Vợ cũ của Tom Cruise dự sự kiện cùng "bồ" kém 10 tuổi

Tối 13/6, nữ diễn viên Katie Holmes đã xuất hiện tại Liên hoan phim Tribeca ở New York, Mỹ để tham dự buổi công chiếu bộ phim mới của cô mang tên Alone Together.

Alone Together là bộ phim mà ngôi sao điện ảnh 43 tuổi đảm nhiệm vai trò nữ diễn viên chính kiêm đạo diễn, nhà sản xuất, người viết kịch bản.

Katie Holmes và Tom Cruise ngày còn hạnh phúc (Video: Getty Images).

Tham dự buổi công chiếu phim mới, Katie Holmes diện bộ váy lưới sành điệu màu trắng khoe dáng vóc thanh mảnh. Vợ cũ của tài tử Tom Cruise sánh đôi cùng bạn trai Bobby Wooten III, 33 tuổi.

Katie Holmes và bạn trai mới Bobby Wooten III bắt đầu hẹn hò từ tháng 4 và cặp đôi không che giấu mối quan hệ tình cảm của mình. Cách đây ít ngày, Katie và Bobby đã lần đầu tiên công khai xuất hiện tại một sự kiện với tư cách một cặp đôi.

Katie Holmes dự sự kiện cùng bạn trai kém 10 tuổi Bobby Wooten III (Ảnh: Getty Images).

Trong khi người chồng cũ Tom Cruise rất kín đáo về chuyện tình cảm thì Katie Holmes không che giấu những mối quan hệ của mình. Sau khi chia tay Tom Cruise vào năm 2012, Katie Holmes chuyển sang hò hẹn với diễn viên kiêm ca sĩ giàu có Jamie Foxx. Cặp đôi ở bên nhau từ năm 2013 - 2019. Bạn bè của Katie cho biết, nữ diễn viên thông báo với mọi người là cô chia tay Jamie vào năm 2019 vì bận rộn với công việc của mình.

Sau khi chia tay Jamie Foxx, Katie Holmes hò hẹn với đầu bếp nổi tiếng Emilio Vitolo 33 tuổi, vào năm 2020.

Tháng 5/2021, người đại diện của nữ diễn viên Katie Holmes báo tin nữ diễn viên đã chia tay bạn trai Emilio Vitolo sau ít tháng hẹn hò. Người đại diện của Katie nói với tờ Us Weekly rằng: "Cặp đôi đã chia tay một cách thân thiện và vẫn coi nhau là bạn bè". Một nguồn tin thân cận với Katie Holmes nói thêm: "Katie và Emilio thực sự rất thích khoảng thời gian bên nhau. Mọi thứ chỉ đơn giản là không ổn. Katie đang tập trung vào việc làm mẹ và các dự án sắp tới của cô ấy".

Katie Holmes bên Tom Cruise (ảnh trái) và Jamie Foxx (Ảnh: Getty Images).

Dù yêu nhiều người nhưng Katie luôn được nhắc nhiều nhất bởi chuyện tình cảm với ngôi sao phim Nhiệm vụ bất khả thi Tom Cruise. Sau khi Katie chia tay Tom, nhiều tờ báo đưa tin cặp đôi có nhiều mâu thuẫn trong việc có nên nuôi dạy con gái Suri theo giáo phái Scientology hay không (Tom Cruise là thành viên của giáo phái gây tranh cãi này trong nhiều năm). Ngôi sao phim Nhiệm vụ bất khả thi được cho là không gặp lại con gái sau khi ly dị vợ vì con gái không theo giáo phái của mình.

Katie Holmes diện váy đỏ quyến rũ (Video: Access Video TV).

Katie Holmes luôn thu hút sự chú ý của truyền thông nhưng cô hiếm khi nói về gia đình, con cái. Nữ diễn viên xinh đẹp dồn sức cho công việc, bao gồm đóng phim và thiết kế thời trang trong vài năm trở lại đây.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với tạp chí InStyle, Katie chia sẻ về chuyện chia tay của cô với Tom Cruise rằng: "Khoảng thời gian đó rất căng thẳng. Chúng tôi thu hút rất nhiều sự chú ý và tôi còn có một đứa con nhỏ. Rõ ràng, là người của công chúng, tôi đã được quan tâm nhiều và khi bạn được chú ý quá nhiều, đôi khi bạn sẽ không muốn ra khỏi nhà".

Về phía Tom Cruise, nam diễn viên 60 tuổi và bạn diễn trong phim Nhiệm vụ bất khả thi phần 7 Hayley Atwell được cho là có mối quan hệ tình cảm bí mật từ cuối năm 2020 sau thời gian làm việc cùng nhau trên phim trường. Tuy nhiên vào tháng 9/2021, khi bộ phim đóng máy thì mối tình của cặp đôi cũng khép lại.

Một người trong cuộc chia sẻ với tờ The Sun: "Tom và Hayley từng có mối quan hệ thực sự rất tốt nhưng giờ đây họ đã quyết định quay trở lại làm bạn. Lịch trình quay phim của cả hai người đều rất dày đặc. Tom có một số dự án khác trong thời gian tới và anh ấy chỉ có thể tuân theo lịch trình của mình. Họ đã rất vui vẻ khi làm việc cùng nhau và giờ đây mối quan hệ của họ là bạn bè".