Tình trường ồn ào khiến Jung Woo Sung sụp đổ hình tượng "quý ông lịch lãm"

Ngày 24/11, truyền thông Hàn Quốc dậy sóng trước thông tin tài tử Jung Woo Sung bất ngờ thừa nhận có con với nữ người mẫu kém anh 16 tuổi, Moon Gabi. Cặp đôi quen nhau từ năm 2022 và tới tháng 3 vừa rồi, Gabi đã sinh con.

Theo công ty quản lý của Jung Woo Sung, tài tử hạng A sẵn sàng chịu trách nhiệm nuôi dạy con nhưng anh và Gabi không có ý định kết hôn. Họ quyết định đồng hành chăm sóc và nuôi dạy em bé.

Jung Woo Sung thừa nhận có con với nữ người mẫu Moon Gabi (Ảnh: News1).

Trước khi Jung Woo Sung công khai việc có con với người mẫu Gabi, người mẫu trẻ xứ Hàn đã đăng ảnh chụp với con lên trang cá nhân, kèm dòng tâm trạng được cho là oán trách tài tử xứ Hàn.

Một số nguồn tin tiết lộ với tờ Ten Asia rằng, Jung Woo Sung không muốn kết hôn trong khi Gabi mong muốn có danh phận. Đây được xem là nguyên nhân cô công khai chuyện có con lên mạng xã hội vào đúng sinh nhật lần thứ 35.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, mạng xã hội Hàn Quốc liên tục dậy sóng. Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi tờ Ten Asia tiếp tục chia sẻ thông tin độc quyền về đời sống cá nhân của ngôi sao xứ Hàn.

Theo đó, Jung Woo Sung được cho là đang hẹn hò với tiểu thư của một gia đình giàu có, kém anh 25 tuổi. Hình ảnh được cho là của nam diễn viên và bạn gái sinh năm 1998 cũng bị lộ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cô không biết về mối quan hệ của anh và Gabi, cũng như việc họ có con chung. Bạn gái của tài tử xứ Hàn sốc nặng khi đọc được thông tin trên mặt báo. Cặp đôi được cho là ở bên nhau khoảng 1 năm.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 26/11, truyền thông Hàn Quốc tiếp tục đưa tin, Jung Woo Sung có quan hệ tình cảm bí mật với một phú bà. Theo nguồn tin, họ thường đồng hành trong các chuyến công tác tại nước ngoài. Chỉ một số bạn bè thân thiết của Jung Woo Sung biết về mối quan hệ này.

Ngoài ra, nam diễn viên còn vướng tin ngoại tình với nữ kế toán thân cận, người giúp Jung Woo Sung giải quyết các hợp đồng trong công việc. Theo Naver, tài tử hứa kết hôn với nữ kế toán nên cô quyết định ly hôn, sẵn sàng giúp đỡ Jung Woo Sung đối phó với những rắc rối trong cuộc sống. Người phụ nữ này có học vấn cao và được cho là sở hữu ngoại hình giống bạn gái cũ của Jung Woo Sung - nữ diễn viên Lee Ji Ah.

Một loạt bí mật đời tư của Jung Woo Sung được công khai nhưng nam diễn viên không lên tiếng bình luận (Ảnh: Spot News).

Cũng trong ngày 26/11, một cô gái khác công khai tin nhắn được cho là của Jung Woo Sung gửi cho cô để xin làm quen. Lúc đầu, cô gái khá bất ngờ khi được tài tử hạng A chủ động liên lạc. Sau đó, Jung Woo Sung chụp ảnh chứng minh, đưa cho cô số liên lạc và bảo cô trò chuyện với anh.

Trước những tin đồn thất thiệt quanh cuộc sống cá nhân, Jung Woo Sung hiện giữ im lặng. Việc ngôi sao Hoa cúc dại không lên tiếng khiến dư luận xứ Hàn thêm xôn xao. Chỉ trong vài ngày, hình ảnh "quý ông lịch lãm vạn người mê" của tài tử xứ Hàn sụp đổ nhanh chóng trong lòng người hâm mộ.

Jung Woo Sung (SN 1973) nổi tiếng với các tác phẩm như: Những tay đua kiệt xuất, Chuyện tình buồn, Một thời để nhớ, Hoa cúc dại…

Ngoài diễn xuất, Woo Sung còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Tài tử và bạn thân Lee Jung Jae đồng sáng lập công ty giải trí Artist Company, hiện quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Ha Jung Woo, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yum Jung Ah, Go A Ra.

Theo Naver, tính đến năm 2022, tổng tài sản của tài tử Jung Woo Sung lên tới 3 triệu USD và anh cũng thuộc nhóm nghệ sĩ giàu có, đa tài của làng giải trí xứ kim chi.

Với chiều cao 1,86m và gương mặt điển trai, Jung Woo Sung từng được mệnh danh là "quý ông được khao khát nhất Hàn Quốc", "quý ông lịch lãm". Nữ diễn viên Son Ye Jin, bạn diễn của Jung Woo Sung trong Một thời để nhớ, từng thừa nhận, cô xao xuyến trước vẻ đẹp nam tính của anh.

Tuy nhiên, hiện tại nhiều khán giả tuyên bố tẩy chay nam diễn viên vì đời tư.

Ngày 27/11, công ty quản lý Jung Woo Sung - Artist Company - đã đưa ra tuyên bố về sự tham gia của nam diễn viên tại lễ trao giải Điện ảnh Rồng xanh 2024 sắp tới. Theo đó, nam diễn viên đang cân nhắc và có thể thay đổi kế hoạch.

"Chúng tôi lo ngại về tác động tiềm tàng của tình huống này đối với sự kiện và đang cân nhắc lại sự tham gia của Jung Woo Sung. Chúng tôi đang thảo luận với Ban tổ chức giải thưởng Điện ảnh Rồng xanh về vấn đề này", công ty quản lý cho biết.

Lễ trao giải Điện ảnh Rồng xanh lần thứ 45 sẽ diễn ra vào ngày 29/11. Jung Woo Sung góp mặt tại lễ trao giải năm nay với tư cách ứng cử viên sáng giá cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong 12.12: The Day.