Đan Trường, Cẩm Ly nắm tay song ca "Chim trắng mồ côi" dưới cơn mưa Hà Nội

Đan Trường, Cẩm Ly nắm tay nhau song ca "Chim trắng mồ côi" dưới cơn mưa Hà Nội (Video: Mai Châm).

Màn song ca của Đan Trường và Cẩm Ly đã làm sống lại bản nhạc từ 20 năm trước: Chim trắng mồ côi.

Sự tái hợp của Đan Trường và Cẩm Ly là một trong những điểm nhấn hấp dẫn trong đêm nhạc kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ - live concert Dấu ấn thanh xuân, tối 1/11.

Trước đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, Đan Trường từng chia sẻ anh rất hâm mộ tiếng hát Cẩm Ly trong những cuốn băng Mưa bụi. Sau đó, nam ca sĩ được nhạc sĩ Minh Vy ghép cặp để hát cùng Cẩm Ly.

Bài hát đầu tiên hình thành nên "cặp song ca vàng" được Đan Trường và Cẩm Ly nhận xét là một… “dấu ấn kinh khủng”, đó là ca khúc Ảo mộng tình yêu. MV được quay theo phong cách cổ trang như trong phim Hoàn Châu Cách Cách, được khán giả thời đó yêu thích.

"Cặp đôi song ca vàng" Đan Trường và Cẩm Ly tái hợp trong live concert "Dấu ấn thanh xuân", kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ (Ảnh: Phương Nhung).

Sau đó anh Bo (biệt danh của Đan Trường) và chị Tư (biệt danh của Cẩm Ly) còn tiết lộ rằng, khi anh quay MV chung với Cẩm Ly giống như là “yêu” trong khoảnh khắc đó, bởi vậy khán giả mới đặt cho Đan Trường và Cẩm Ly là người tình trong âm nhạc.

Đan Trường từng thừa nhận chính Cẩm Ly là người đã khiến anh yêu thích dòng nhạc dân ca, sau đó đi theo và thành công với dòng nhạc này. Đỉnh điểm của cặp song ca này là bài Chim trắng mồ côi, ca khúc không chỉ trở thành hit mà còn lan tỏa ra cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Cho tới nay, Chim trắng mồ côi vẫn là một trong những bài hát được rất nhiều người hâm mộ tìm kiếm khi hát karaoke.

Đan Trường (SN 1976) giờ vẫn giữ được giọng ca và ngoại hình cuốn hút. Trong live concert Dấu ấn thanh xuân, anh liên tiếp trình bày nhiều bản hit đưa khán giả về với thanh xuân như: Mãi mãi một tình yêu, Kiếp ve sầu, Tình đơn phương...

Đồng thời, Đan Trường còn có màn kết hợp rất mới mẻ với các ca sĩ trẻ như Đen Vâu, Rhyder, Quốc Thiên.

Đặc biệt, trong đêm nhạc kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật, vợ cũ và con trai Đan Trường cũng xuất hiện, động viên tinh thần cho nam ca sĩ.