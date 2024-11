"Quý ông độc thân quyến rũ" xứ Hàn làm bố ở tuổi 51 nhưng không kết hôn

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, Jung Woo Sung và nữ người mẫu kém anh 16 tuổi, Moon Gabi, quen nhau từ năm 2022 tại một bữa tiệc. Tháng 6/2023, Moon Gabi thông báo với Jung Woo Sung việc cô mang thai.

Tài tử xứ Hàn vui mừng khi biết tin, hứa chịu trách nhiệm nuôi dạy con. Tuy nhiên, tờ Ten Asia tiết lộ hai người không có ý định kết hôn. Họ quyết định đồng hành chăm sóc và nuôi dạy em bé.

Jung Woo Sung thừa nhận có con với người mẫu trẻ, Moon Gabi (Ảnh: Naver).

Nguồn tin của tờ Dispatch cho biết, cặp đôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự ra đời của em bé. Họ cùng thảo luận việc chọn bệnh viện, vấn đề chăm sóc mẹ và bé sau sinh.

Dù không tiến tới hôn nhân, hai người cố gắng đảm bảo con trai có cuộc sống hạnh phúc, cam kết thực hiện tốt vai trò của mình. Jung Woo Sung còn đặt tên ở nhà cho con.

Ngay khi tin tức về việc Jung Woo Sung bí mật lên chức bố ở tuổi 51 được đăng tải trên mạng xã hội, các chủ đề liên quan tới anh trở thành tâm điểm bàn tán.

Được biết, vài ngày trước, người mẫu Moon Gabi đã đăng ảnh con trên trang cá nhân Instagram nhân dịp sinh nhật 35 tuổi của cô.

Công ty quản lý của Woo Sung - Artist Company - cũng xác nhận thông tin ngôi sao xứ Hàn làm bố. Đại diện của tài tử nói: "Anh ấy biết mình có con vào năm ngoái và quyết tâm bảo vệ em bé. Là một người cha, anh sẽ chu cấp đầy đủ mọi thứ cho con trong khả năng của mình".

Jung Woo Sung (SN 1973) nổi danh khắp châu Á qua loạt bộ phim như: Những tay đua kiệt xuất, Sad Movie, Beat, Hoa cúc dại.

Trong đó, bộ phim ngôn tình A Moment To Remember (2004) từng được xem là tác phẩm đặc sắc, lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Diễn xuất ăn ý của Jung Woo Sung và Son Ye Jin khiến khán giả luôn trông chờ sự tái hợp của họ trong tác phẩm khác.

Ngoài diễn xuất, Woo Sung còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Tài tử và bạn thân Lee Jung Jae đồng sáng lập công ty giải trí Artist Company, hiện quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Ha Jung Woo, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yum Jung Ah, Go A Ra.

Jung Woo Sung nhiều lần đứng đầu nhiều cuộc bình chọn Mỹ nam được khao khát nhất Hàn Quốc. Tháng 3/2020, tạp chí Entertainment Weekly công bố danh sách Ngôi sao độc thân được yêu thích nhất Hàn Quốc và Jung Woo Sung đứng ở vị trí thứ 4.

Điển trai, thành công và giàu có, nhưng Jung Woo Sung không tiến tới hôn nhân. Anh cũng khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

Ngôi sao 51 tuổi từng công khai mối quan hệ duy nhất với nữ diễn viên Lee Ji Ah vào năm 2011. Họ bén duyên khi vào vai tình nhân trong bom tấn Iris 2. Song, khi Lee Ji Ah bị phanh phui chuyện từng kết hôn và ly hôn với ngôi sao nhạc Hàn Quốc - Seo Taiji, Jung Woo Sung và Lee Ji Ah quyết định chia tay.

Jung Woo Sung là cái tên nổi tiếng trong làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: News).

Moon Gabi (SN 1989) là gương mặt cá tính của làng giải trí xứ Hàn. So với phần lớn người đẹp trong làng giải trí Hàn Quốc, Moon Gabi có vẻ đẹp khá khác biệt với làn da nâu khỏe khoắn, gương mặt khá Tây.

Thế mạnh của Moon Gabi là hình thể săn chắc và nóng bỏng. Nhờ vóc dáng gợi cảm, Moon Gabi giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Bikini Thế giới vào năm 2011 và bắt đầu làm người mẫu.

Tới năm 2017, Gabi mới nổi tiếng nhờ chương trình OnStyle's Attractive TV. Theo Dispatch, cô được nhiều người biết đến sau khi tham gia chương trình Get It Beauty, Law of the Jungle. Cô được yêu thích nhờ vẻ ngoài khác biệt và tính cách hài hước.

Đang hoạt động sôi nổi, vào năm 2020, Moon Gabi bất ngờ "mất tích". Cô dừng tham gia các chương trình truyền hình, ít chia sẻ thông tin trên trang cá nhân. Trước khi công khai có con với tài tử Jung Woo Sung, Moon Gabi giữ đời tư kín tiếng.

Moon Gabi sở hữu vẻ đẹp gợi cảm, cá tính (Ảnh: Newsen).

Ngày 22/11, nữ người mẫu bất ngờ đăng ảnh con trai nhưng không tiết lộ bố đứa trẻ là ai. Cô viết: "Khi nhận được tin mang thai đầy bất ngờ, tôi chưa sẵn sàng. Thay vì chia sẻ niềm vui và sự chúc mừng, tôi đã trải qua phần lớn thời gian thai kỳ trong sự yên tĩnh và phước lành của gia đình. Đây là quyết định vì lợi ích của đứa trẻ sắp chào đời.

Dù chưa phải là một người mẹ hoàn hảo, nhìn đứa con yêu quý của mình, tôi cảm thấy trái tim mình ngập tràn tình yêu thương. Điều này khiến tôi quyết tâm trở thành một người mẹ hạnh phúc, thay vì theo đuổi sự hoàn hảo".

Theo nguồn tin của TenAsia, Moon Gabi được cho là muốn tiến tới hôn nhân nhưng Jung Woo Sung từ chối. Do vậy, nữ người mẫu đã đăng ảnh con lên trang cá nhân.

Woo Sung cam kết chu cấp tiền nuôi con và chi phí sinh nở nhưng không muốn kết hôn với Moon Gabi. Về thông tin này, công ty quản lý của Jung Woo Sung nói: "Đó là đời tư của diễn viên nên chúng tôi không muốn bình luận".