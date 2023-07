Cuối tuần này, Khánh Vy và nhiều bạn trẻ nổi tiếng sẵn sàng "đu" Blackpink

MC Khánh Vy - fan "cứng" của nhóm Blackpink - đếm ngược đến ngày được xem buổi biểu diễn ở sân vận động Mỹ Đình. Cô từng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi dịch ca khúc "How you like that" ra 5 thứ tiếng và sản xuất loạt video học tiếng Anh cùng Blackpink (Ảnh: Chụp màn hình).