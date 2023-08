Thời trang dạo phố nóng bỏng "đốt mắt" của Emily Ratajkowski

Từ giã diễn xuất vì luôn bị gợi tình hóa

Trước khi quyết định chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp người mẫu, Emily Ratajkowski từng muốn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và trở thành một diễn viên. Nhưng cô cảm thấy mình không được đối xử tôn trọng, luôn bị giao những vai có xu hướng gợi tình.

Thời trang... dắt cún cưng đi dạo của người mẫu Emily Ratajkowski (Ảnh: Daily Mail).

Vai diễn đầu tiên của Emily Ratajkowski là trong phim Gone Girl (2014). Sau đó, cô xuất hiện trong một số bộ phim khác như We Are Your Friends hay I Feel Pretty. Người đẹp không tham gia diễn xuất thêm nữa kể từ sau phim Lying and Stealing (2019).

Emily chia sẻ rằng cô không hề nuối tiếc việc dừng sự nghiệp diễn xuất lại: "Tôi không nghĩ bản thân mình là một nữ diễn viên hay diễn xuất là cách duy nhất để tôi biểu đạt năng lực của mình. Tôi tìm thấy niềm vui đến từ hoạt động sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khác mà mình đang theo đuổi. Trong quá trình tham gia diễn xuất, tôi chỉ cảm thấy mình như một đối tượng thường xuyên bị gợi tình hóa.

Tôi luôn thấy mình bị nhìn nhận theo kiểu "chẳng có gì ấn tượng ngoài diện mạo gợi cảm". Trong quãng thời gian 5 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất ở Hollywood, tôi cảm thấy khốn khổ khi mình liên tục phải tìm cách gây ấn tượng với những nhân vật quyền lực trong giới làm phim. Giới làm phim ở Hollywood thực sự có nhiều mảng tối".

Người mẫu Emily Ratajkowski dắt cún cưng đi dạo (Video: Daily Mail).

Ly hôn vì chồng ngoại tình

Emily Ratajkowski nổi tiếng với phong cách gợi cảm (Ảnh: Daily Mail).

Emily Ratajkowski kết hôn với diễn viên - nhà làm phim Sebastian Bear-McClard (36 tuổi) - hồi tháng 2/2018 sau vài tuần hẹn hò. Cô sinh con trai đầu lòng vào tháng 3/2021. Tới tháng 7/2022, cô tuyên bố chia tay chồng và đệ đơn ly hôn, ngay sau khi tin đồn Bear-McClard ngoại tình được các tờ tin tức showbiz đăng tải.

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Bear-McClard, người mẫu Emily Ratajkowski lựa chọn giữ im lặng về chuyện đã qua, cô không lên tiếng chỉ trích, trách móc chồng cũ. Thay vào đó, Emily Ratajkowski lựa chọn nhanh chóng bước tiếp trong chuyện tình cảm và đi qua hàng loạt cuộc tình chóng vánh.

Thời trang xuống phố của Emily Ratajkowski rất thu hút sự quan tâm (Ảnh: Daily Mail).

Bị sàm sỡ trong lúc ghi hình MV Blurred Lines

Blurred Lines là MV đã giúp nam ca sĩ người Mỹ Robin Thicke nổi tiếng thế giới. Ca khúc đình đám ra mắt hồi năm 2013 từng "đốt mắt" công chúng với sự xuất hiện nóng bỏng của người mẫu Emily Ratajkowski.

Hồi tháng 10/2021, Emily Ratajkowski bất ngờ cho biết cô đã bị nam ca sĩ Robin Thicke sàm sỡ trong lúc ghi hình. Trong studio, Emily Ratajkowski xuất hiện bán khỏa thân, cô để ngực trần và tự che chắn bằng tay, Emily Ratajkowski cho biết rằng nam ca sĩ Robin Thicke đã sàm sỡ vòng một của cô chính trong hoàn cảnh ấy.

Emily Ratajkowski có cách phối đồ đa dạng (Ảnh: Daily Mail).

Ở thời điểm 8 năm sau khi MV ra mắt, Emily Ratajkowski mới lên tiếng chia sẻ về sự việc: "Đột nhiên, tôi thấy bàn tay lạ đang sàm sỡ vòng một của mình từ đằng sau. Tôi quay lại và nhìn thấy Robin Thicke đang đứng đó".

Emily Ratajkowski là một trong 3 người mẫu xuất hiện sexy trong MV. Ban đầu, Emily Ratajkowski cảm thấy buổi ghi hình khá dễ chịu, nhưng rồi Robin Thicke có vẻ say xỉn và bắt đầu cư xử thiếu kiểm soát.

Emily Ratajkowski từng chia sẻ với tạp chí People rằng ở tại thời điểm xảy ra sự việc, cô biết nếu mình lên tiếng tố cáo và làm to chuyện, cô sẽ không thể trở thành một người mẫu nổi tiếng, không thể có sự nghiệp thành công trong showbiz Mỹ.

Emily Ratajkowski có cách phối đồ đơn giản nhưng vẫn hấp dẫn (Ảnh: Daily Mail).

"Tôi khi ấy chỉ là một người mẫu chưa được biết đến nhiều. Nếu tôi lên tiếng tố cáo, chắc chắn tôi đã không có được sự nghiệp như tôi đang có bây giờ. Tôi thậm chí sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng và không bao giờ được biết đến nữa", Emily Ratajkowski tâm sự.

Giờ đây, Emily Ratajkowski đã là một người mẫu nổi tiếng, có tiếng nói trong giới showbiz, cô thường xuyên xuất hiện trên các tờ tạp chí thời trang và trang tin giải trí của Mỹ.