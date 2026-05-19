Cuốn tiểu thuyết vừa được bình chọn là hay nhất mọi thời đại

Mới đây, Guardian công bố top 100 tiểu thuyết được xuất bản bằng tiếng Anh hay nhất mọi thời đại, do 172 nhà văn, nhà phê bình và học giả bình chọn.

Đội ngũ biên tập viên gọi Middlemarch là "tiểu thuyết vĩ đại nhất viết bằng tiếng Anh", đồng thời nhắc lại nhiều lời ca ngợi nổi tiếng dành cho cuốn sách suốt hơn một thế kỷ qua.

Guardian chọn cuốn "Middlemarch" của George Eliot là tác phẩm hay nhất mọi thời đại (Ảnh: News).

Nhà văn Virginia Woolf mô tả đây là "một trong số ít tiểu thuyết tiếng Anh được viết cho người trưởng thành". Trong khi đó Henry James cho rằng nhiều trường đoạn trong sách thuộc hàng thông minh nhất của văn học Anh. Nhà văn Martin Amis thậm chí gọi Middlemarch là "một tiểu thuyết không có điểm yếu".

Nhà báo nổi tiếng của Anh Michael Gorra cho biết quyển sách giúp độc giả hiểu chính mình, khám phá những điều bản thân chưa từng biết hoặc không muốn biết sau khi đọc các câu văn sâu sắc của George Eliot.

Tác phẩm dài khoảng 900 trang, xuất bản theo kỳ trong giai đoạn 1871-1872, lấy bối cảnh vùng quê nước Anh thế kỷ 19.

Ở Việt Nam, Middlemarch được chia thành 2 quyển, giữ nguyên tên tiếng Anh và ấn hành năm 2022.

Middlemarch lấy bối cảnh tại thị trấn hư cấu Middlemarch ở vùng nông thôn nước Anh trước khi Dự luật Cải cách 1832 và ngành đường sắt ra đời. Ở đó, người dân phải đối mặt với những biến đổi của xã hội và bị trói buộc của định kiến hôn nhân, danh vọng.

Juliet Aubrey vào vai nhân vật Dorothea Brooke trong bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên "Middlemarch" sản xuất vào năm 1994 (Ảnh: Alamy).

Nhân vật trung tâm là Dorothea Brooke, một thiếu nữ 19 tuổi luôn khao khát sống một cuộc đời có giá trị nhưng vỡ mộng khi cưới nhầm một học giả ích kỷ, khô khan.

Tác giả mở đầu câu chuyện bằng một cuộc hôn nhân thất bại, để nhân vật Dorothea trải qua nhiều nỗi đau, thất vọng. Nhưng vượt lên tất cả, nhân vật chính vẫn giữ được đạo đức, lòng nhân từ và làm được nhiều điều tốt đẹp.

Bằng việc đặt phụ nữ trẻ thông minh vào vị trí trung tâm, tác giả George Eliot định hình lại dòng văn học hư cấu Anh. Nhân vật Dorothea được cho là đặt nền tảng cho kiểu nhân vật phức tạp như bà Dolloway trong tác phẩm cùng tên của Virginia Woof, những phụ nữ mang nội tâm sâu sắc trong truyện của Sally Rooney thời nay.

Ngoài Dorean, tiểu thuyết còn kể về Tertius Lydgate - một bác sĩ trẻ ngoại tỉnh đầy tham vọng nhưng dần mất lý tưởng. Tertius Lydgate bế tắc trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc với một thôn nữ xinh đẹp.

Theo Guardian, George Eliot lúc đầu chia tác phẩm của mình thành 2 quyển riêng biệt nhưng sau đó bà đã thay đổi. Các nhà phê bình nhận định đây là một quyết định khôn ngoan bởi việc kết hợp đã cho ra đời "một thiên sử thi phức tạp, khám phá bản chất của sự nghiệp và hôn nhân, tham vọng và sáng tạo, sự ích kỷ và tinh thần cộng đồng trong bối cảnh chính trị, xã hội và công nghệ thay đổi".

"Middlemarch" được xuất bản tại Việt Nam thành 2 bản (Ảnh: Tiki).

Trước khi được Guardian tôn vinh, Middlemarch từng lọt vào nhiều bảng xếp hạng sách hay của thế giới như top 100 tiểu thuyết đáng đọc nhất của Telegraph vào năm 2009, 100 cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại do Norwegian Book Clubs bình chọn vào năm 2010. Năm 2015, BBC xếp tác phẩm đứng đầu top 100 tiểu thuyết Anh hay nhất từ trước đến nay.

Ngoài các tác phẩm viết bằng tiếng Anh, danh sách 100 cuốn tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại của Guardian còn một số quyển được dịch từ những ngôn ngữ khác như Don Quixote của Miguel de Cervantes, Người ăn chay của tác giả Hàn Quốc HanKang.

Một số cái tên đình đám khác xuất hiện trong bảng xếp hạng còn có Đến ngọn hải đăng của Virginia Woof (hạng 4), Anna Karenina (hạng 6), Chiến tranh và hòa bình của Leo Tolstoy (hạng 7), Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen (hạng 9).

George Eliot (1819-1880) là bút danh của nữ văn sĩ người Anh Mary Ann Evans. Bà được xem là một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại nhất của văn học Anh thế kỷ 19. Bà sinh tại Warwickshire (Anh) trong một gia đình trung lưu và được đánh giá là người có trí tuệ sắc sảo, ham học hỏi từ nhỏ.

Trong bối cảnh xã hội Anh còn nhiều định kiến với phụ nữ cầm bút, Mary Ann Evans quyết định dùng bút danh nam giới “George Eliot” để tác phẩm của mình được nhìn nhận nghiêm túc hơn.

Chân dung tác giả George Eliot (Ảnh: Sotheby's).

George Eliot nổi tiếng với phong cách viết hiện thực sâu sắc, tập trung khám phá tâm lý con người, đạo đức, tôn giáo và những mâu thuẫn trong đời sống xã hội Anh đương thời.

Các tác phẩm của bà không chỉ kể chuyện mà còn phản ánh những suy tư triết học và cái nhìn nhân văn về con người. Bà đặc biệt thành công trong việc xây dựng các nhân vật có chiều sâu nội tâm và giàu tính đời thường.

Những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của George Eliot gồm Middlemarch, Silas Marner, The Mill on the Floss và Adam Bede. Không chỉ có ảnh hưởng lớn tới văn học Anh, George Eliot còn được xem là biểu tượng của phụ nữ trí thức dám vượt qua định kiến xã hội để theo đuổi tư tưởng và nghệ thuật. Văn chương của bà đến nay vẫn được nghiên cứu rộng rãi tại nhiều trường đại học trên thế giới.