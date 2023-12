Nữ siêu mẫu có nốt ruồi triệu đô, nổi đình đám bậc nhất thế giới

Cindy Crawford là một trong những người mẫu mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại. Cô được xếp vào nhóm "Legends" (huyền thoại làng mốt) của chuyên trang hàng đầu thế giới về người mẫu models.com.

Vào thập niên 90, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington và Linda Evangelista tạo nên "big 4" siêu mẫu đình đám bậc nhất.

Nhan sắc đậm chất Mỹ với nốt ruồi độc nhất vô nhị

Ở thập niên 90, Cindy Crawford rất nổi tiếng bởi sắc vóc quyến rũ và lôi cuốn (Ảnh: Reddit).

Cindy Crawford SN 1966 tại DeKalb, Illinois, Mỹ. Năm 1982, cô được một nhiếp ảnh gia chụp hình và đăng lên tờ báo địa phương. Phản hồi tốt từ tấm ảnh làm Crawford dần yêu thích nghề người mẫu.

Năm 1983, Cindy Crawford đoạt vị trí á quân cuộc thi người mẫu Look of the Year (về sau đổi tên thành Elite Model Look) do một trong những công ty người mẫu lớn nhất thế giới - Elite Model Management - tổ chức.

Năm 1985, Crawford gác lại việc học chuyên ngành Kỹ sư hóa tại Đại học Northwestern (Illinois, Mỹ) để theo đuổi nghề người mẫu toàn thời gian.

Một năm sau, cô chuyển đến Manhattan (New York, Mỹ), ký hợp đồng với Elite Model Management.

Quyết định trở thành người mẫu, Cindy Crawford nghiêm túc nhìn nhận công việc này giống như nghề nghiệp, không phải phong cách sống một cách ngẫu hứng.

Cindy Crawford chia sẻ trên Vogue: "Điều đó (nghề người mẫu) giống như một môn thể thao mà bạn có thể chơi giỏi hơn. Dù bạn già đi, bạn vẫn là vận động viên lớn tuổi đầy hiểu biết về trận đấu".

Đặc điểm nhận dạng nổi bật nhất của Cindy Crawford là nốt ruồi nằm phía trên môi trái.

Cindy Crawford trên trang bìa tạp chí Vogue Mỹ (số báo tháng 8/1986) (Ảnh: Vogue).

Thật khó để tin rằng, nốt ruồi khiến Cindy Crawford bị trêu chọc lúc còn nhỏ đã giúp cô trở thành biểu tượng. Nghe lời mẹ, chân dài SN 1966 không xóa bỏ nốt ruồi. Crawford giữ lấy dấu ấn độc đáo của mình và biến nó thành trở thành nét đặc trưng riêng.

Trong vòng vài tháng sau khi chuyển đến New York, Cindy Crawford có ảnh bìa tạp chí Vogue Mỹ đầu tiên (số báo tháng 8/1986) do nhiếp ảnh gia Richard Avedon chụp.

Tạp chí thời trang hàng đầu thế giới không xóa đi nốt ruồi phía trên môi trái của Crawford. Điều này được cho là thiếu sót vào thời điểm đó, nhưng đã tạo nên bước đột phá mới.

Tên tuổi Cindy Crawford ngay lập tức vụt sáng thành sao.

Nhà thiết kế Michael Kors nói về Cindy Crawford: "Cô ấy đã thay đổi nhận thức về hình ảnh "cô gái Mỹ quyến rũ" với tóc vàng, mắt xanh cổ điển thành người đẹp tóc nâu đầy gợi cảm, thông minh và chuyên nghiệp".

Biểu tượng của làng mốt quốc tế

Cindy Crawford đóng quảng cáo cho Pepsi - một trong những quảng cáo mang tính biểu tượng nhất (Ảnh: Pepsi).

Trong suốt thập niên 90, Cindy Crawford là một trong những người mẫu nổi bật, thành công nhất. Cô là gương mặt quen thuộc trên các bìa tạp chí, sàn diễn thời trang và chiến dịch quảng cáo.

Bên cạnh đó, chân dài SN 1966 còn đóng phim, tham gia chương trình truyền hình.

Crawford đã xuất hiện trong một số bộ phim với vai chính lẫn cameo (vai khách mời) như Fair Game (1995), Unzipped (1995), Catwalk (1995), The Secret of My Success (1987), Casablancas: The Man Who Loved Women (2016)…

Cuối những năm 80, chương trình về thời trang House of Style được phát sóng trên MTV vào thời kỳ đỉnh cao của kỷ nguyên siêu mẫu. Cindy Crawford đảm nhận vai trò người dẫn chương trình từ năm 1989 đến năm 1995.

Cindy Crawford làm người mẫu cho tạp chí Playboy, số báo tháng 7/1988 và số báo tháng 10/1998.

Năm 1990, 5 gương mặt nổi tiếng nhất làng mốt lúc bấy giờ gồm Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz và Christy Turlington chụp ảnh bìa tạp chí Vogue Anh (số tháng 1/1990).

Sau khi nhìn thấy quyển tạp chí, danh ca người Anh - George Michael - mời 5 người mẫu đình đám góp mặt trong video âm nhạc Freedom! '90.

Chính video này đã truyền cảm hứng cho cố nhà thiết kế lừng danh Gianni Versace. Ông mời Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington và Linda Evangelista trình diễn kết màn cho bộ sưu tập Versace Thu - Đông 1991.

Từ trái qua phải: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell và Christy Turlington trên sàn diễn Versace Thu - Đông 1991 (Ảnh: Rex Features).

4 gương mặt hàng đầu làng mốt cùng xuất hiện trên đường băng Versace đã trở thành biểu tượng. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thời trang nhận định, sự kiện hoành tráng này đã tạo nên kỷ nguyên "siêu mẫu".

