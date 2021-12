Thùy Tiên: Cha mẹ li dị, chia sẻ xúc động sau đăng quang Hoa hậu Hòa bình

Dân trí "Hôm nay, giấc mơ đã thành hiện thực và Tiên muốn nói rằng, nếu bạn có ước mơ hãy can đảm và hết mình theo đuổi nó. Tiên đã làm được, bạn cũng sẽ làm được", Thùy Tiên xúc động chia sẻ.

Đại diện Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức đăng quang Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình thế giới 2021.

Khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Hòa bình thế giới của Thùy Tiên

Sau khi mang chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình đầu tiên về cho Việt Nam, Thùy Tiên chia sẻ: "Quá nhiều cảm xúc vỡ òa trong Tiên lúc này, bao nhiêu lời cảm ơn chắc chắn sẽ không đủ, Tiên xin dành tặng chiếc vương miện này cho tất cả khán giả Việt Nam.

Cảm ơn những lời yêu thương cũng như những lời góp ý. Hôm nay, giấc mơ đã thành hiện thực và Tiên muốn nói rằng, nếu bạn có ước mơ hãy can đảm và hết mình theo đuổi nó. Tiên đã làm được, bạn cũng sẽ làm được".

Giây phút khiến người hâm mộ nhan sắc Việt không thể nào quên đó là khi MC công bố Thùy Tiên cùng đại diện Ecuador là 2 cái tên nặng ký cho danh hiệu cao nhất.

Tuy nhiên, cả hai cô gái đều quá xuất sắc khiến ban giám khảo cũng thấy khó xử. Vì vậy, để lựa ra một cái tên cho danh hiệu Hoa hậu, lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới, 2 cô gái phải trải qua phần thi câu hỏi phụ để thuyết phục Ban giám khảo và khán giả.

Khi được hỏi, lý do vì sao ban giám khảo nên chọn cô ở ngôi vị cao nhất, Thùy Tiên bày tỏ, cô xứng đáng trở thành tân Hoa hậu vì như Mr. Nawat đã nói, tiêu chí của cuộc thi là tìm kiếm một cô gái luôn sẵn sàng để làm việc và Thùy Tiên đã sẵn sàng để trở thành Hoa hậu Hòa bình thế giới 2021.

Không ít lần, công chúng bắt gặp hình ảnh Thùy Tiên học tiếng Thái ở hậu trường và cô đã sẵn sàng ở Thái Lan một năm để hoàn thành sứ mệnh của mình. Cách giao tiếp tự tin, trôi chảy bằng tiếng Anh, tiếng Thái của Thùy Tiên, sự chăm chỉ nỗ lực để ghi điểm của cô gái bé nhỏ, có chiều cao khiêm tốn so với thí sinh các nước khác khiến khán giả Việt vô cùng tự hào.

Ngay sau khi Thùy Tiên đăng quang, thông tin về học vấn của cô được khán giả vô cùng quan tâm. Thùy Tiên là cựu sinh viên khoa Ngữ văn Pháp trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Cô thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp.

Thùy Tiên chia sẻ chụyện bố mẹ ly hôn năm cô 4 tuổi

Câu chuyện tuổi thơ của Thùy Tiên cũng khiến nhiều người xúc động. Trong thời gian tham gia những hoạt động đầu tiên của Hoa hậu Quốc tế 2018 tại Nhật Bản, Thùy Tiên từng tiết lộ đời tư trong clip giới thiệu về bản thân mình.

"Bố mẹ tôi ly dị từ năm tôi 4 tuổi. Tôi sống với dì ruột đến năm 18 tuổi. Sau đó, tôi quyết định ra riêng, sống tự lập", cô tâm sự.

Đứng trước những thử thách đó, Thùy Tiên không hề nao núng. Ngược lại người đẹp vẫn giữ sự lạc quan và luôn nỗ lực hết mình, làm nhiều công việc khác nhau để chi trả học phí như lễ tân khách sạn, người mẫu ảnh, trợ giảng trung tâm Anh ngữ…

Tuy vậy, cô khẳng định, vẫn sẽ dùng từ "may mắn" để nói về cuộc sống của mình: "Tôi may mắn vì tôi có sức khỏe. Tôi may mắn vì có một hình hài trọn vẹn và một trái tim nồng ấm để theo đuổi những ước mơ của mình".

Đó là thái độ sống tích cực của Thùy Tiên. Có lẽ, chính thái độ ấy đã giúp Thùy Tiên có được thành tích đáng ghi nhận ngày hôm nay.

