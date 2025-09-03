Chị đẹp Song Ji Hyo xuất hiện rạng rỡ tại Việt Nam đúng dịp đại lễ

Được biết, Song Ji Hyo có mặt tại TPHCM để ghi hình cho một chương trình truyền hình. Cô tranh thủ dạo phố trong những ngày Việt Nam đang tưng bừng cờ hoa đón Quốc khánh 2/9.

Trong vai trò một khách du lịch, ngôi sao xứ Hàn hào hứng ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ nhất của đường phố Việt Nam trong những ngày diễn ra đại lễ.

Song Ji Hyo có mặt tại Việt Nam đúng dịp đại lễ (Ảnh: TikTok).

Loạt ảnh Song Ji Hyo tại TPHCM thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Việt Nam. Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung và sự thân thiện của ngôi sao 44 tuổi.

Trước đó, vào cuối tháng 8 vừa rồi, mỹ nhân xứ Hàn cũng có mặt tại Việt Nam để tham dự một sự kiện. Sau đó, cô trở về Hàn Quốc giải quyết công việc và tiếp tục có mặt tại Việt Nam trong những ngày đầu tháng 9.

Song Ji Hyo (SN 1981) chính thức ra mắt làng giải trí từ năm 2001. Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí tại Hàn Quốc. Trong 22 năm hoạt động trong làng giải trí, mỹ nhân thế hệ 8X thành công trong nhiều lĩnh vực từ diễn xuất, MC tới người mẫu ảnh.

Nữ diễn viên Hàn Quốc hào hứng ghi lại những hình ảnh của cô trong chuyến công tác tại Việt Nam (Ảnh: TikTok).

Song Ji Hyo xuất hiện với hình ảnh giản dị giống như một người khách du lịch trên đường phố TPHCM (Ảnh: TikTok).

Nữ diễn viên từng góp mặt trong các bộ phim như: Wishing Stairs (2003), Hoàng cung (2006), Truyền Thuyết Jumong (2006), Song hoa điếm. Cô còn là gương mặt quen thuộc và "át chủ bài" của show truyền hình thực tế ăn khách của Hàn Quốc - Running Man từ năm 2010.

Running Man được xem là dự án bước ngoặt trong sự nghiệp của Song Ji Hyo, đưa cô tới gần khán giả châu Á. Nói về chương trình truyền hình thực tế ăn khách này, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi đã gắn bó với show truyền hình Running Man 10 năm. Khi bắt đầu tham gia chương trình, tôi mới 30 tuổi và giờ tôi bước sang tuổi 40.

Running Man là một phần quan trọng đối với tuổi 30 của tôi. Nó là một phần ngoài gia đình tôi nhưng lại có ý nghĩa lớn lao đối với cuộc đời tôi. Running Man là cơ hội lớn giúp tôi trở thành chủ đề bàn tán trên các phương tiện truyền thông".

Song Ji Hyo là ngôi sao đình đám của Hàn Quốc (Ảnh: Instagram).

Theo Naver, nữ diễn viên 44 tuổi xuất thân trong một gia đình có học thức và giàu có. Bố mẹ của Song Ji Hyo kinh doanh vận tải đường thủy - lĩnh vực mang lại nguồn thu nhập khổng lồ tại Hàn Quốc.

Tờ SPOTV News cho biết, bố của Song Ji Hyo hiện đảm nhận vị trí CEO của một công ty vận tải hàng hải nổi tiếng ở thành phố Tongyeong (Hàn Quốc). Doanh nghiệp này đang vận hành một con tàu chở khách 382 tấn. Bố của nữ diễn viên bắt đầu kinh doanh vận tải đường thủy từ năm 2018.

Dù xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng Song Ji Hyo có cuộc sống rất khiêm tốn. Cô có sự nghiệp riêng, hoàn toàn tách biệt và độc lập về mặt tài chính với bố mẹ.

Ở tuổi 44, Song Ji Hyo chưa tiến tới hôn nhân (Ảnh: Naver).

Ở tuổi 44, Song Ji Hyo vẫn luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân được khao khát nhất Hàn Quốc. Trong khi các đồng nghiệp đã yên bề gia thất, mỹ nhân xứ Hàn vẫn độc thân và tìm niềm vui từ việc bận rộn với công việc.

Giải thích lý do chưa chịu lấy chồng, cô nói: "Chăm sóc chính mình đã rất khó khăn. Tôi đang thực sự tận hưởng cuộc sống lúc này. Và chỉ tới khi nào gặp được người đàn ông khiến tôi sẵn sàng thay đổi lối sống và cuộc sống mỗi ngày, tôi sẽ đồng ý bước vào hôn nhân".

Trước câu hỏi có lo lắng khi tuổi tác "ập" đến, Song Ji Hyo trả lời: "Tôi không nghĩ quá nhiều tới tuổi tác. Với tôi, điều duy nhất khiến tôi già đi chính là tôi bắt đầu mất đi sức bền. Tôi chỉ cảm thấy còn nhiều thứ mà mình có thể làm được và muốn làm. Đó là những điều mà trong quá khứ tôi chưa trải nghiệm".