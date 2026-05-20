NSND Hương Dung phim Chạy án: 8 tháng uống thuốc chống đột quỵ, ở nhà 47m2

"Làm phim "Chạy án", tôi nhận cát-xê 82 triệu đồng"

Mấy năm gần đây, khán giả ít thấy NSND Hương Dung tham gia phim truyền hình, vậy lý do là gì?

- Thời gian qua, tôi thường xuyên đi nước ngoài, các em tôi có nhà bên Australia nên bản thân thường sang đó chơi, phải 2-3 tháng mới về Việt Nam. Tôi bị ốm nhưng khi sang đó, khí hậu phù hợp, cảm thấy mình khỏe hơn.

Vì tôi thường xuyên ở nước ngoài, mọi người truyền tai nhau “bà Dung không ở Việt Nam” nên không mời đóng phim.

Hơn nữa, phim truyền hình thường quay dài ngày, lại phải đi xa, phim quay cũng nhanh mà tính tôi thích nghiền ngẫm nên không nhận lời.

Gần đây, cũng có vài lời mời nhưng tôi không theo được tốc độ làm phim. Bản thân không chê vai, nếu có “đất diễn”, dù khó một chút hay vai ngắn, tôi vẫn sẽ tham gia.

Không đi đóng phim nhưng tôi khá bận rộn, mình thường tham gia chương trình văn nghệ quần chúng của cụm, phường Bồ Đề - nơi tôi sinh sống, hay dàn dựng các sự kiện tại Hà Nội và Hạ Long (Quảng Ninh).

Tôi nhận lời làm chương trình vào mỗi tối thứ 7. Tôi cũng diễn, hát nhạc cách mạng, dân ca… theo chủ đề từng tháng cho các chương trình kỷ niệm được mời.

NSND Hương Dung trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

NSND Hương Dung từng nổi tiếng với vai diễn trong phim “Chạy án”, cát-xê bà nhận được ngày đó có cao không?

- Với phim Chạy án, tôi vào vai bà Dung - vợ Thứ trưởng Cao Đức Cẩm. Tôi có nhiều kỷ niệm khi làm phim, như đi ra ngoài, nhiều người gọi tôi là “vợ Thứ trưởng” thay vì Hương Dung.

Phim đó quay gần 1 năm trời, cát-xê tôi nhận được là 82 triệu đồng. Năm 2005, cát-xê tầm ấy cũng không thấp nhưng trước đó bản thân đã phải ứng trước tiền xăng xe, trang phục nên thực tế lĩnh không nhiều, lúc xong vai diễn tôi chỉ cầm được mấy triệu đồng thôi (cười).

Khi đóng phim, Hương Dung thích vai chính diện hay phản diện?

- Nghệ sĩ thích làm vai chính diện hơn nhưng diễn phản diện mới khó. Diễn làm sao mà khán giả ghét cay ghét đắng mới thành công.

Người ta thường nói “Hương Dung phải đóng người giàu có, sang chảnh” nhưng tôi từng đóng vai lam lũ, nghèo khổ nhiều rồi.

Xuất thân từ sân khấu nên các dạng vai: Chính diện, phản diện, hâm dở… tôi đều làm được. Bản thân có quan điểm: Nếu chỉ diễn 1 màu sẽ tạo sự nhàm chán, không vượt qua được cái bóng của chính mình. Vì vậy, người nghệ sĩ phải nỗ lực trong từng vai diễn.

Hương Dung có thường xuyên xem phim truyền hình không? Bà có thấy sự khác biệt khi làm phim giữa các thế hệ?

- Tôi cũng thường xuyên xem và thấy kịch bản phim truyền hình hiện nay khá hay. Một số phim chuyển thể hay mua kịch bản từ nước ngoài được làm lại rất logic, gần gũi với khán giả Việt Nam.

