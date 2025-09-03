Hậu trường trang điểm "lớp nền 10 tiếng" cho các nữ chiến sĩ ở đại lễ A80

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 (A80), bên cạnh những bước chân rộn ràng và màn biểu dương lực lượng hùng tráng, hình ảnh các chiến sĩ xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, thần thái tự tin đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Phía sau những khoảnh khắc ấy là bàn tay khéo léo và sự tận tâm của những thợ trang điểm trẻ, những người lặng lẽ góp phần giúp các chiến sĩ tỏa sáng trong ngày hội lớn của dân tộc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Chí Nhân (SN 2004, TPHCM) - người đảm nhận công tác trang điểm cho khoảng 20 chiến sĩ dịp đại lễ 2/9 - cho biết, anh cùng các thành viên trong đội trang điểm đã di chuyển từ TPHCM ra Hà Nội vào hôm 27/8.

Anh Chí Nhân là một trong những người trang điểm cho các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian qua, cả đội trang điểm tận dụng thời gian tham quan Thủ đô, hòa trong sự rộn ràng của ngày hội lớn.

"Ngày 1/9, từ 14h, chúng tôi đã di chuyển ra khu vực nghỉ ngơi của các chiến sĩ ở Trung tâm Quân sự Miếu Môn. Khoảng 16h, chúng tôi tới nơi và bắt tay ngay vào công việc ngay để đến 20h thì hoàn tất, cho các chiến sĩ nghỉ ngơi, dưỡng sức", anh Nhân nói.

Lần này, đội trang điểm của anh Nhân có 7 người, đảm nhận trang điểm cho khoảng 20 nữ chiến sĩ thuộc nhiều khối khác nhau như khối Quân y, khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, khối nữ chiến sĩ Biệt động…

Theo chia sẻ của Chí Nhân, yếu tố quan trọng khi trang cho các chiến sĩ - những người hoạt động không ngừng dưới ánh mặt trời - chính là giữ cho lớp nền bền suốt cả ngày.

"Các chiến sĩ phải trang điểm từ rất sớm và có thể phải hoạt động hơn 10 tiếng mới hoàn tất quá trình diễu binh, diễu hành, nên lớp nền bền là yếu tố tiên quyết. Đội trang điểm đã dành rất nhiều thời gian cho bước này: Dưỡng da, dùng kem lót kiềm dầu, nghiên cứu pha trộn các loại nền để tăng độ bám trên da của các chiến sĩ...

Chúng tôi cũng chú ý phủ phấn thật chặt, nhất là ở những vùng dễ đổ dầu, đảm bảo gương mặt các chiến sĩ tươi tắn, tự tin trong khoảnh khắc trọng đại", anh chia sẻ.

Đội trang điểm của Chí Nhân có 7 người, bắt đầu nhiệm vụ từ chiều 1/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi góp mặt trong sự kiện lần này, Chí Nhân từng có dịp trang điểm cho các chiến sĩ trong sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước.

Chính trải nghiệm ấy đã giúp anh và các cộng sự thêm gắn bó, yêu mến các nữ chiến sĩ. "Nhờ kỷ niệm với A50 mà chúng tôi có cơ duyên tiếp tục đồng hành cùng các chiến sĩ ở A80 và tất nhiên chúng tôi nhận lời ngay", anh Nhân chia sẻ.

Đội của Chí Nhân trang điểm cho khoảng 20 chiến sĩ tham gia diễu binh vào ngày 2/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chí Nhân tâm sự rằng mình và các cộng sự vô cùng hạnh phúc khi được góp phần nhỏ bé vào sự kiện trọng đại này. Được làm đẹp cho các chiến sĩ, để họ tỏa sáng trong khoảnh khắc lịch sử của đất nước là niềm vui khó tả với anh.

"Các chiến sĩ rất đáng yêu, nhiệt tình, còn chăm sóc chúng tôi chu đáo. Đó cũng là lý do khiến chúng tôi sẵn sàng vượt quãng đường dài từ TPHCM ra Hà Nội để đồng hành cùng các chị", anh bộc bạch.