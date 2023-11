Vẻ đẹp mong manh của mỹ nhân thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong "Hoa Thiên Cốt"

Hoa Thiên Cốt được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Fresh Quả Quả. Tác phẩm kể về Hoa Thiên Cốt - vị thần cuối cùng của thế gian. Vì trên người nàng có mùi vị đặc biệt dễ chiêu dụ quỷ quái nên từ nhỏ, Hoa Thiên Cốt bị yêu ma quấy nhiễu.

Hoa Thiên Cốt bái Thượng tiên Trường Lưu Bạch Tử Họa làm sư phụ và đem lòng cảm mến chính sư phụ của mình. Tuy vậy, vì chúng sinh, Bạch Tử Họa sẵn sàng hy sinh Hoa Thiên Cốt. Kiếp nạn của Hoa Thiên Cốt bắt đầu từ chính sự thiện lương và trái tim luôn hết mình vì tình yêu của nàng.

Triệu Lệ Dĩnh trong "Hoa Thiên Cốt" bản truyền hình (Ảnh: Sina).

Năm 2014, bản truyền hình của Hoa Thiên Cốt chính thức được thực hiện và ra mắt khán giả Trung Quốc một năm sau đó. Bộ phim nhanh chóng trở thành tác phẩm ăn khách vào năm 2015 tại Trung Quốc và một số quốc gia châu Á lân cận, trong đó có Việt Nam.

Trong nhiều năm, Hoa Thiên Cốt bản truyền hình được đánh giá là phim cổ trang tiên hiệp kinh điển của Trung Quốc và được khán giả yêu thích đến nay.

Phim đạt top 1 về tỷ suất của đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) vào năm 2015, giúp Triệu Lệ Dĩnh giành giải Nữ chính xuất sắc tại lễ trao giải điện ảnh Kim Ưng 2016 và lên hàng tiểu hoa đán với lượng khán giả hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc.

Sau thành công của bản truyền hình, phiên bản điện ảnh Hoa Thiên Cốt cũng được lên kế hoạch thực hiện từ năm 2020. Trong đó, vai nữ chính - Hoa Thiên Cốt - được giao cho ngôi sao trẻ Trần Đô Linh. Được biết, trong quá khứ, nhà sản xuất nhiều lần ngỏ lời mời Triệu Lệ Dĩnh hợp tác nhưng cô từ chối.

Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa kết đôi trong "Hoa Thiên Cốt" (Ảnh: Sina).

Sự thành công của Hoa Thiên Cốt phiên bản truyền hình một phần là nhờ vào dàn diễn viên xuất sắc của phim như Triệu Lệ Dĩnh, Hoắc Kiến Hoa, Mã Khả, Trịnh Nghiệp Thành… Do vậy, bản điện ảnh của Hoa Thiên Cốt cùng dàn diễn viên trong phim khiến công chúng tò mò và mong đợi.

Theo Sina, trong phiên bản điện ảnh, nhân vật chính Hoa Thiên Cốt do Trần Đô Linh thể hiện, Bạch Tử Họa do Lý Trình Bân đóng, Sát Thiên Mạch do Mao Tử Tuấn đóng, Khinh Thủy do Trương Tử Ninh thể hiện.

Đặc biệt, nữ chính Trần Đô Linh nhận được sự quan tâm của khán giả bởi cô thể hiện vai diễn kinh điển của "đàn chị" Triệu Lệ Dĩnh.

Về ngoại hình, Trần Đô Linh được nhận xét xinh đẹp hoàn hảo. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, nữ diễn viên có thể không phù hợp với tạo hình nhân vật. Nhiều khán giả cho rằng, nữ diễn viên sẽ khó vượt qua cái bóng của "đàn chị".

Trần Đô Linh vào vai Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh (Ảnh: Sina).

Trần Đô Linh là diễn viên trẻ đang lên của làng giải trí Trung Quốc. Cô từng thi đỗ vào Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh (Trung Quốc) với số điểm cao. Năm 2015, cô tiếp tục lọt vào Top 10 sinh viên xuất sắc của trường đại học.

Cũng trong năm 2015, cô được mời tham gia bộ phim Tai trái của Tô Hữu Bằng và chính thức bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ. Người đẹp góp mặt trong một số tác phẩm như Thất Nguyệt và An Sinh, Ngọc lâu xuân, Tam xoa kích…

Nữ diễn viên sinh năm 1993 được giới chuyên môn đánh giá phù hợp với dòng phim cổ trang, tiên hiệp vì tỏa ra khí chất tiên tử giống như Lưu Diệc Phi. Tuy vậy, diễn xuất của Trần Đô Linh vẫn còn gây tranh cãi.

Bộ phim "Hoa Thiên Cốt" bản điện ảnh sẽ lên sóng vào tháng 1 tới (Ảnh: Sina).

Có nguồn tin cho rằng, Trần Đô Linh có được tài nguyên lớn nhờ sự hậu thuẫn của bố mẹ dù không học nghệ thuật. Tuy nhiên, người đẹp không lên tiếng trước những thông tin này.

Năm 2023, cô gây chú ý khi tham gia bộ phim Trường nguyệt tẫn minh. Phim được trang CCTV (Trung Quốc) chứng nhận là phim cổ trang tiên hiệp hot nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Tờ 163 nhận xét, dàn diễn viên Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh không có nhiều gương mặt nổi bật nên sức hút với khán giả có thể hạn chế. Bên cạnh đó, phim được thực hiện từ năm 2020 và giờ mới được công chiếu nên một số hình ảnh hay kỹ xảo điện ảnh trong phim có thể không hợp thời cuộc.

Theo dự kiến, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh sẽ được khởi chiếu vào tháng 1 tới.

Vẻ đẹp ngọt ngào, mong manh và đáng yêu của Trần Đô Linh được khen phù hợp với các bộ phim cổ trang tiên hiệp (Ảnh: Sina).

Trần Đô Linh vừa có sự tiến bộ trong diễn xuất trong bộ phim "Trường nguyệt tẫn minh" (Ảnh: Sina).

Trần Đô Linh không được đào tạo trong một môi trường nghệ thuật bài bản, cô là diễn viên tay ngang (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên có nhiều cơ hội tham gia các dự án nổi bật và hợp tác với các ngôi sao lớn (Ảnh: Sina).