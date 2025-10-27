Cục trưởng Cục Phát thanh: Jack hát phản cảm, ê-kíp có dấu hiệu chống chế

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cùng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) có buổi làm việc về phương án chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa được biểu diễn, phát tán trên không gian mạng.

Jack hát trong đêm nhạc ở Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết, việc nghệ sĩ hát ca từ phản cảm đã được các cơ quan quản lý, báo chí phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội như: TikTok, YouTube, Facebook...

Như mới đây, việc Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) hát trong sự kiện tối 16/10 tại Hà Nội, có câu từ lệch chuẩn, nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Khi phát hiện sự việc, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.

Qua kiểm tra, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhận thấy nội dung ca từ bài hát có dấu hiệu vi phạm, với nhiều câu từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp, cần phải xử lý nghiêm minh.

"Chưa bàn đến việc bài hát có nằm trong danh mục được cấp phép hay không, tôi cho rằng, ca từ bài hát, ví dụ như câu: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm" có tác động xấu đến giới trẻ", ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Theo ông Tự Do, phía Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thậm chí phải giảm tốc độ bài hát, nghe đi nghe lại và thấy rằng, bài hát có câu nói phản cảm, tác động xấu đến giới trẻ.

"Thực sự, Jack đã hát câu "Lào gì cũng t**" chứ không phải "Lào gì cũng tôi" như phía ca sĩ và ê-kíp chống chế khi bị phản ứng. Câu "Lào gì cũng t**" không có nghĩa, nhưng nó đã lan truyền rộng rãi trên mạng và trong giới rapper. Đây là những lời lẽ không phù hợp với văn hóa ứng xử của nghệ sĩ", ông Tự Do nói.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử bác bỏ lý do phía ca sĩ giải thích bài hát chỉ là "ngẫu hứng trình diễn", bởi phần biểu diễn có đội múa phụ họa ăn khớp với tiết tấu, chứng tỏ đã tập luyện trước.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.

Theo ông Lê Quang Tự Do, quan điểm của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch là phải chấn chỉnh, xử lý nghiêm, lập lại trật tự trên không gian mạng để không tác động xấu đến cộng đồng giới trẻ. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng cho rằng, nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng, phải gương mẫu để giới trẻ noi theo.

"Hai quan điểm này được quán triệt trong thời gian qua nên chúng tôi đã xử lý, phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan chức năng. Thậm chí, chúng tôi mời cả phía công an để xử lý hình sự các trường hợp vi phạm", ông Tự Do thông tin.

Ông Lê Quang Tự Do ủng hộ và hoan nghênh Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã có công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Âm nhạc TPHCM, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật TPHCM và các cơ quan báo chí TPHCM về việc đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh ủng hộ việc làm mạnh tay của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng về việc nghệ sĩ hát, sáng tác ca từ phản cảm.

"Việc xử lý nghiêm những nghệ sĩ hát ca từ lệch chuẩn là cần thiết. Với tôi, âm nhạc phải có giá trị về thẩm mỹ, nghệ thuật là phải đẹp.

Đừng nguỵ biện rằng "những ca từ đó đâu có ẩn ý gì, do mọi người suy nghĩ sâu xa quá thôi!", vì tự bản thân mỗi người sáng tác và người hát nếu từng được đi học và được giáo dục đều có khả năng đọc, hiểu những ẩn ý sâu xa của tiếng Việt", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thẳng thắn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ủng hộ cách làm mạnh tay của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc nghệ sĩ hát ca từ phản cảm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam nhạc sĩ cũng cho rằng, cần đánh giá xem tác phẩm đó có tác động xấu lên xã hội và khán giả trẻ thế nào để có các hình thức xử lý tương ứng như: Phạt tiền, phạt cấm sóng, cấm hay hạn chế biểu diễn.

"Âm nhạc là phương tiện truyền tải và lan toả cảm xúc yêu thương, đừng biến các bài hát thành vũ khí để thóa mạ, chửi bậy rồi đội lốt sản phẩm âm nhạc. Đó là việc xúc phạm nghề nghiệp", Nguyễn Văn Chung bày tỏ quan điểm.