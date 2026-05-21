Lọ Lem gây sốt với loạt ảnh gợi cảm, phong cách "nàng thơ" tuổi 20

Gần đây, hot girl Lọ Lem gây sốt khi chia sẻ loạt ảnh đời thường, khoe nhan sắc rạng rỡ tuổi 20. Trong ảnh, con gái MC Quyền Linh mặc đầm cotton màu hồng phấn, phối cùng túi xách Chanel Mini Rectangular Flap with Top Handle cùng tông màu.

Thiết kế trang phục ôm sát giúp Lọ Lem tôn đường cong quyến rũ. Kết hợp cùng tông trang điểm ngọt ngào, ái nữ nhà nghệ sĩ Quyền Linh nhận nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng trưởng thành.

Đầm ôm tôn dáng là mẫu trang phục yêu thích trong tủ đồ của Lọ Lem. Trang phục này giúp Lọ Lem tôn lợi thế chiều cao 1,73m cùng hình thể "thắt đáy lưng ong", ba vòng cân đối.

Khi diện những bộ đầm bó sát, Lọ Lem dễ dàng tỏa sáng trong những bối cảnh khác nhau. Trong chuyến du lịch biển, cô phối đầm đỏ cùng vòng cổ, phụ kiện cài tóc cùng tông màu để tạo phong cách nữ tính.

Lọ Lem theo đuổi phong cách nữ tính, ngọt ngào với chiếc váy bodycon (váy ôm sát dáng ngắn) màu hồng pastel. Thiết kế cúp ngực giúp khoe khéo bờ vai mảnh mai của người đẹp. Chất liệu vải tweed sang trọng cũng giúp diện mạo của Lọ Lem thêm phần thanh lịch, tinh tế.

Người đẹp gen Z tạo dáng bên bờ biển trong chiếc váy hai dây bằng chất liệu ren, họa tiết hoa nhỏ. Gam hồng pastel vốn là màu sắc gắn liền với phong cách của con gái lớn nhà MC Quyền Linh. Ở tuổi 20, cô ăn mặc quyến rũ hơn nhưng luôn tiết chế, giữ sự thanh lịch, tinh tế.

Ở trang phục này, Lọ Lem mang đến vẻ đẹp ngọt ngào, thơ mộng trong đầm dáng dài phối nhiều lớp ren và voan mỏng. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên rồi rũ tự nhiên xuống dưới giúp tổng thể trông thanh thoát, không quá gợi cảm nhưng vẫn tôn vóc dáng. Lớp ren màu nude bên trong kết hợp voan xanh bên ngoài khiến bộ váy trông nổi bật hơn các kiểu váy maxi đi biển thông thường.

Trong bộ ảnh "nàng thơ mùa hè", Lọ Lem chọn đầm màu vàng chất liệu ren co giãn, phom dáng ôm vừa phải. Chiếc váy ngắn trên gối, ôm nhẹ phần eo và hông tạo hiệu ứng đồng hồ cát tự nhiên, tôn vóc dáng và làn da trắng của Lọ Lem.

Khi thực hiện bộ ảnh chủ đề đường phố mùa thu, Lọ Lem khoe vẻ đẹp dịu dàng trong đầm hồng dáng ôm dài qua gối, điểm nhấn ở thiết kế cổ yếm tôn phần vai và cổ thanh mảnh. Lọ Lem cũng kết hợp phụ kiện nón lá, túi cói đan thủ công và bó sen hồng để hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, nữ tính.

Bên cạnh những bộ đầm ôm tôn dáng, Lọ Lem cũng yêu thích những chiếc váy dạ hội có chất liệu mềm mại, thiết kế xòe bay bổng. Trong một sự kiện, cô mặc đầm chất liệu tulle nhiều lớp tạo hiệu ứng bồng bềnh như công chúa. Phần áo nịt ngực đính hoa 3D và chi tiết trễ vai bằng vải xuyên thấu giúp tổng thể thêm duyên dáng.

Ở bộ ảnh đón sinh nhật hồi tháng 4, Lọ Lem mặc váy có thiết kế ôm eo ôm eo kết hợp chân váy ren nhiều tầng mang hơi hướng cổ điển. Cô hoàn thiện diện mạo bằng giày cao gót mũi nhọn trắng.

Trong một bộ ảnh khác, Lọ Lem "đốn tim" khán giả khi diện chiếc váy trắng lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa ballet cổ điển. Thiết kế có phần thân váy tulle xòe bồng nhẹ, tạo hiệu ứng bay mềm theo từng chuyển động. Chi tiết eo được chiết gọn khéo léo giúp vóc dáng trông thanh mảnh hơn, cân đối hơn.

Khi dự sự kiện, Lọ Lem thường chọn những thiết kế thanh lịch, tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật. Cô diện đầm trắng lệch vai với phom dáng suông dài mềm mại. Thiết kế bất đối xứng ở phần vai cùng chi tiết tay áo phồng oversized tạo điểm nhấn hiện đại, tinh tế cho trang phục.

Trong chuyến du lịch hè ở Thụy Sĩ, Lọ Lem trung thành với gu phối đồ nữ tính, nhẹ nhàng. Khi mặc áo 2 dây dáng peplum (áo có vạt xòe ra từ eo) kết hợp chân váy xếp tầng màu xanh dương, Lọ Lem tạo điểm nhấn cùng túi cói và mũ rơm cùng tông màu với áo. Chi tiết nơ xanh nhỏ ở phần thân áo cũng giúp tổng thể thêm phần ngọt ngào, trong trẻo.

Điểm đặc trưng trong gu thời trang của Lọ Lem là dù diện đầm điệu đà, cô vẫn ưu tiên sự tinh giản trong lối trang điểm và kiểu tóc để giữ vẻ trong trẻo. Lọ Lem thường chọn kiểu tóc suông thẳng hoặc uốn sóng nhẹ, buộc nửa đầu giúp gương mặt thanh thoát hơn. Tông trang điểm thiên về màu hồng nude với làn da căng bóng tự nhiên, má ửng nhẹ và son hồng nhạt.

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006. Thường được bố mẹ dẫn đi dự sự kiện nên Lọ Lem dạn dĩ trước ống kính từ nhỏ, được nhiều nhãn hàng mời làm người mẫu quảng cáo. Hiện Lọ Lem là sinh viên năm thứ nhất Đại học RMIT Nam Sài Gòn. Cô cũng hoạt động trên mạng xã hội với vai trò KOL (người có sức ảnh hưởng) và tham gia một số sự kiện giải trí.

Ảnh: Instagram nhân vật