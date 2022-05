Tuổi thơ bi kịch không ngờ của hai tài tử "sa cơ" Johnny Depp - Will Smith

(Dân trí) - Will Smith bị khủng hoảng hình ảnh sau khi tát đồng nghiệp tại lễ trao giải Oscar. Johnny Depp sa lầy sau khi ly hôn và liên tục kiện tụng vợ cũ. Điểm chung của hai tài tử là cùng có tuổi thơ bi kịch.

Giờ đây, khi cả hai tài tử Will Smith và Johnny Depp đều đang lao đao trong sự nghiệp ở Hollywood, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng, liệu có phải chính những ẩn ức đã có từ tuổi thơ ấu bi kịch, kết hợp với những "xô đẩy" của cuộc đời, nên hai nam tài tử mới "sa cơ" khi đều đã ở tuổi ngoài 50?

Kỳ thực, tuổi thơ của Will Smith và Johnny Depp đã xảy ra những gì, để đến mức họ bị ám ảnh dài lâu đến vậy?

Will Smith từng sống trong cảm giác thù hận cha và xót xa cho mẹ

Hồi năm ngoái, Will Smith (53 tuổi) từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng trong những năm tháng ấu thơ, nam tài tử đã luôn phải sống trong những xúc cảm cực điểm, đã có lúc anh thù hận cha mình, khi chứng kiến những hành vi bạo lực mà cha gây ra cho mẹ của nam tài tử.

Will Smith từng chia sẻ về mối quan hệ cha con rất khó diễn tả giữa anh và cha ruột với tạp chí People (Mỹ), theo đó, Smith cho rằng người cha quá cố của mình - ông Willard C. Smith Sr. là một người nghiện rượu, luôn hành xử bạo lực với vợ - người đã gắn bó với ông cả cuộc đời.

Tài tử Will Smith bên cha và mẹ (Ảnh: Daily Mail).

Dù vậy, cũng chính ở cha ruột, Will Smith nhìn thấy một người đàn ông yêu thương con cái và hết lòng vì con. Chính vì vậy mà những xúc cảm của Will Smith dành cho cha rất mâu thuẫn, đan xen lẫn lộn cả tích cực và tiêu cực:

"Cha tôi là một người bạo lực với vợ, nhưng ông cũng là người đã có mặt trong từng cuộc thi đấu thể thao mà tôi tham gia, ông có mặt xem từng vở kịch mà tôi đóng. Quả thực rất khó để diễn tả những xúc cảm của tôi dành cho ông. Cha tôi là một người nghiện rượu, nhưng ông không bao giờ say xỉn đi dự lễ công chiếu những bộ phim mà tôi đóng.

Ông tìm đọc tất cả những gì người ta viết về tôi. Ông đến thăm tất cả những phim trường mà tôi tham gia đóng phim ở đó. Đó là một sự quan tâm rất lớn mà ông dành cho tôi, điều đó cũng đồng thời khiến tôi nhớ đến sự cầu toàn đáng sợ của ông, người đã luôn khiến cả gia đình khiếp sợ mỗi khi tới giờ ăn tối, ông đòi hỏi vô cùng khắt khe và khiến mọi bữa tối gia đình đều trở nên căng thẳng".

Will Smith thừa nhận rằng anh đã phải chứng kiến rất nhiều cảnh bạo lực trong gia đình gây ám ảnh trong suốt những năm tháng tuổi thơ, đó là những hành động bạo lực mà cha anh gây ra cho mẹ anh.

Will Smith tâm sự: "Những lần phải chứng kiến những hành động bạo lực đáng sợ mà cha gây ra cho mẹ, tôi nghĩ, những hình ảnh ấy đã tạo nên con người tôi. Những sự việc đáng buồn ấy kỳ thực lại có sức tác động mạnh mẽ hơn bất cứ chuyện gì khác xảy ra trong cuộc đời tôi sau này".

