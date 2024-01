Từ cô gái muốn chữa tật gù lưng đến người mẫu châu Á nổi tiếng thế giới

Liu Wen gây ấn tượng mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang bởi những cột mốc "đầu tiên". Cô là người mẫu Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Mỹ, sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret.

Liu Wen còn là gương mặt châu Á đầu tiên đại diện cho một trong những "gã khổng lồ" ở lĩnh vực mỹ phẩm - thương hiệu Estée Lauder.

Liu Wen có danh sách làm việc trải dài với các tên tuổi hàng đầu làng mốt như Chanel, Prada, Dior, Hermès, Bulgari, Versace, Fendi, Givenchy, Miu Miu, Alexander McQueen…

Bén duyên với nghề người mẫu vì lý do "có một không hai"

Liu Wen gây ấn tượng bởi gương mặt đậm chất Á Đông cùng vóc dáng mảnh khảnh (Ảnh: Puma).

Liu Wen (SN 1988) đến từ Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn trên The New York Times, nữ người mẫu cho biết, quê hương cô từng rất hạn chế về thời trang.

"Không có cửa hàng bán quần áo, không có tạp chí thời trang", chân dài người Trung Quốc nhớ lại.

Lớn lên ở miền Nam Trung Quốc, người dân ở quê hương Liu Wen không cho rằng cô xinh đẹp.

Nữ người mẫu chia sẻ trên Vogue: "Vì tôi có đôi mắt nhỏ, khác xa đôi mắt to tròn của những nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất.

Hơn nữa, tôi lại cao, vụng về và thích ăn mặc theo phong cách unisex (không phân biệt giới tính) vì ưu tiên hàng đầu của tôi là sự thoải mái".

Với chiều cao khoảng 1,78m khi trưởng thành, Liu Wen cao hơn bạn bè đồng trang lứa.

"Tôi hình thành thói quen cúi xuống khi trò chuyện cùng người khác, như thể lưng của tôi bị gù vĩnh viễn vậy. Nhiều người gọi tôi là "Mulan" vì tôi hòa nhập với các bạn nam dễ hơn các bạn nữ", cô nhớ lại.

Khi bước sang tuổi 17, mẹ Liu Wen động viên cô tham gia một cuộc thi người mẫu để cải thiện tư thế, chữa tật gù lưng.

Năm 2005, Liu Wen đăng ký cuộc thi người mẫu New Silk Road World Model Contest. Sau cuộc thi, cô nhận được cơ hội làm việc toàn thời gian cùng ấn bản tiếng Trung của hai tạp chí thời trang danh giá là Vogue và Harper's Bazaar.

Những cột mốc "đầu tiên" đáng tự hào

Liu Wen làm nên lịch sử khi trở thành người mẫu Đông Á đầu tiên trình diễn cho Victoria's Secret (Ảnh: Getty).

Mùa hè năm 2008, Liu Wen đến New York (Mỹ) lần đầu tiên để theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Cô chỉ có thể giao tiếp tiếng Anh với 3 cụm từ là "Hello", "Thank you" và "Goodbye".

Thế nhưng, trái ngược với một nơi xa lạ, lạnh lẽo đầy ắp tòa nhà cao tầng, New York chào đón Liu Wen bằng sự chân thành, ấm áp và tràn ngập năng lượng. Cô nỗ lực chăm chỉ làm việc không chỉ vì bản thân, mà còn muốn gia đình tự hào.

Năm 2008, Liu Wen ra mắt trên sàn diễn thời trang quốc tế. Cô đi catwalk (trình diễn thời trang) cho Burberry, Trussardi, Chanel, Jean Paul Gaultier.

Kể từ đây, nữ người mẫu thường xuyên xuất hiện trên đường băng của các nhà mốt ở New York (Mỹ), London (Anh), Milan (Ý) và Paris (Pháp).

Theo Business of Fashion, Liu Wen đã tham gia tổng cộng 74 buổi trình diễn tại 4 kinh đô thời trang lớn trong mùa mốt Thu - Đông 2009. Thành tích trên giúp cô trở thành người mẫu được đặt lịch nhiều thứ hai trên sàn diễn trong năm 2009.

Đến mùa Xuân - Hè 2010, Liu Wen tiếp tục có lịch trình làm việc cực kỳ bận rộn với 70 buổi trình diễn.

Năm 2009, Liu Wen là người mẫu Đông Á đầu tiên sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret. Sự kiện này góp phần mở đường cho tính đa dạng và đại diện trong ngành công nghiệp thời trang.

Năm 2010, Estée Lauder tuyên bố Liu Wen trở thành người phát ngôn toàn cầu đến từ châu Á đầu tiên của thương hiệu.

Năm 2013, Liu Wen là người mẫu châu Á đầu tiên lọt danh sách "Những người mẫu được trả lương cao nhất thế giới" thường niên của Forbes với vị trí thứ 5. Thu nhập năm đó của cô ước tính khoảng 4,3 triệu USD.

Liu Wen có tần suất xuất diện dày đặc trên nhiều sàn diễn thời trang (Ảnh: Getty).

Năm 2014, Liu Wen là người mẫu đầu tiên trên thế giới đeo Apple Watch trên bìa tạp chí Vogue Trung Quốc, tạo nên cú đột phá mang tính tiên phong về sự kết hợp giữa thời trang và công nghệ.

Tháng 7/2014, chuyên trang hàng đầu về người mẫu models.com xếp Liu Wen vào nhóm "New Supers". Những cô gái "New Supers" được nhận định là thế hệ siêu mẫu tiếp theo của thời trang. Chân dài SN 1988 là người mẫu châu Á đầu tiên nhận được vinh dự này.

