show này có tên Selective Outrage, trong tập phát sóng đầu tiên, Rock sẽ chia sẻ về sự cố "cái tát" xảy ra tại lễ trao giải Oscar 2022.

Khi ấy, tài tử Will Smith đã bước thẳng lên sân khấu và dành cho Chris Rock - người dẫn chương trình của lễ trao giải... một cái tát trời giáng, vì Rock đã trêu đùa kiểu đầu của vợ Smith - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith.

Will Smith và vợ tại lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: New York Post).

Show Selective Outrage sẽ lên sóng vào cuối tuần này, Rock sẽ mở màn show bằng việc nói về scandal "cái tát" mà anh chính là nạn nhân. Vì show Selective Outrage là show tấu hài độc thoại, đề cao tính hài hước, nên có thể đoán trước rằng Rock sẽ đưa vào nhiều nét hài hước trong cách nhìn nhận sự cố "cái tát" đã qua.

Khi xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 để làm nhiệm vụ trao giải cho hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất, khi nhìn thấy nữ diễn viên Jada Pinkett Smith để đầu trọc, nam diễn viên hài Chris Rock đã "vui miệng" đưa ra một câu đùa tếu công khai: "Jada, tôi yêu mến chị. Kiểu đầu này chắc là để đóng phim G.I. Jane II đó hả, tôi rất chờ đợi được xem bộ phim này đấy nhé".

Lúc này, Jada đang để đầu trọc là do cô đang bị rụng tóc nặng. Tạo hình của nhân vật nữ chính trong phim G.I. Jane (1997) gắn liền với kiểu đầu trọc. Đây là một vai diễn nổi tiếng của nữ diễn viên Demi Moore. Câu đùa của Chris Rock đã kích động Will Smith, Smith bước lên sân khấu tát Rock rồi trở về chỗ ngồi và chửi tục để thể hiện sự bực tức không nguôi.

Câu đùa của Chris Rock đã kích động Will Smith, Smith bước lên sân khấu tát Rock rồi trở về chỗ ngồi và chửi tục để thể hiện sự bực tức không nguôi (Ảnh: New York Post).

Chỉ vài phút sau khi tát đồng nghiệp, Will Smith lại bước lên nhận giải Nam chính xuất sắc cho vai diễn trong phim King Richard, anh nhận giải trong nước mắt và nói: "Nam diễn viên Denzel Washington vừa nói với tôi cách đây mấy phút rằng: Ở vào những thời khắc đỉnh cao của cuộc đời, hãy cẩn thận, đó là lúc quỷ dữ đến gần anh nhất".

Câu nói này phần nào thể hiện sự hối hận của Will Smith sau hành động bạo lực tại một sự kiện trao giải điện ảnh thu hút sự quan tâm của truyền thông - công chúng quốc tế. Sau scandal này, ban tổ chức giải Oscar đã tuyên bố cấm Will Smith tới dự các sự kiện do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức trong vòng 10 năm.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar (Video: The Guardian).

Một năm đã trôi qua, chuyện cũ vẫn chưa bỏ qua

Thực tế, trong một chương trình biểu diễn tấu hài mới đây, Chris Rock đã đề cập tới Will Smith qua góc nhìn hài hước nhưng không kém phần... sâu cay, đay nghiến. Rock đề cập lại việc vợ của Smith từng có cuộc tình ngoài luồng hồi năm 2016 với rapper August Alsina. Ở thời điểm nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng này, August Alsina mới 23 tuổi còn nữ diễn viên Jada Pinkett Smith đã 44 tuổi.

Việc Alsina tiết lộ về mối quan hệ này với giới truyền thông hồi năm 2020 đã buộc vợ chồng Smith phải lên tiếng xác nhận về việc họ từng có cuộc hôn nhân "mở". Trước đó, vợ chồng Will Smith từng thể hiện trước truyền thông - công chúng rằng họ gắn bó bền chặt, dù luôn có những tin đồn dấy lên rằng cặp đôi không "cơm lành canh ngọt" như vẫn thể hiện.

Trong một chương trình biểu diễn tấu hài mới đây, Chris Rock đã đề cập tới Will Smith qua góc nhìn hài hước nhưng không kém phần... sâu cay (Ảnh: New York Post).

Đề cập lại chuyện hôn nhân của Smith, Rock nói trong một show tấu hài mới đây: "Chúng ta đều bị lừa cả thôi. Cô ấy đã làm tổn thương anh ấy nhiều hơn nhiều so với cách anh ấy đã làm tổn thương tôi, các bạn ạ. Và chuyện này mọi người đều biết cả rồi nhé, tôi không tiết lộ điều gì nhạy cảm cả.