Dàn diễn viên hiện nay cũng rất trẻ và đẹp, nhiều người diễn được. Ngày trước, phim thường lồng tiếng nhưng phim truyền hình hiện nay là thu tiếng đồng bộ, nhiều người có đài từ tốt thì kéo được cảm xúc lên nhưng có bạn phát âm không rõ, thều thào, làm giảm chất lượng của vai diễn.

Diễn viên nào từng làm sân khấu thường có phần đài từ tốt hơn diễn viên nghiệp dư vì thế phim có lồng tiếng ngày trước đã “cứu cánh” cho nhiều diễn viên thoại chưa tốt.

NSND Hương Dung thời trẻ.

Được biết, Hương Dung nghỉ hưu từ năm 39 tuổi, có bao giờ bà cảm thấy tiếc nuối khi nghỉ chế độ sớm như vậy?

- Thời đó lương diễn viên thấp lắm, chồng tôi lại là bộ đội nghỉ hưu nên cuộc sống rất chật vật. Để kiếm thêm thu nhập, tôi phải đi làm bên ngoài. Thời gian ngày đó eo hẹp, nên tôi đành xin nghỉ hưu sớm để đi kiếm tiền, chăm con.

Nghỉ hưu sớm, ngoài làm bầu sô cho các chương trình, tôi còn đi lồng tiếng. Thời đó, lồng tiếng mỗi tập phim chỉ có 2 triệu đồng chia đều cho bằng ấy diễn viên nên tôi cũng phải làm thêm nhiều nghề.

Bản thân từng bán đồ ăn, kinh doanh quán cà phê, tự đi giao hàng để tiết kiệm chi phí. Tôi vất vả như thế để có “đồng ra, đồng vào”, lo cho gia đình, con cái chứ nghề diễn viên thì không giàu được.

Nhưng người ta nói, Hương Dung có điều kiện, tậu được nhiều nhà, đất ở Hà Nội lắm?

- Trước kia, tôi có một ngôi nhà 6 tầng ở Hoàng Cầu nhưng đã bán vì bản thân thích trồng cây mà phải leo lên tận tầng thượng cũng rất mệt.

Từ tháng 6/2022, gia đình tôi đã chuyển nhà từ trong phố sang đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên cũ), nhà rộng 47m2, có thang máy nên mọi thứ tiện lợi hơn.

Ở chỗ mới, tôi về quê Quảng Ninh hay đi Hải Phòng, Ninh Bình rất tiện, qua một cây cầu là vào được phố cổ nên bản thân thấy khá thoải mái. Sang bên này, tôi thấy sức khỏe tốt hơn vì không gian thoáng mát, hàng xóm cũng thân thiện, văn minh.

Ngoài ngôi nhà đang ở, tôi không có mảnh đất nào. Tôi đang mang quân hàm Đại uý, lương hưu của tôi là 9 triệu đồng/tháng.

Ngoài lương hưu, bà có kinh doanh hay có nguồn thu nhập nào không?

- Ngoài lương hưu, tôi cũng không có tiền, vàng tiết kiệm hay nghề tay trái.

Tôi nghe nói từ năm 70 tuổi trở đi, Nghệ sĩ nhân dân sẽ nhận chế độ đãi ngộ của nhà nước, nếu thế đây sẽ là động lực để an ủi tuổi già cho các nghệ sĩ. Bản thân Hương Dung sống giản dị, không tiêu pha gì, mình cảm thấy đủ là được.

Ở tuổi 70, biến cố nào trong cuộc đời khiến bà nhớ mãi?

- Vào tháng 7/2024, sức khỏe tôi yếu hơn cộng với nhiều vấn đề phải suy nghĩ nên bản thân bị mất ngủ dài ngày. Sáng hôm đó, tôi có hẹn với một người bạn sẽ lên đơn vị cũ để chuẩn bị tư liệu cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ nên dậy rất sớm.

