TPHCM chấn chỉnh tình trạng hát nhép, biểu diễn nghệ thuật không trung thực

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM ban hành văn bản số 3566/SVHTT-NT nhằm tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính trung thực trong hoạt động nghệ thuật.

Động thái này được triển khai trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TPHCM về việc chấn chỉnh việc biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, ứng xử văn hóa của cá nhân, tổ chức trên môi trường số.

Nghệ sĩ Bùm Bum (cháu gái cố NSƯT Vũ Linh) biểu diễn vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh" gây tranh cãi gần đây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo đó, để tăng cường tính chuẩn mực, trung thực, trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật; đồng thời định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên môi trường số theo chuẩn mực văn hoá, đạo đức và pháp luật Việt Nam; thúc đẩy xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn và tôn trọng văn hóa Việt Nam; khuyến khích lan tỏa các giá trị tích cực, sáng tạo, mang bản sắc văn hóa dân tộc, Sở VH&TT đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn TPHCM nghiêm túc chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong quá trình tổ chức biểu diễn.

Đặc biệt, không được lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp (hát nhép). Điều này xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa tốt đẹp của công chúng, tác động tiêu cực đến đạo đức cộng đồng và tâm lý xã hội đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các chương trình phải thực hiện đúng nội dung, hình thức đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; xây dựng kịch bản chi tiết, đảm bảo chất lượng nghệ thuật, trang phục, hình ảnh minh họa và các điều kiện kỹ thuật theo hồ sơ đăng ký.

Các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ nghiêm nội dung đã được phê duyệt, tổ chức phúc khảo đầy đủ, tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng nghệ thuật (nếu có), nhất là đối với các chương trình có nội dung lịch sử, truyền thống nhằm đảm bảo giá trị văn hóa phù hợp.

Đáng chú ý, Sở VH&TT yêu cầu hoạt động quảng bá phải đúng với nội dung thực tế của chương trình, không phóng đại hoặc cung cấp thông tin sai lệch đến công chúng. Đồng thời, các đơn vị có trách nhiệm phổ biến quy định pháp luật, quy tắc ứng xử đến nghệ sĩ, kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện lệch chuẩn, phản cảm.

Ngoài ra, cá nhân tham gia trình diễn nghệ thuật cần trau dồi kỹ năng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật, văn hoá ứng xử, hướng đến những giá trị chân, thiện, mỹ trong quá trình sáng tạo nghệ thuật cũng như trong cuộc sống để giữ vững hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ đối với công chúng.

Sở VH&TT TPHCM cho biết sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và công khai theo quy định.