Nhan sắc nóng bỏng tuổi U50 của cặp song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh

Gần đây, cặp siêu mẫu song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh gây chú ý với bộ ảnh diện bikini giữa trời tuyết tại hồ Baikal (Nga). Thúy Hạnh chia sẻ, loạt ảnh được chị em cô thực hiện năm ngoái nhưng nay mới công bố.

Khán giả khen ngợi Thúy Hằng - Thúy Hạnh có sắc vóc nóng bỏng ở tuổi U50. Nhiều người nói họ cảm thấy khó tin khi cặp người mẫu đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng vẫn giữ cơ bụng săn chắc, hình thể khỏe khoắn.

Dù đã rời xa sàn diễn lâu năm, cặp siêu mẫu vẫn giữ thần thái, cách tạo dáng chụp ảnh chuyên nghiệp cùng gu thời trang thời thượng. Loạt ảnh của Thúy Hằng - Thúy Hạnh được nhận xét không thua kém nhiều bộ ảnh diện bikini giữa trời tuyết của các chân dài trẻ làng mốt Việt.

Thúy Hằng và Thúy Hạnh (SN 1978) là cặp sinh đôi nổi tiếng của làng mẫu Việt, từng là "hiện tượng của sàn catwalk" từ thập niên 1990. Dịp Tết Bính Ngọ, cặp siêu mẫu thực hiện bộ ảnh nhìn lại sự thay đổi về ngoại hình hiện tại và 18 năm trước.

Trước đó 18 năm, cả hai từng có bộ ảnh diện áo sơ mi khoe bụng bầu khi Thúy Hằng mang thai con thứ hai và Thúy Hạnh chuẩn bị đón con gái đầu lòng. Hiện tại, hai chị em chọn phong cách cá tính với tóc ngắn, trang phục áo lông màu sắc đối lập, gây ấn tượng bởi vẻ mạnh mẽ, điềm tĩnh.

Thúy Hạnh chia sẻ, cô và chị gái song sinh muốn lưu giữ vẻ đẹp của sự chiêm nghiệm, từng trải "mà thời gian không thể lấy đi". So với 18 năm trước, hai cựu người mẫu thay đổi về sự trưởng thành nội tâm, biết kiểm soát biểu cảm, ý thức rõ ràng hơn về hình ảnh.

Hôm 4/2, Thúy Hằng - Thúy Hạnh đón sinh nhật tuổi 48. "Tuổi tác cũng chỉ là con số, ta tự quyết định ta trông như thế nào, chăm sóc sức khoẻ ra sao, cuộc sống hướng đến vui vẻ bình an là được. Thêm tuổi mới, chúc hai bạn trong hình mãi khoẻ, mãi trẻ, mãi vui vẻ và mãi giàu tình cảm", Thúy Hằng chia sẻ trên trang cá nhân.

Những năm qua, hai cựu người mẫu tập trung cho sự nghiệp kinh doanh. Ngoài ra, Thúy Hằng - Thúy Hạnh cũng dành tâm huyết cho công tác đào tạo người mẫu. Thúy Hạnh còn làm giám khảo các chương trình truyền hình thực tế, các cuộc thi nhan sắc...

Hai chị em gắn bó trong nhiều chuyến du lịch chung. Năm 2024, Thúy Hằng hé lộ giảm 8kg nhờ ăn kiêng cũng như chăm chỉ tập thể thao.

Trong khi đó, Thúy Hạnh cũng cho biết bí quyết giữ sắc vóc tuổi U50 nằm ở sự cân bằng. “Tôi duy trì thói quen tập luyện đều đặn nhẹ nhàng, kết hợp chế độ ăn lành mạnh, hạn chế đường và tinh bột xấu. Tôi dành thời gian cho âm nhạc, phim ảnh, và giữ tinh thần thoải mái và giảm mệt mỏi để giữ được năng lượng và thần thái tích cực”, Thúy Hạnh từng tiết lộ.

Cựu người mẫu Thúy Hằng khoe ảnh trong chuyến du lịch Sa Pa hồi đầu năm. Đời thường, Thúy Hằng chuộng phong cách ăn mặc trẻ trung, hiện đại.

Thúy Hạnh cũng chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến du lịch Trung Quốc cùng gia đình hồi tháng 1. Gần đây, cô được khen "trẻ hơn tuổi thật" nhờ kiểu tóc mái bằng che trán.

Về cuộc sống riêng, cả hai hiện có cuộc sống viên mãn cùng gia đình. Thúy Hằng (trái) kết hôn với chồng là Tiến sĩ ngành kinh tế, có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Thúy Hạnh nên duyên cùng nhạc sĩ Minh Khang, có 2 con gái Suli và Suti.

Những bức ảnh gia đình do Thúy Hằng - Thúy Hạnh chia sẻ lên mạng xã hội thường nhận nhiều lời khen từ khán giả. Đặc biệt, hai con gái của Thúy Hạnh được cho là có màn "dậy thì thành công", ngoại hình ngày càng xinh đẹp.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người mẫu Thúy Hạnh cho biết hiện mục tiêu lớn nhất của vợ chồng cô chính là nuôi dạy hai con gái trưởng thành, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.

