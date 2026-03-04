Bị chê hát chênh phô "Nơi tình yêu bắt đầu", Bằng Kiều tạm dừng hoạt động

Tối 28/2, ca sĩ Bằng Kiều tham gia chương trình nghệ thuật diễn ra tại chùa Tam Chúc, Ninh Bình cùng các ca sĩ như: Mỹ Tâm, Hương Tràm, Phương Mỹ Chi...

Tại sự kiện, nam ca sĩ hát live (hát trực tiếp) ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu. So với bản gốc, Bằng Kiều đã giảm tông khi hát Nơi tình yêu bắt đầu nhưng khán giả nhận ra, giọng anh có chút khác lạ. Anh thể hiện một vài đoạn chênh phô, khiến bài hát không được mượt mà như những lần hát trước đó.

Bằng Kiều từng ghi dấu ấn với loạt ca khúc như: "Nơi tình yêu bắt đầu", 'Cơn mưa băng giá", 'Trái tim không ngủ yên"… (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện của ca sĩ Bằng Kiều cho biết, mấy ngày gần đây ê-kíp đã nhận được nhiều câu hỏi về phần trình diễn của ca sĩ Bằng Kiều tại chùa Tam Chúc.

"Trước đêm diễn, ca sĩ Bằng Kiều vừa hoàn thành một chương trình ngoài trời tại Đà Lạt (Lâm Đồng) trong điều kiện thời tiết lạnh. Việc di chuyển, hát liên tục và thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến anh bị viêm họng cấp, gần như mất tiếng và phải điều trị, xông họng theo chỉ định bác sĩ.

Dù tình trạng sức khỏe không bảo đảm, Bằng Kiều vẫn quyết định lên sân khấu vì đã nhận lời từ trước và không muốn khán giả chờ đợi và phải ra về trong hụt hẫng. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng phần thể hiện tối hôm đó chưa được trọn vẹn như kỳ vọng...", người đại diện của Bằng Kiều nói.

Phía nam ca sĩ cũng cho biết thêm, với một nghệ sĩ luôn coi trọng chất lượng chuyên môn, việc thể hiện một bài hát chưa mượt mà trên sân khấu khiến Bằng Kiều trăn trở.

Hiện tại ca sĩ Bằng Kiều đã tạm dừng một số hoạt động để tập trung hồi phục hoàn toàn. Anh gửi lời cảm ơn chân thành tới khán giả đã lắng nghe, thấu hiểu và cả những góp ý thẳng thắn.

"Sự yêu thương và đòi hỏi cao của khán giả chính là động lực để Bằng Kiều giữ gìn và nâng niu giọng hát của mình suốt nhiều năm qua. Rất mong sẽ sớm được gặp lại mọi người trong những đêm nhạc với phong độ tốt nhất", đại diện nam ca sĩ cho hay.