Smith khẳng định rằng những sự việc xảy ra thời thơ ấu còn mãi ám ảnh anh về sau: "Với tất cả những gì mà tôi đã làm được, các giải thưởng, danh tiếng, tiền tài, sự yêu mến và quan tâm của công chúng dành cho tôi..., tất cả những điều ấy vẫn luôn bị một thứ bóng đen phủ lên, đó là những lời xin lỗi mà tôi muốn dành cho mẹ.

Trong những năm tháng bà bị bạo hành, tôi - một cậu con trai còn bé nhỏ, bất lực - đã không thể làm gì giúp bà. Việc không thể giúp gì cho mẹ trong những sự việc đau khổ ấy, việc tôi không dám đứng lên để đối diện với cha mình trong những cơn thịnh nộ điên rồ của ông, việc tôi là một đứa con trai hèn nhát..., những điều ấy sẽ còn mãi ám ảnh tôi".

Will Smith từng cho ra mắt một cuốn tự truyện hồi năm ngoái (Ảnh: Daily Mail).

Trong cuốn tự truyện "Will" được nam tài tử cho ra mắt hồi năm ngoái, Will Smith từng viết: "Những gì mà các bạn biết về tôi, rằng tôi là một người của công chúng với tính cách vui vẻ, hoạt náo, một Will Smith lắm lời, vui nhộn, một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng rất tự tin, tất cả cũng chỉ là vẻ ngoài mà tôi muốn xây dựng lên như thế mà thôi.

Đó là một công trình xây dựng đầy cẩn trọng của tôi để tạo nên một Will Smith mà tôi muốn các bạn nhìn thấy, thực ra, điều đó là để bảo vệ cho con người thật của tôi, để che giấu con người thật của chính tôi khỏi thế giới ngoài kia, bởi tôi không muốn cho các bạn nhìn thấy khía cạnh yếu đuối, nhu nhược của tôi".

Will thừa nhận trong cuốn tự truyện rằng, chính vì những xúc cảm mâu thuẫn đan xen lẫn lộn nên trong những ngày tháng cuối đời của cha, khi chăm sóc cho cha đang đau yếu, anh vẫn cảm thấy... căm giận ngấm ngầm mỗi khi nhớ lại những hành động bạo lực đáng sợ mà mẹ anh từng phải chịu đựng.

Những lúc như vậy, Will Smith phải chiến đấu với nội tâm của chính mình để cố quên đi những ký ức kinh hoàng gây ám ảnh. Về sau, ông Willard C. Smith Sr. qua đời vì ung thư ở tuổi 76 hồi năm 2016.

Dù vậy, sự ra đi của người cha vẫn để lại cảm giác mất mát và khoảng trống trong Will Smith, anh phải học cách làm hòa với quá khứ, với những xúc cảm mâu thuẫn của chính mình mỗi khi nghĩ về cha: "Không có điều gì đến từ thế giới bên ngoài có thể giúp đưa lại sự bình an trong nội tâm của chúng ta, hay đưa lại cảm giác mãn nguyện trong cuộc sống của chúng ta.

Sau cùng, không cần biết mọi người yêu quý bạn nhiều thế nào, chính việc bạn yêu quý mọi người ra sao mới giúp bạn có thể mỉm cười bình an trong cuộc sống. Chúng ta cần phải học cách tha thứ và yêu thương".

Trong khoảnh khắc bước lên sân khấu Oscar để tấn công Chris Rock, rất có thể, Will Smith đã sống trong cảm giác rằng nếu anh không làm được điều gì ngay lúc ấy, anh sẽ là một kẻ "hèn nhát" không thể... "bảo vệ" vợ (Ảnh: Daily Mail).

Thực tế, sau cú tát mà Will Smith tung ra với nam diễn viên hài Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar, sau khi Chris Rock lỡ đùa tếu về kiểu tóc của Jada - vợ của Will Smith, các tờ tin tức đã ngay lập tức liên hệ lại câu chuyện thời thơ ấu của nam tài tử.

