Nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm của MC VTV - Mai Ngọc

Với gương mặt khả ái, phong thái chuyên nghiệp cùng lối dẫn duyên dáng, MC Mai Ngọc luôn là cái tên được khán giả yêu mến trên sóng truyền hình.

Sau khi kết hôn vào cuối năm 2024, nữ MC dần rút khỏi các hoạt động truyền hình để tập trung chăm sóc gia đình và con trai đầu lòng.

Trước kia, Mai Ngọc duy trì mức 57-58kg. Khi có bầu, cô nặng 68kg, một tháng sau khi sinh con, cô giảm còn 59kg.

Trong chuyến du lịch mới đây, Mai Ngọc khoe loạt ảnh bikini ở biển. Cô cho biết cân nặng hiện tại của mình là 52kg, đã lấy lại vòng eo săn chắc và cơ bụng rõ nét.

Theo Mai Ngọc, để lấy được vòng eo thon gọn, cô duy trì việc đi bộ 40 phút mỗi sáng và tập gym 40 phút mỗi chiều. Cô ăn 3 bữa tại nhà, nói không với ăn vặt, cà phê, không tụ tập, ăn ngoài với bạn bè. Ngay cả khi đi nghỉ dưỡng, cô cũng dành thời gian tập luyện tại khách sạn.

"Lời khen có thể thật, có thể giả, chỉ có nếp nhăn trên da, những con số hiển thị trên chiếc cân, sức khỏe và tinh thần là của mình. Vậy nên với tôi, giai đoạn này, bản thân chọn khỏe để chăm con, khỏe để làm việc mình yêu thích và đẹp làm món quà cho chính mình", Mai Ngọc chia sẻ.

Bên cạnh việc tập thể dục, Mai Ngọc thường xuyên đi chơi golf. Với cô, đây là môn thể thao rèn luyện tính kiên nhẫn đồng thời đòi hỏi phải di chuyển nhiều, tiêu hao lượng lớn calo mỗi buổi lên sân.

Nhờ giảm cân thành công, Mai Ngọc tự tin diện đồ bó hoặc chân váy ngắn trẻ trung mỗi lần đi tập golf. Nhiều người khen ngợi Mai Ngọc ngày càng mặn mà, xinh đẹp hơn sau khi kết hôn và sinh con.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, Mai Ngọc và chồng con hiện sống ở Bắc Ninh nhưng vợ chồng cô thường xuyên lên Hà Nội vào các dịp đặc biệt. "Mai Ngọc đang tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Khi có sự kiện thời trang hay gặp gỡ bạn bè, cô ấy vẫn lên Hà Nội tham dự. Mai Ngọc đang hạnh phúc...", nguồn tin cho biết.

Thi thoảng, một số người đẹp thân thiết với Mai Ngọc như Hoa hậu Ngọc Hân, MC Mai Phương... cũng về Bắc Ninh hội ngộ cùng cô. Các người đẹp còn về nhà riêng của Mai Ngọc để thăm bé Panda - con trai nữ MC.

Khi tham dự sự kiện, Mai Ngọc ưu tiên những trang phục tôn vẻ nữ tính, điệu đà. Người đẹp có mái tóc đen, dài nên dù để xoã hay buộc lên, vẫn luôn toát lên sự cuốn hút, gợi cảm.

Mai Ngọc (SN 1990) là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành, cùng thời với Mi Vân, Tâm Tít, Ngọc Anh... Trước khi trở thành MC truyền hình và có biệt danh "cô gái thời tiết", Mai Ngọc làm người mẫu cho nhiều tờ báo tuổi teen, tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, người đẹp về công tác tại Đài truyền hình Việt Nam.

Nữ MC kết hôn với doanh nhân Quốc Thắng - thiếu gia một gia đình giàu có nổi tiếng ở Bắc Giang cũ (nay là Bắc Ninh) - cuối năm 2024 và có con trai đầu lòng tháng 4/2025. Mai Ngọc đã tạm thời gác lại công việc ở VTV để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