Lúc đó là 4h sáng, tôi ngồi soạn đồ thì bình thường nhưng khi đứng lên bị xây xẩm mặt mũi, hụt hơi, chân tay không có cảm giác. Vơ được chiếc điện thoại cạnh đó, tôi gọi cho con gái xuống xem mẹ thế nào.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy vẫn còn sợ khoảnh khắc đó. May mắn là con gái tôi vừa từ TPHCM ra Hà Nội công tác, ngủ ở tầng trên nên con nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sau khi khám bệnh, bác sĩ kết luận tôi bị dọa đột quỵ, phải điều trị nội trú. Vào bệnh viện, nhìn thấy người bị bệnh nặng, tôi sợ nên xin về nhà. Về được 3 ngày, tôi lại phải vào bệnh viện điều trị một thời gian nữa.

Tôi phải uống thuốc điều trị đột quỵ đến 8 tháng, trong thuốc có thành phần chống đông máu nên nhiều lúc sơ ý, tôi bị chảy máu, mãi mới cầm được. Bác sĩ cũng khuyến cáo, tôi phải chú ý để tránh va chạm, làm xước cơ thể…

Hiện tại, sức khỏe của bà thế nào?

- Sau khi từ bệnh viện về nhà, các con cài hẹn giờ bắt tôi hằng ngày lên giường đi ngủ lúc 21h15, đến 6h30 thì dậy. Khoảng thời gian này, tôi cũng không được dùng điện thoại, phải uống thuốc đúng giờ, theo chỉ định của bác sĩ.

Một tháng sau, tôi đi khám lại, bác sĩ nói tôi bị nhồi máu não do tắc động mạch cảnh. Hiện tại tôi khoẻ hơn, không cần hỗ trợ thuốc huyết áp, đột quỵ, đêm có thể ngủ sâu 4 tiếng.

Hiện nay, tôi không phải uống thuốc điều trị, chỉ dùng thực phẩm chức năng như bổ não, thải độc gan, dầu cá cho mắt.

Đúng là từ tuổi 70 trở đi, tôi thấy sức khoẻ mình có vấn đề, không bền bỉ dẻo dai như trước nên tôi luôn chú ý đến sức khỏe của mình.

Khi ổn hơn, tôi lại sang Australia để thăm con và họ hàng. Nhiều năm, người tôi chỉ ở ngưỡng 58-60kg, nhưng khi sang đó, tôi thường xuyên nấu ăn cho các con nên cũng lên 64kg (cười).

Sau đó, tôi phải điều chỉnh khẩu phần ăn để người nhẹ nhõm hơn. Mới đây, con gái đưa đi khám tổng thể, bác sĩ nói mọi chỉ số của tôi đều ổn.

Bà Dung của phim "Chạy án" có sở thích nuôi chó, mèo. Nữ nghệ sĩ coi chúng như những người bạn nhỏ của mình.

Khán giả thấy trên phim truyền hình, nghệ sĩ Hương Dung hay vào vai những bà mẹ ghê gớm. Trong gia đình, bà có “đáng sợ” như vậy?

- Tôi là người sống nặng về tình cảm, không ghê gớm như nhiều người nghĩ. Nhiều người gặp Hương Dung ngoài đời vẫn nói: “Sao chị hiền thế?”. Tôi cũng không thích va chạm, lên mặt với ai.

Mới đây nhất, tôi được mời tới một sự kiện ở Hà Nội. Đáng lẽ ra mời tôi thì trên poster (tờ quảng cáo chương trình - PV) phải có hình ảnh của Hương Dung nhưng do sơ suất, họ quên in hình mình.

Khi đó, tôi đang ở Hạ Long dàn dựng chương trình. Gần đến giờ về Hà Nội, có người gọi nói: “Cháu xin lỗi, do bận nhiều việc nên bộ phận in ấn đã quên lấy ảnh của cô, giờ lại gấp quá, chương trình chuẩn bị diễn ra, cô thông cảm giúp cháu”.

Ban đầu tôi cũng chạnh lòng, nhưng không muốn làm khó chương trình, vẫn bắt xe về Hà Nội tham dự vì họ đã có lời với mình.

Tôi cũng chiều các con, con gái cả đang sinh sống và làm việc ở TPHCM, con gái út cũng yên bề gia thất ở phố cổ Hà Nội. Tôi cũng quý các chàng rể.