Will Smith đã luôn sống trong cảm giác tội lỗi, rằng mình đã không thể bảo vệ mẹ, và trong khoảnh khắc anh bước lên sân khấu Oscar để tấn công Chris Rock, rất có thể, Will Smith đã sống trong cảm giác rằng nếu anh không làm được điều gì ngay lúc ấy, anh sẽ là một kẻ "hèn nhát" không thể... "bảo vệ" vợ.

Johnny Depp từng sống trong khủng hoảng bên người mẹ "không bình thường"

Hiện tại, Johnny Depp (58 tuổi) đang theo đuổi hoạt động kiện tụng đối với vợ cũ - nữ diễn viên Amber Heard, xung quanh những cáo buộc của Heard cho rằng cô đã bị bạo hành khi còn trong cuộc hôn nhân với Depp. Rất nhiều khía cạnh đã được đưa ra phân tích để sự việc được nhìn nhận một cách đa chiều, chính xác, trong đó, có cả những vấn đề từng xảy ra trong tuổi thơ của Depp.

Chị gái của Johnny Depp - bà Christi Dembrowski đã chia sẻ trước tòa rằng thuở nhỏ, Johnny Depp đã phải chịu đựng sự tàn nhẫn ở mức độ gây tổn thương tâm lý, gây nên bởi chính người mẹ ruột của họ.

Johnny Depp bên cha và mẹ nhiều năm về trước (Ảnh: Daily Mail).

Theo bà Christi, mẹ của họ - bà Betty Sue Palmer là người có tâm lý bất ổn, còn cha của họ - ông John Christopher Depp là một người hiền lành, nhẹ nhàng và dễ chịu.

"Cha của chúng tôi rất nhân hậu, rất kiên nhẫn, giàu tình yêu thương, luôn nhẹ nhàng, dịu dàng. Nhưng mẹ của chúng tôi thì hoàn toàn ngược lại, bà ấy luôn dễ bị kích động tâm lý, dễ lo lắng, bồn chồn và cũng dễ nổi giận", bà Christi nhớ lại.

Bà Christi khẳng định rằng tuổi thơ của chị em bà có nhiều nỗi khốn khổ chính vì mẹ của họ rất dễ nổi cơn thịnh nộ, la hét, ném đồ đạc, thậm chí hành xử bạo lực, thiếu kiểm soát đối với chính chồng con mình. Trước những bất ổn ấy, người cha đã luôn cố gắng duy trì mọi việc diễn ra ổn thỏa nhất có thể.

Qua những chia sẻ của bà Christi, công chúng được biết về những góc khuất trong tuổi thơ của Johnny Depp. Sau này, cha mẹ của họ ly hôn hồi năm 1978 khi Johnny Depp 15 tuổi, bà Christi 18 tuổi.

Johnny Depp và Amber Heard khi còn gắn bó (Ảnh: Daily Mail).

Johnny Depp cũng thừa nhận trước tòa rằng chính việc chứng kiến những bất ổn trong đời sống gia đình ngay từ khi còn nhỏ, nên anh sớm sử dụng chất kích thích từ năm... 11 tuổi.

Trong vụ kiện mà Johnny Depp và Amber Heard đang cùng theo đuổi hiện nay, Amber Heard đã đưa ra những thông tin và hình ảnh gây sốc, cho thấy thói quen say xỉn và sử dụng chất kích thích của Johnny Depp. Đáp lại, Johnny Depp đang đưa ra những thông tin để nhận được phần nào sự cảm thông từ quan tòa và truyền thông - công chúng.

