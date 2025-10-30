Rapper Pháo gỡ bỏ bài hát "Sự nghiệp chướng" có ca từ lệch chuẩn

Ngày 30/10, nhiều khán giả phát hiện MV Sự nghiệp chướng của rapper Pháo (tên thật là Nguyễn Diệu Huyền) đã bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, bao gồm: YouTube, Spotify...

Trả lời phóng viên báo Dân trí, đại diện của Pháo xác nhận động thái trên. Người này cho biết: "Chúng tôi đã nhận thức được". Đại diện của nữ rapper từ chối chia sẻ thêm thông tin.

Rapper Pháo khi quảng bá cho ca khúc "Sự nghiệp chướng" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Việc gỡ bỏ ca khúc diễn ra sau khi Pháo và ca khúc Sự nghiệp chướng bị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM "điểm tên" trong công văn về việc đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã trích dẫn lời của ca khúc này trong công văn như một ví dụ điển hình về ca từ lệch chuẩn.

Trong bài hát này, Pháo có nhiều ca từ văng tục cùng những lời lẽ mang tính trút giận, đả kích như: “Em nào nhân viên, em nào đối tác? Con *** này chối ác"; "Anh ơi, em bảo anh này, yêu đương như thế ý thì có ngày tao *** cho một phát"...

Sự nghiệp chướng là một bản rap diss (thể loại rap với lời lẽ công kích, thách thức, chê bai đối thủ) ra mắt hồi cuối tháng 3, từng nhận nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả vì nội dung và ngôn từ gay gắt, phản cảm.

Việc Pháo gỡ bỏ bài hát có ca từ lệch chuẩn diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng có chủ trương quyết liệt nhằm chấn chỉnh hoạt động âm nhạc lệch chuẩn.

Trước Pháo, Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn), Binz (tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan) và một số nghệ sĩ khác cũng đã gỡ bỏ những MV có nội dung nhạy cảm, ca từ thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp, không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội...

Jack thông báo sẽ tạm dừng hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ca sĩ Jack thông báo sẽ tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới sau khi có buổi làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi hiểu rằng đây là thời điểm cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo. Vì vậy, tôi xin phép tạm dừng các hoạt động biểu diễn trong thời gian tới".

Anh cũng nói rằng, trong thời gian tới sẽ cùng ê-kíp rà soát và điều chỉnh toàn bộ nội dung hoạt động sáng tạo. "Tôi cam kết rằng mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hóa, thuần phong mỹ tục", Jack nhấn mạnh.

Đại diện SpaceSpeakers Label (SSL), đơn vị quản lý của Binz, cũng cho biết đã chủ động rà soát và điều chỉnh danh mục bài hát, gỡ bỏ một số bài không phù hợp, sau khi theo dõi chủ trương mới của các cơ quan quản lý văn hóa.

Đại diện này khẳng định rằng, sắp tới đơn vị sẽ xây dựng và phát triển hệ thống sản phẩm âm nhạc lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần thúc đẩy nền văn hóa Việt Nam phát triển lành mạnh và văn minh.

Ngoài ra, một số nghệ sĩ khác cũng bị cơ quan quản lý nhắc nhở, yêu cầu chấn chỉnh ca từ lệch chuẩn gồm: Rapper Gducky (Đặng Mai Việt Hoàng) với bài Miền mộng mị; HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu) với bài Trình; Andree (Bùi Thế Anh) và Bình Gold (Vũ Xuân Bình) với bài Em iu; Hoàng Tôn (Nguyễn Hoàng Tôn), Andree và Tinle (Đặng Tuấn Anh) với bài CLME; Andree với bài Kẹo; Bray (Trần Thiện Thanh Bảo) và Đạt G (Nguyễn Tấn Đạt) với bài Cao ốc 207...

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhận định rằng, những biểu hiện âm nhạc của các ca khúc như trên làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật, chuẩn mực ứng xử văn hóa; ảnh hưởng suy nghĩ, hành động, nhất là trong giới trẻ và cái nhìn của công chúng về hình ảnh nghệ sĩ.

Vì vậy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sáng tác, phát hành sản phẩm âm nhạc, nhất là thể loại rap và nhạc lan truyền trên mạng xã hội; các chương trình âm nhạc tại các điểm biểu diễn như phòng trà, chương trình âm nhạc xã hội hóa do tư nhân đứng ra tổ chức; các chương trình âm nhạc, sự kiện ngoài không gian công cộng... trên địa bàn thành phố phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực văn hóa.

Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Thanh tra TPHCM thanh tra, xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực biểu diễn, quảng bá các sản phẩm phi văn hóa; chủ trì, phối hợp Hội Âm nhạc TPHCM, Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM tổ chức các chương trình, chuyên đề tuyên truyền, định hướng sáng tạo nghệ thuật, nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ.

Ngoài ra, sở phải kịp thời tham mưu UBND TPHCM các giải pháp quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp sáng tác, biểu diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc phản cảm, lệch chuẩn, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa; biểu dương, khen thưởng những ca sĩ, nghệ sĩ có sáng tác hay, sáng tạo, mang tính giáo dục, lan tỏa giá trị văn hóa, xây dựng lối sống lành mạnh, có cống hiến cho xã hội.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị sở cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của thành phố.