Liu Wen (ngoài cùng bên trái) là người mẫu Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Mỹ (Ảnh: Inez & Vinoodh).

Năm 2017, Liu Wen một lần nữa tạo nên cú hích trong sự nghiệp bằng ảnh bìa tạp chí Vogue Mỹ (số báo tháng 3/2017 - số báo kỷ niệm 125 năm thành lập tạp chí Vogue). Cô là người mẫu Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang danh giá nhất thế giới.

Chân dài sinh năm 1988 tạo dáng ở bãi biển cùng 6 gương mặt nổi tiếng khác của làng mốt bao gồm Kendall Jenner, Gigi Hadid, Vittoria Ceretti, Ashley Graham, Imaan Hammam, Adwoa Aboah.

Liu Wen có ảnh bìa cá nhân cho tạp chí Vogue Mỹ vào năm 2020 (số báo tháng 4) và năm 2023 (số báo tháng 5).

Liu Wen là người mẫu châu Á đầu tiên có búp bê Barbie giống hệt mình. Búp bê này thuộc dòng sản phẩm "Role Models" của Mattel, mô phỏng hình ảnh Liu Wen trong bộ váy dạ hội từ hãng mốt Zac Posen tại Met Gala 2014.

Là người mẫu hàng đầu hiện nay

Trong suốt sự nghiệp nổi trội, Liu Wen đã kể nhiều câu chuyện thời trang thông qua các ấn phẩm hàng đầu làng mốt như Vogue Mỹ, Vogue Trung Quốc, Vogue Pháp, Vogue Ý, Vogue Nhật Bản, Harper's Bazaar, V Magazine…

Cô góp mặt trong chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng bao gồm Gucci, Prada, Roberto Cavalli, Tory Burch, Valentino, Versace, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Calvin Klein, Chlóe, Giorgio Armani, Givenchy…

Liu Wen là gương mặt yêu thích của nhiều thương hiệu nổi tiếng (Video: iDest).

Liu Wen có một năm 2023 cực kỳ sôi động với hàng loạt suất diễn thời trang, đóng quảng cáo và chụp ảnh bìa tạp chí. Trước đó, nữ người mẫu vắng bóng trên sàn diễn hơn 3 năm kể từ khi quê hương Trung Quốc của cô đóng cửa biên giới vì đại dịch.

Ở Tuần lễ Thời trang Thu - Đông 2023 (diễn ra vào tháng 3/2023), Liu Wen đi catwalk (trình diễn trên đường băng) cho Prada (vị trí kết màn), Bottega Veneta (vị trí kết màn), Givenchy, Schiaparelli, Isabel Marant, Loewe, Alexander McQueen (vị trí kết màn), Ann Demeulemeester, Miu Miu, Versace, Jacquemus, Boss (vị trí kết màn),

Tại Tuần lễ Thời trang Haute Couture Thu 2023 (diễn ra vào tháng 7/2023), chân dài người Trung Quốc góp mặt ở buổi trình diễn thời trang may đo cao cấp của Schiaparelli, Chanel, Balenciaga.

Liu Wen đóng quảng cáo chiến dịch Thu - Đông 2023 của Bottega Veneta, Givenchy, Versace, Tory Burch. Tháng 4/2023, cô góp mặt trong chiến dịch quảng bá túi xách Gucci Bamboo 1947.

Chân dài sinh năm 1988 có ảnh bìa tạp chí Pop Magazine (số báo tháng 9/2023), W Magazine (số báo tháng 9/2023). Cô chụp bìa cho các ấn bản tiếng Trung của tạp chí T Magazine (số tháng 2/2023), Harper's Bazaar (số tháng 3/2023), Elle (số tháng 4/2023), Vogue (số tháng 4/2023).

Liu Wen xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Mỹ (số tháng 5/2023). Đây là số báo kỷ niệm những di sản của "ông hoàng làng mốt" Karl Lagerfeld. Nữ người mẫu Trung Quốc chụp ảnh bìa cùng dàn chân dài đình đám như Naomi Campbell, Amber Valletta, Shalom Harlow, Natalia Vodianova, Devon Aoki, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Adut Akech, Anok Yai.

Liu Wen trên tạp chí Vogue số tháng 5/2023 (Ảnh: Annie Leibovitz).

Đến Tuần lễ Thời trang Xuân - Hè 2024 (diễn ra vào tháng 9/2023), Liu Wen khẳng định sức nóng tên tuổi bằng sự góp mặt ở hàng loạt buổi diễn thuộc 4 kinh đô thời trang lớn.

Cô xuất hiện trên đường băng các nhà mốt như Chanel, Prada, Versace, Bottega Veneta, Miu Miu, Givenchy, Schiaparelli, Alexander McQueen, Balenciaga, Loewe, Alaïa, Proenza Schouler, Khaite, Michael Kors, Tory Burch, Isabel Marant, AMI Paris.

Liu Wen là hình mẫu cho thế hệ phụ nữ châu Á hiện đại, phá vỡ rào cản và định kiến, nỗ lực chăm chỉ làm việc để khẳng định bản thân. Cô được xem là người tiên phong, thúc đẩy sự hiện diện ngày càng nhiều của người mẫu châu Á trong lĩnh vực thời trang.

Ở tuổi 36, cô vẫn là một trong những người mẫu hàng đầu có thu nhập cao nhất, được ghi nhận đã góp phần mở rộng nhận thức toàn cầu về cái đẹp.