Điểm danh dàn vũ công toàn trai xinh, gái đẹp của nhóm Blackpink

Tại hai đêm diễn đầu tiên của chuyến lưu diễn thế giới "Born Pink" vào tháng 10/2022, một trong những tiết mục được yêu thích nhất là bản solo "You and Me" của Jennie. Cô đã trình diễn cùng nam vũ công Lee Young Sang (Ảnh: IGNV).