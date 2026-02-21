Phim Tết 18+ tiến sát mốc 200 tỷ đồng, Trấn Thành cầu xin khán giả một điều

Sáng 21/2 (mùng 5 Tết), Trấn Thành đăng tải bài viết kêu gọi khán giả không tiết lộ nội dung phim Thỏ ơi khi tác phẩm đang chiếu rạp.

Nam nghệ sĩ bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng một số người đăng tải đoạn kết, các tình tiết quan trọng của phim hoặc quay lén trong rạp rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Trấn Thành giao lưu với khán giả tại rạp phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Anh viết: "Nghề làm phim luôn gặp nhiều khó khăn và phải tốn công sức của rất nhiều người mới ra được một bộ phim may mắn được bà con yêu thương.

Tôi xin mọi người đừng đăng cái kết phim, những đoạn tình tiết quan trọng hay quay lén trong rạp mà tội chúng tôi. Xin hãy dành sự tinh khôi cho những khán giả chưa vào rạp để họ có trải nghiệm trọn vẹn nhất. Xin hãy thương cho công sức lao động của rất nhiều con người trong một bộ phim".

Chia sẻ của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, nhận hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm, đồng thời kêu gọi tôn trọng công sức của ê-kíp và giữ gìn trải nghiệm chung cho người xem.

Các diễn viên trong "Thỏ ơi" họp mặt (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Theo số liệu phòng vé cập nhật đến 10h sáng 21/2, Thỏ ơi đạt doanh thu 180 tỷ đồng. Kể từ khi ra rạp, tác phẩm liên tục giữ vị trí dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ.

Xếp sau Thỏ ơi trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé dịp Tết là Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang với 59 tỷ đồng, Báu vật trời cho do Lê Thanh Sơn đạo diễn đạt 34 tỷ đồng, còn Mùi phở thu về 23 tỷ đồng.

Trước đó, trưa 19/2 (tức mùng 3 Tết), Thỏ ơi đã cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 2,5 ngày công chiếu, bán ra 1,25 triệu vé. Thành tích này giúp Thỏ ơi vượt qua kỷ lục trước đó để trở thành phim Việt đạt mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất mọi thời đại.

Trước thành tích ấn tượng của phim, Trấn Thành bày tỏ sự biết ơn: "Biết ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn 1.250.000 khán giả đã đến với Thỏ ơi".

Những ngày qua, nam đạo diễn cùng dàn diễn viên liên tục tham gia các hoạt động quảng bá và giao lưu tại rạp. Bộ phim trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi, nhận nhiều ý kiến tích cực xoay quanh nội dung và diễn xuất của dàn diễn viên.

Chia sẻ với truyền thông, Trấn Thành cho biết sau nhiều năm theo đuổi dòng phim tâm lý gia đình, anh muốn thử sức với chất liệu kịch tính hơn, đồng thời mạnh dạn trao cơ hội cho các gương mặt trẻ.

"Tôi chơi một ván bài khi làm việc cùng những bạn trẻ. Pháo mới 23 tuổi, Vĩnh Đam 22 tuổi. Ngày xưa năm tôi 22 tuổi, tôi chắc chắn không diễn được như các bạn ấy. Giới trẻ bây giờ thông minh, nhiều trải nghiệm, họ giúp tôi có thêm năng lượng và cảm hứng", anh chia sẻ.