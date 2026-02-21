Hoàng Thùy Linh đăng ảnh bên Đen Vâu kèm hai chữ gây sốt đầu năm mới

Những khoảnh khắc này được ghi lại trong chương trình Đón Tết cùng VTV - Bay giữa cánh đồng xuân. Khi chia sẻ ảnh cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh viết ngắn gọn: "Vị nhà" kèm biểu tượng trái tim.

Dù đây là tên bài hát song ca của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh trong chương trình, dòng trạng thái cùng những khoảnh khắc thân thiết từ sân khấu đến hậu trường của cặp đôi vẫn thu hút sự chú ý của khán giả.

Đây được xem là khoảnh khắc chụp chung hiếm hoi của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh được chia sẻ vào dịp đầu năm mới.

Khoảnh khắc trên sân khấu của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài những khung hình trên sân khấu, Hoàng Thùy Linh còn chia sẻ thêm loạt ảnh hậu trường. Nữ ca sĩ xuất hiện trong thiết kế áo dài cách tân, tạo dáng với biểu cảm tinh nghịch. Trong khi đó, Đen Vâu vẫn giữ vẻ trầm tĩnh nhưng không ngần ngại phối hợp, tạo nên những khoảnh khắc tự nhiên và gần gũi.

Trang phục của cả hai cũng có sự đồng điệu về màu sắc khi chiếc sơ mi của nam rapper cùng tông màu với áo dài của Hoàng Thùy Linh.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước sự ăn ý của cặp đôi, cho rằng họ xứng đôi cả trên sân khấu lẫn đời thường. Một số ý kiến còn để lại bình luận cho rằng Hoàng Thùy Linh đang "ngầm công khai" mối quan hệ.

Trước đó, khi chương trình lên sóng tối 17/2, màn song ca Vị nhà của Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Những tương tác tự nhiên của hai nghệ sĩ trên sân khấu, đặc biệt là khoảnh khắc Đen Vâu đưa bao lì xì cho Hoàng Thùy Linh giữ, kèm biểu cảm hài hước, khiến khán giả thích thú.

Chia sẻ về ý nghĩa của ca khúc, Đen Vâu cho biết hương vị ngày Tết giống như chiếc giỏ chứa đựng những điều quen thuộc của đời sống thường nhật, khi được ở bên gia đình, những điều bình dị nhất cũng trở nên thiêng liêng.

Hoàng Thùy Linh cũng bày tỏ, Tết là khoảng thời gian để trở về với gia đình, quây quần bên mâm cơm truyền thống với những món ăn đặc trưng như thịt đông, bánh chưng.

Trong những ngày đầu năm, hai nghệ sĩ đều thực hiện các bộ ảnh riêng để gửi lời chúc đến khán giả. Hoàng Thùy Linh liên tục chia sẻ hình ảnh trong tà áo dài truyền thống, ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ.

Trong khi đó, Đen Vâu chọn phong cách vest lịch lãm, giữ phong thái điềm đạm và hình ảnh giản dị quen thuộc.

Hậu trường chụp ảnh vui vẻ của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Suốt nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu luôn là đề tài được công chúng quan tâm. Hai nghệ sĩ từng hợp tác trong MV Làm gì phải hốt (2020) cùng JustaTee, sau đó tiếp tục xuất hiện chung trong Gieo quẻ, tạo hiệu ứng tích cực.

Năm 2023, mạng xã hội rộ tin đồn Hoàng Thùy Linh bí mật tổ chức lễ ăn hỏi với Đen Vâu tại Tam Đảo. Đến tháng 8/2025, hình ảnh hai nghệ sĩ xuất hiện bên cặp song sinh tại quê nhà tiếp tục gây xôn xao. Tuy nhiên, trước những đồn đoán xoay quanh đời tư, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu tình tứ đứng cạnh nhau (Ảnh: Chụp màn hình).

Thời gian qua, những lần xuất hiện chung của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đều thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong một số hình ảnh cả hai đi ăn uống cùng nhóm bạn thân hay khi biểu diễn ở các chương trình, sự kiện đặc biệt là đại lễ 2/9 năm ngoái được chia sẻ rộng rãi.