Con trai Hà Duy đang làm việc ở nước ngoài. Duy cũng có một vài người bạn cũ, các con chưa có duyên đến với nhau nhưng khi chia tay, các cháu đều quý và coi tôi như người nhà.

Liệu sau này, Hương Dung có là mẹ chồng khó tính?

- Cha mẹ, anh chị em của tôi là những người rất hiền lành và không bao giờ cố chấp, ăn thua với ai.

Mẹ tôi còn nói “sau này con đóng phim thì vào vai hiền lành nhé, không mẹ thấy “gợn” lắm”. Nhưng đó chỉ là những vai diễn trong phim, không phải tính cách ngoài đời của tôi.

Tôi sẽ là mẹ chồng dễ tính, bản thân thấy không có lý do gì để soi mói, xét nét con dâu. Ngày xưa khi ở với mẹ chồng, bà cũng rất thương và chăm chút tôi nên sau này có con dâu, tôi cũng vậy.

Người ta nói, nghệ sĩ thường rất nhạy cảm và hay buồn. Những lúc chống chếnh, Hương Dung thường chia sẻ với ai?

- Tôi không tâm sự với ai, nhiều khi tâm tình với ai đó cũng là con dao 2 lưỡi. Chỉ khi ai đó biết chuyện mà hỏi, tôi sẽ chia sẻ quan điểm của mình.

Tôi cũng hay khóc, nhiều lúc ngồi nghĩ: Sao cuộc đời lại trớ trêu với mình thế? Nhưng cảm xúc đó cũng qua nhanh vì thấy nhiều người còn thiệt thòi, khổ hơn mình nhiều.

Những lúc buồn, tôi thường ngồi trò chuyện với 2 chú cún, 2 con mèo hoặc đi dựng chương trình. Khi bận rộn, tôi thấy mình phải làm nhiều thứ cho cộng đồng hơn.

Hương Dung đã lên chức bà ngoại nhiều năm nay, bà có tự tay chăm sóc các cháu?

- Khi các con sinh cháu, tôi thường chăm 2 tháng đầu. Sau đó, tôi để cho các con tự lập, tự va đập với cuộc sống nên không tham gia vào cách nuôi dạy cháu, vì vậy đừng gọi tôi là “bà ngoại bỉm sữa”.

Nhiều người tò mò, nghệ sĩ Hương Dung còn “bí mật” nào mà khán giả chưa biết không?

- Tôi là người sống đơn giản, thuần tuý, không kiểu cách. Hàng xóm còn nói từ ngày vợ chồng tôi về xóm này, mọi người đoàn kết, quan tâm tới nhau hơn.

Bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào tháng 3/2024.

NSND Hương Dung (SN 1956) là nghệ sĩ thành công trong lĩnh vực sân khấu và truyền hình. Ở lĩnh vực sân khấu, bà từng đoạt Huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1985 và được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012. Vào tháng 3/2024, bà được trao tặng danh hiệu NSND. Ở lĩnh vực điện ảnh, Hương Dung tham gia bộ phim Săn bắt cướp cùng nhiều diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ như: Thương Tín, Lê Khanh, Trọng Trinh... Trong phim, bà đóng vai Hai Loan - người tình của tướng cướp Bạch Hải Đường (Thương Tín). Thành công ngoài mong đợi của Săn bắt cướp đã tạo nên tên tuổi cho các diễn viên thời điểm đó. NSND Hương Dung nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn truyền hình bởi nét đẹp quý phái. Bà thường xuyên được giao vai người phụ nữ quyền lực, sắc sảo trong nhiều bộ phim như: Chạy án, Chủ tịch tỉnh, Cầu vồng tình yêu, Điều bí mật, Hoa nở trái mùa, Người phán xử… Và seri phim Cảnh sát hình sự: Cô gái đến từ Băng Cốc , Lãnh địa đen , Cái chết con Thiên Nga, Mê cung…