Tôi cảm thấy thương Will quá, tôi từng cố gắng gọi điện để an ủi anh ấy. Mọi người đều nói này nói kia về chuyện nhà anh ấy, nhưng chỉ có tôi là không bình luận gì và muốn gọi điện an ủi anh ấy, nhưng rồi anh ấy đã đánh ai? Đánh tôi đấy, các bạn ạ".

Trong một talkshow, nữ diễn viên Jada Pinkett Smith đã từng lên tiếng khuyên Will Smith và Chris Rock ngồi lại, đối thoại thẳng thắn với nhau để hàn gắn và chữa lành cho những tổn thương của cả hai bên.

Ở thời điểm gần 4 tháng sau sự vụ "cái tát", Will Smith mới đăng tải một video clip để công khai xin lỗi Chris Rock: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình đã hành động đúng trong khoảnh khắc ấy. Tôi không bao giờ nghĩ rằng đó là cách lý tưởng để xử lý vấn đề, khi tôi cảm thấy mình và người thân bị đối xử thiếu tôn trọng, thậm chí bị sỉ nhục.

Tôi đã tìm cách liên lạc với Chris và thông điệp mà tôi nhận lại được là anh ấy không sẵn sàng đối thoại với tôi. Khi nào sẵn sàng, anh ấy sẽ chủ động liên lạc lại". Trong lời xin lỗi của mình, Smith cũng nhấn mạnh với ý tự bào chữa: "Ngôn từ cũng có thể gây đau đớn".

Về video clip xin lỗi này, Chris Rock từng bình luận: "Tôi thấy phát khiếp vì cái video có cách nói như thể con tin bị bắt cóc ấy. Tất cả những ai nói rằng ngôn từ cũng có thể gây đau đớn hẳn họ chưa từng bị tát vào mặt. Will đã đưa lại ấn tượng về một con người hoàn hảo trong suốt 30 năm và rồi anh ấy tự lột mặt nạ của mình, cho chúng ta thấy anh ấy cũng có những lúc xấu xí như tất cả chúng ta mà thôi".

"Quân tử trả đòn một năm chưa muộn"

Sự vụ "cái tát" là một sự vụ gây sốc sẽ còn mãi được nhắc nhớ đến trong lịch sử của lễ trao giải Oscar (Ảnh: New York Post).

Hiện tại, dù show tấu hài của Chris Rock chưa lên sóng nhưng tờ tin tức The Wall Street Journal đã tiết lộ một số câu tấu hài đắt giá mà nam diễn viên sẽ nói trong tập đầu phát sóng. Chẳng hạn, Chris Rock bình luận về câu hỏi mà anh đã nhận được rất nhiều trong vòng một năm qua: "Điều mọi người hay hỏi và muốn biết nhất trong một năm qua, đó là cái tát ấy có đau không.

Trời ơi, đau chứ! Anh ấy từng vào vai võ sĩ quyền anh Muhammad Ali trong phim Ali hồi năm 2001 đấy, các bạn còn nhớ không? Nếu quy chiếu sang phim hoạt hình, tôi là nhân vật ngựa vằn, còn anh ấy là cá mập sát thủ, các bạn có hiểu không? Tôi bị tát mạnh tới mức tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng anh ấy hát vang lên trong tai. Smith từng thử sức với cả hoạt động ca hát nữa đấy, các bạn ạ".

Ở thời điểm một tuần sau khi bị tát hồi năm 2022, Chris Rock từng xuất hiện tại một chương trình biểu diễn tấu hài, khi chia sẻ những lời đầu tiên với các khán giả sau sự vụ gây sốc, anh đã khá xúc động: "Các bạn ổn chứ? Tôi thì vẫn đang cố gắng hiểu những gì đã xảy ra. Ở một thời điểm nào đó, tôi sẽ nói về câu chuyện này. Tôi sẽ nói theo cách vừa nghiêm túc vừa hài hước, nhưng vào lúc này, tôi sẽ chỉ nói với các bạn những câu chuyện hài hước khác mà thôi".

Hiện tại chính là thời điểm mà Chris Rock lựa chọn để nói về chuyện đã qua. Thời điểm show tấu hài Selective Outrage của Chris Rock đến với công chúng là hơn một tuần trước khi lễ trao giải Oscar 2023 diễn ra, lúc này, những gợi nhắc về lễ trao giải Oscar 2022 chủ yếu vẫn xoay quanh scandal "cái tát".

Thực tế, đây là một sự vụ gây sốc sẽ còn mãi được nhắc nhớ đến trong lịch sử của lễ trao giải Oscar. Việc Chris Rock lựa chọn để tập đầu của show tấu hài nói về sự vụ "cái tát" sẽ khiến truyền thông - công chúng Mỹ đổ dồn mọi sự chú ý vào show này, để xem "quân tử trả đòn một năm chưa muộn" thì sẽ như thế nào...