Johnny Depp cho biết dù mẹ anh từng là nỗi kinh hoàng đối với con cái, nhưng về sau này, khi đã trưởng thành, Depp không thù hận mẹ. Anh đã xăm tên mẹ lên cánh tay trái hồi năm 1988. Khi nhận được những khoản thù lao đầu tiên ở Hollywood, Depp đã mua tặng mẹ một nông trại nhỏ ở miền quê. Depp cũng thường đưa mẹ đi dự những buổi công chiếu phim khi bà còn sống.

Johnny Depp chia sẻ trước tòa: "Khi tôi còn nhỏ, trong nhà chúng tôi không có sự an toàn nào cả, cách duy nhất để bản thân mỗi người không gặp phải vấn đề lớn, đó là hãy cố gắng tránh xa những cơn thịnh nộ mỗi khi nó nổ ra. Mẹ của chúng tôi rất khó đoán, có những lúc bà ấy độc ác tới bất ngờ với ngay chính các con của mình.

Quả thực, tôi đã có một tuổi thơ không bình thường, nhưng chính tuổi thơ ấy đã dạy cho tôi hiểu rằng không bao giờ mình được phép hành xử bạo lực trong cuộc sống gia đình của mình sau này".

Trong cuộc đời mình, mẹ của Johnny Depp kết hôn 4 lần. Cha của nam tài tử - ông John Christopher Depp là người chồng thứ hai của bà. Về sau này, bà Betty Sue Palmer còn kết hôn thêm hai lần nữa.

Ông John vốn là một kỹ sư xây dựng, còn bà Betty là một nữ phục vụ bàn. Hiện tại, cha của Johnny Depp đã ở tuổi 84, còn mẹ của anh đã qua đời được 6 năm.

Johnny Depp nhận sao trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood với sự có mặt của cha mẹ và người bạn gái của anh khi ấy - nữ diễn viên Vanessa Paradis (Ảnh: Daily Mail).

Khi Johnny Depp còn nhỏ, gia đình họ đã liên tục phải chuyển nhà theo ý muốn của bà Betty. "Một khi mẹ tôi đã muốn chuyển nhà, chúng tôi sẽ phải lên đường ngay lập tức. Vì vậy, chúng tôi luôn là những đứa trẻ xa lạ ở nơi mình mới chuyển đến, vừa kịp làm quen với một số bạn bè thì lại phải chuyển đi, trải nghiệm đó không hề dễ chịu", Depp nhớ lại.

Điều mà Johnny Depp nhớ mãi ở cha mình, đó là ông không bao giờ hành xử bạo lực hay đáp lại bằng những lời thô lỗ, xúc phạm vợ. Người cha đã luôn cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các con của mình.

Chỉ tới năm 1978, khi Depp đã 15 tuổi, ông John mới quyết định sẽ dừng cuộc hôn nhân bất ổn này lại. Vào một buổi sáng khi ông chuẩn bị đi làm, ông mang theo tất cả đồ đạc của mình. Bà Betty đã rất suy sụp sau sự việc này. Depp tìm tới nơi làm việc của cha và nhận được câu trả lời: "Cha không thể chịu nổi nữa, cha không thể sống như vậy được nữa, các con giờ đây đã lớn cả rồi".

Sau khi người cha rời khỏi gia đình, mẹ của Johnny Depp đã nảy sinh ý định dại dột - tự sát, nhưng may mắn, bà được Johnny Depp phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.

Depp cho biết vì tuổi thơ có nhiều bất ổn nên anh đã sớm tìm tới các loại chất cấm từ năm... 11 tuổi, quan hệ tình dục từ năm... 13 tuổi. Ở tuổi 16, Depp bỏ học và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp ca hát. Cuộc sống của Depp ở giai đoạn này rất khó khăn, chật vật.

Sau khi quen biết nam diễn viên Nicolas Cage, Depp được khuyến khích nên thử sức với diễn xuất và nhận được sự giúp đỡ để trở thành diễn viên ở tuổi 20, sau đó, anh nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong vai trò một nam diễn viên ở Hollywood.

