Nữ MC mặc váy hở bạo dự công chiếu phim của Tom Cruise tại Cannes

Ngày 18/5, trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2022 đã diễn ra buổi công chiếu bộ phim "bom tấn" Top Gun: Maverick. Đây là bộ phim có sự tham gia của siêu sao Hollywood Tom Cruise.

Top Gun: Maverick thu hút dàn sao "khủng" tham dự sự kiện ra mắt phim mới. Mỗi người đều chọn cho mình bộ đồ nổi bật và ấn tượng nhất. Thu hút sự chú ý trên thảm đỏ là MC người Anh Rochelle Humes, người diện bộ váy xuyên thấu táo bạo.

Rochelle Humes sinh năm 1989 là ca sĩ - người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích tại xứ sương mù. Humes bắt đầu sự nghiệp của mình trong các nhóm nhạc S Club Juniors và The Saturday. Sau đó cô trở thành MC nổi tiếng trên truyền hình.

Rochelle Humes đã dẫn nhiều chương trình nổi tiếng ở Anh như This Morning, I'm a Celebrity...Get Me Out of Here, Ninja Warrior UK, The Xtra Factor, The Hit List... Cô được đánh giá là một MC thông minh và khéo léo trong giao tiếp.

Không chỉ là người dẫn chương trình nổi tiếng, gần đây Rochelle Humes còn lấn sân sang kinh doanh thời trang và viết sách. Với những vai trò mới, người đẹp cũng gặt hái khá nhiều thành công.

Rochelle Humes kết hôn với ca sĩ Marvin Humes, thành viên của nhóm nhạc JLS, vào năm 2012. Người đẹp 32 tuổi đã là bà mẹ ba con nhưng vẫn sở hữu phom dáng quyến rũ.

Tom Cruise và bạn diễn Jennifer Connelly, hai ngôi sao của phim Top Gun: Maverick là tâm điểm thu hút sự quan tâm của báo giới trong ngày thứ hai của Liên hoan phim Cannes 2022.

Xuất hiện trên thảm đỏ, tài tử 60 tuổi Tom Cruise trông vẫn rất phong độ còn Jennifer Connelly - ngôi sao từng giành giải Oscar, cô trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 52.

Top Gun: Maverick là một bộ phim hành động của đạo diễn Joseph Kosinski, kịch bản được viết bởi Ehren Kruger, Eric Warren Singer và Christopher McQuarrie. Tom Cruise thủ vai chính và phim còn có sự tham gia của Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris và Val Kilmer.

Bộ phim Top Gun: Maverick được công chiếu lần đầu tại sự kiện CinemaCon ở Mỹ vào cuối tháng 4 vừa qua và dự kiến sẽ được phát hành rộng rãi tại Mỹ từ ngày 27/5/2022 bởi hãng phim Paramount Pictures.

Top Gun: Maverick từng được dự kiến phát hành vào tháng 7/2019 nhưng phim liên tục phải thay đổi lịch công chiếu do dịch Covid-19. Bộ phim có kinh phí thực hiện lên tới 152 triệu USD được kỳ vọng là một trong những phim ăn khách của mùa hè năm nay.

Tom Cruise được khán giả Việt Nam yêu thích qua loạt phim ăn khách Nhiệm vụ bất khả thi. Năm 1996 là năm đầu tiên mà Nhiệm vụ bất khả thi ra mắt khán giả. Tới nay, Tom Cruise đã thực hiện tới 7 phần của bộ phim "bom tấn" này.

Là ngôi sao hạng A và Tom Cruise vẫn tự mình thực hiện rất nhiều cảnh mạo hiểm trong các phần phim Nhiệm vụ bất khả thi. Ở tuổi 60, nam diễn viên đình đám khiến người hâm mộ "thót tim" khi thấy anh diễn cảnh mạo hiểm.

Tom Cruise từng tự mình leo trèo bên ngoài tòa nhà chọc trời Burj Khalifa ở Dubai, buộc mình vào máy bay cất cánh, nhảy ra khỏi máy bay để thực hiện một pha nhảy dù mà không có hiệu ứng đặc biệt hay thủ thuật nào.

Đoàn làm phim của Tom Cruise tiết lộ, các cảnh quay mạo hiểm không phải chỉ quay một lần là đạt. Vì thế, nam diễn viên từng thực hiện động tác nhảy hơn 100 lần để có được cảnh quay vừa ý.

Tom Cruise chia sẻ, anh luôn tập huấn kỹ càng cho các cảnh mạo hiểm. Tuy nhiên trước mỗi cảnh quay, anh vẫn cảm thấy căng thẳng: "Bất kể bạn tập luyện bao nhiêu hay bạn đã làm gì thì luôn có rất nhiều thử thách khi quay phim. Thật là tuyệt khi cố gắng tự đóng cảnh mạo hiểm", Tom Cruise nói.

Tham dự buổi công chiếu phim Top Gun: Maverick còn có siêu mẫu nội y Adriana Lima và bạn trai Andre Lemmers. Adriana diện bộ váy đen sành điệu khoe bụng bầu trước dàn ống kính của phóng viên ảnh.

"Chân dài" 41 tuổi tiết lộ cô sẽ sinh đứa con thứ ba trong vài tuần tới và đây là một bé trai. Hồi tháng 3, Adriana Lima thông báo trên mạng xã hội rằng cô đang mang thai đứa con thứ ba và cũng là đứa con chung đầu tiên của cô và bạn trai Andre Lemmers. Thông tin này khiến người hâm mộ siêu mẫu cao 1,78 m cảm thấy bất ngờ vì cô và bạn trai chỉ mới hò hẹn được ít tháng.

"Thiên thần" Victoria's Secret Adriana Lima kết hôn với cầu thủ bóng rổ người Serbia Marko Jaric vào ngày lễ tình nhân ở Jackson Hole, Wyoming, Mỹ. Jaric và Lima có với nhau hai cô con gái và cặp đôi ly thân vào năm 2014. Vụ ly hôn của họ được hoàn tất vào tháng 3 năm 2016.

Adriana Lima là một trong những siêu mẫu 8X nổi tiếng nhất thế giới. Khối tài sản của cô lên tới gần 100 triệu USD và hiện tại, cô sống cùng hai con gái trong biệt thự sang trọng ở Mỹ.

Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại Aishwarya Rai diện bộ váy lộng lẫy dự công chiếu phim. Aishwarya Rai sinh năm 1973 là Hoa hậu Thế giới năm 1994. Sau khi đăng quang danh hiệu cao quý này, Aishwarya Rai trở thành biểu tượng sắc đẹp của thế giới trong nhiều năm liên tiếp. Cô từng nhiều lần được bình chọn là hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại bởi những chuyên trang sắc đẹp uy tín (Ảnh: Getty Images).

Siêu mẫu Josephine Skriver diện bộ váy lạ mắt dự Liên hoan phim Cannes. Josephine Skriver là khách quen thuộc của LHP uy tín này. Người đẹp khởi nghiệp người mẫu từ năm 2011. Cô được gắn lên vai đôi cánh thiên thần của Victoria's Secret vào năm 2015. Josephine Skriver trở nên nổi tiếng nhanh chóng trong làng mốt nhờ đôi chân dài miên man và vẻ đẹp cá tính (Ảnh: Shutterstock).