Sức ảnh hưởng của Cindy Crawford và các siêu mẫu trong "big 4" vượt khỏi phạm vi lĩnh vực thời trang. Họ có mặt ở khắp nơi trong văn hóa đại chúng như chương trình trò chuyện, phim ảnh, báo chí, poster dán trên tường phòng ngủ hay tiệm làm tóc... Họ cũng là hiện thân của khát khao tuổi trẻ, được nhiều người mến mộ.

Cindy Crawford đã chụp ảnh bìa cho các tạp chí thời trang nổi tiếng như Vogue, W, Harpers Bazaar, Elle, Cosmopolitan, People… Riêng tạp chí Vogue Mỹ, nữ siêu mẫu hiện diện trên trang bìa hơn 5 lần.

Crawford làm việc cùng những nhiếp ảnh gia thời trang tài ba như Herb Ritts, Mario Testino, Richard Avedon, Mert & Marcus, Peter Lindbergh…

Chân dài SN 1966 đã sải bước trên đường băng của những nhà mốt tên tuổi như Calvin Klein, Ralph Lauren, Chanel, Thierry Mugler, Versace, Valentino…

Trong suốt sự nghiệp, nữ siêu mẫu sở hữu khá nhiều hợp đồng quảng cáo đắt giá như Revlon, Maybelline, Omega, Oscar De La Renta, Valentino…

Những bước catwalk gợi cảm của siêu mẫu Cindy Crawford (Video: Runway Collection).

Năm 1991, Cindy Crawford cùng bạn trai mới Richard Gere lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại lễ trao giải Oscar lần thứ 63. Nữ siêu mẫu khi ấy mặc bộ váy Versace màu đỏ, khoét ngực đầy gợi cảm.

Cùng với danh tiếng của Cindy Crawford, chiếc váy Versace trở thành một trong những bộ cánh thảm đỏ quyến rũ nhất mọi thời đại. Thiết kế huyền thoại này ảnh hưởng đáng kể đến thời trang. Rất nhiều phiên bản "ăn theo" từ đường phố đến sàn diễn đã được trông thấy.

Đầu những năm 1990, Cindy Crawford đóng vai chính trong các quảng cáo của Pepsi. Riêng quảng cáo được phát sóng ở giải đấu Super Bowl XXVI (tháng 1/1992) đã trở thành biểu tượng.

Vẻ đẹp đậm chất Mỹ cùng nốt ruồi trên môi trái giúp Cindy Crawford chạm đến đỉnh cao trong nghề người mẫu. Nữ siêu mẫu góp mặt trong top 100 "Biểu tượng Thời trang" mọi thời đại của tạp chí TIME.

Cuộc sống viên mãn

"Big 4" siêu mẫu Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Turlington và Naomi Campbell tái hợp trên trang bìa tạp chí Vogue (số tháng 9/2023) (Ảnh: Rafael Pavarotti).

Cindy Crawford ngừng làm người mẫu toàn thời gian từ năm 2000. Thỉnh thoảng, nữ siêu mẫu chụp ảnh bìa, trình diễn, đóng quảng cáo cho một số nhà thiết kế thân thiết.

Hồi tháng 7, Apple TV+ ra mắt phim tài liệu The Super Models với sự tham gia của "bộ tứ" siêu mẫu đình đám ở thập niên 90.

Trong phim, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington và Linda Evangelista kể về sự nghiệp huy hoàng và dấu ấn mạnh mẽ của họ trong làng mốt.

Với đầu óc nhạy bén, Cindy Crawford tỏ ra thức thời khi tuổi trẻ qua đi. Không chôn vùi bản thân bằng rượu hay ma túy, chân dài SN 1966 xem thành công trong nghề người mẫu là bước đệm để xây dựng sự nghiệp khác, lâu dài và bền vững hơn.

Cindy Crawford sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Meaningful Beauty vào năm 2005. Ngoài ra, cô còn có dòng sản phẩm đồ nội thất mang tên mình Cindy Crawford HOME (hợp tác với Raymour & Flanigan).

Vợ chồng Cindy Crawford - Rande Gerber đầu tư vào bất động sản từ những năm 1990. Cả hai sở hữu nhiều bất động sản trị giá hàng triệu USD.

Theo Celebrity Networth, tổng giá trị tài sản ròng của Cindy Crawford (bao gồm tài sản chung với người chồng Rande Gerber) hiện khoảng 400 triệu USD. Tài sản của riêng Crawford có thể lên đến 200 triệu USD.

Nối gót người mẹ siêu mẫu, Kaia Gerber là một trong những gương mặt hàng đầu làng mốt hiện nay (Ảnh: Getty).

Tạp chí Vogue nhận định, siêu mẫu Cindy Crawford là hiện thân của câu chuyện cổ tích về một cô gái tỉnh lẻ, nỗ lực tìm kiếm danh tiếng, đạt được vị thế riêng trong làng mốt, giàu có và hạnh phúc viên mãn bên gia đình.

Vợ chồng Cindy Crawford - Rande Gerber có người con gái tên Kaia Gerber. Kaia trông rất giống Crawford lúc còn trẻ. Nữ siêu mẫu dẫn dắt con gái trở thành một trong những chân dài hàng đầu làng mốt hiện nay.

Năm 2018, Kaia Gerber chiến thắng giải thưởng "Model of the Year" (Người mẫu của năm) tại lễ trao giải British Fashion Awards.

Kaia Gerber có mặt trong nhóm "New Supers" của models.com. Những cô gái thuộc nhóm "New Supers" được nhận định là thế hệ siêu mẫu tương lai của ngành công nghiệp thời trang.