Thùy Tiên: Hành trình trở thành Hoa hậu Hòa bình thế giới

Không ít lần báo chí Thái Lan chủ động phỏng vấn Thùy Tiên bằng tiếng Việt nhưng cô lại gây ấn tượng bằng cách trả lời bằng tiếng Thái và tiếng Anh.

Đặc biệt, trong đoạn clip giới thiệu bản thân với chủ đề "Travel in a new way to live with Covid-19" (Dù lịch trong bối cảnh bình thường mới sống chung với Covid-19), Thùy Tiên đã mang đến bức tranh tổng quan của quê hương mình trong gần 2 năm "chiến đấu" với đại dịch.

Ngoài tính chân thực và xúc động được thể hiện trong đoạn clip thì khả năng ngoại ngữ trôi chảy của đại diện Việt Nam cũng khiến khán giả quốc tế khen ngợi. Xuyên suốt cuộc thi, Thùy Tiên đã thể hiện tốt khả năng tiếng Anh của mình khi trò chuyện với các đại diện khác. Cô luôn tự tin và thoải mái trước những câu hỏi khó từ truyền thông quốc tế. Ngoài ra, đại diện Việt Nam còn thường xuyên nói chuyện với khán giả tại Thái Lan.