Những xúc cảm của Johnny Depp về mẹ đã từng được nam tài tử chia sẻ trong những cuộc phỏng vấn trước đây, đó là những xúc cảm rất mâu thuẫn, Johnny Depp thấy mẹ rất kinh khủng nhưng cũng thích sự hài hước của bà. Bà Betty Sue đã qua đời vì bị ung thư hồi năm 2016 ở tuổi 81.

Johnny Depp và chị gái xuất hiện trước tòa mới đây (Ảnh: Daily Mail).

Trở lại với người chị gái của Johnny Depp, bà Christy chia sẻ thêm trước tòa rằng, mỗi khi Depp và Heard đi đâu cùng nhau, bà luôn phải đặt hai phòng khách sạn bởi hai người thường xuyên cãi vã: "Tôi nhìn thấy sự lặp lại trong cuộc sống của Johnny. Khi chúng tôi còn nhỏ, mỗi khi mẹ của chúng tôi nổi cơn thịnh nộ, việc đầu tiên mà chúng tôi làm là lảng tránh và tìm chỗ trốn để khỏi gặp rắc rối.

Tôi thấy mọi chuyện lặp lại trong cuộc hôn nhân của Johnny và Amber, mỗi khi hai người đi đâu với nhau, tôi luôn phải đặt hai phòng khách sạn, để đảm bảo rằng cậu ấy có nơi lưu lại, phòng khi muốn lảng tránh những cuộc cãi vã với vợ".

Khi được hỏi rằng bà có từng nghe thấy nữ diễn viên Amber Heard nói điều gì gây tổn thương cho Johnny Depp chưa, bà Christi đáp rằng Amber Heard thường dùng ngôn từ dễ gây tổn thương với Johnny Depp, cô hay gọi chồng mình là "ông già béo ị".

Trước tòa, bà Christi còn kể lại một sự việc mà chính bà đã trực tiếp chứng kiến: "Johnny nói rằng cậu ấy chuẩn bị có một cuộc gặp với một thương hiệu thời trang, bởi họ có hứng thú trong việc hợp tác với cậu ấy.

Phản ứng của Amber ngay sau đó là thể hiện sự ngạc nhiên sửng sốt và không tin vào những điều Johnny vừa nói, cô ấy thậm chí thể hiện sự coi thường, chế nhạo và cho rằng Johnny không đáng nhận được lời đề nghị gặp mặt đó. Cô ấy hỏi lại: Anh bảo thương hiệu nào muốn hợp tác với anh cơ? Thương hiệu ấy là sự đẳng cấp và phong cách, anh làm gì có đẳng cấp và phong cách".

Cách nói năng của Amber Heard khiến bà Christi nhớ lại những trò đùa độc ác của mẹ bà khi xưa đối với các con. Chẳng hạn, khi còn nhỏ, một bên mắt của Johnny Depp kém hoạt động, bác sĩ yêu cầu cậu bé Johnny đeo băng bịt kín bên mắt khỏe, để bên mắt yếu buộc phải gia tăng hoạt động nhiều hơn. Khi ấy, mẹ của Johnny Depp thường gọi con mình là "thằng bé một mắt".

Hiện tại, khi theo đuổi vụ kiện, Johnny Depp kiên quyết khẳng định rằng anh không hề bạo hành Amber Heard khi hai người còn trong hôn nhân, ngược lại, chính anh đã bị vợ cũ bạo hành cả về thể chất và tinh thần, những thông tin mà bà Christi đưa ra trước tòa cũng là để củng cố cho phát ngôn của em trai.

Tạm đặt vụ kiện sang một bên, người ta thấy rằng một tuổi thơ bất ổn đã khiến Johnny Depp sớm tìm đến rượu và chất kích thích, dường như, những ẩn ức bi kịch từ tuổi thơ đã và vẫn đang tiếp tục phủ bóng đen lên sự nghiệp và đời tư của một nam tài tử nổi danh ở Hollywood.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/People

12/05/2022