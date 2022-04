Vũ Cát Tường tiết lộ về Thiều Bảo Trâm hậu nghi vấn chia tay Sơn Tùng

Tối 23/4, đêm nhạc "Ngã - Into the unknown" của Vũ Cát Tường tại TPHCM đã thu hút đông đảo khán giả bởi đây là buổi hòa nhạc đầu tiên của cô từ sau "Inner me concert" năm 2019.

Trong hơn 90 phút, nữ ca sĩ đã "chiêu đãi" khán giả bằng loạt hit: "Mơ", "Vết mưa", "Hành tinh ánh sáng", "Cô gái ngày hôm qua", "Có người"… được dàn dựng hoành tráng.

Vũ Cát Tường trình diễn 18 bài hát trong hơn 90 phút (Ảnh: Phạm Sa).

Sân khấu đêm nhạc "Ngã - Into the unknown" (Ảnh: Phạm Sa).

Đáng chú ý, đêm nhạc còn có sự góp mặt bất ngờ của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Vũ Cát Tường tiết lộ cô và Thiều Bảo Trâm là bạn bè thân thiết hơn 10 năm. Cả hai từng lái xe máy đi mua quần áo, tâm sự chuyện vui buồn với nhau.

Để ủng hộ bạn thân, Thiều Bảo Trâm đã tự mua vé đến theo dõi đêm nhạc từ sớm. Tuy nhiên, Vũ Cát Tường không ngần ngại "bóc phốt" bạn thân trên sân khấu": "Thời gian làm bạn với nhau phải tính tới thập kỷ nhưng khi yêu, Trâm không biết bạn bè là ai. Nhắn tin, gọi đi chơi không bao giờ trả lời. Cho đến khi chia tay, Trâm mới nhắn cho mình rằng "Tường ơi! Sao nghe những bài hát của Tường, em thấy đau, muốn khóc quá!". Tường có một người bạn như vậy. Hôm nay, cô ấy quay lại với cuộc sống độc thân và lần đầu đến xem concert của tôi".

Thiều Bảo Trâm tuyên bố đang độc thân hậu nghi vấn chia tay Sơn Tùng (Video: Phạm Sa).

Sau đó, nữ ca sĩ đã mời Thiều Bảo Trâm lên sân khấu giao lưu và cùng song ca một đoạn trong bài "Sau lưng anh có ai kìa". Trước lời hỏi han của Vũ Cát Tường về tình trạng hiện tại, Thiều Bảo Trâm khẳng định chưa có người yêu và đang tận hưởng cuộc sống độc thân. Cô còn mời Vũ Cát Tường hát trong đám cưới tương lai của mình.

Không chỉ là ca sĩ, Vũ Cát Tường còn đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình. Giọng ca "Có người" chia sẻ muốn hiểu về cô, chỉ cần nghe nhạc là đủ. Còn đời thường, cô thường thức dậy lúc 7 giờ sáng, một mình lái xe máy đi ăn phở, bánh tráng nướng...