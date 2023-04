Người mẫu Emily Ratajkowski từ giã diễn xuất vì luôn bị gợi tình hóa

Người mẫu Emily Ratajkowski (Ảnh: New York Post).

Người mẫu 31 tuổi Emily Ratajkowski chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện với tờ tin tức Los Angeles Times rằng cô cảm thấy mình không được đối xử tôn trọng, luôn bị nhìn nhận theo hướng gợi tình hóa trong quá trình cô nỗ lực lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Emily Ratajkowski cho biết cô đã luôn phải cố gắng gây ấn tượng với những nam giới quyền lực trong lĩnh vực làm phim ở Hollywood, dần dần điều ấy khiến cô cảm thấy mệt mỏi và quyết định dừng lại. Emily được biết đến trước hết khi xuất hiện trong MV ca nhạc Blurred Lines của nam ca sĩ Robin Thicke.

Ngay sau đó, cô muốn mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực diễn xuất và có vai diễn đầu tiên trong phim Gone Girl (2014). Emily sau đó xuất hiện trong một số bộ phim khác như We Are Your Friends hay I Feel Pretty. Dù vậy, người đẹp đã không xuất hiện trong bộ phim nào kể từ sau phim Lying and Stealing (2019).

Emily chia sẻ rằng cô không hề nuối tiếc việc dừng sự nghiệp diễn xuất lại: "Tôi không nghĩ bản thân mình là một nữ diễn viên hay diễn xuất là cách duy nhất để tôi biểu đạt năng lực của mình. Tôi tìm thấy niềm vui đến từ hoạt động sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khác mà mình đang theo đuổi. Trong quá trình tham gia diễn xuất, tôi chỉ cảm thấy mình như một đối tượng bị gợi tình hóa.

Tôi không ngừng cảm thấy mình bị phán xét theo kiểu: "Cô còn có điều gì ấn tượng ngoài diện mạo gợi cảm không?". Trong quãng thời gian 5 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất ở Hollywood, tôi cảm thấy khốn khổ trước việc mình liên tục phải tìm cách gây ấn tượng với những ông lớn quyền lực trong giới làm phim. Giới làm phim ở Hollywood thực sự có nhiều mảng tối".

Người mẫu Emily Ratajkowski xuất hiện tại tiệc hậu Oscar 2023 (Ảnh: New York Post).

Câu chuyện của Emily Ratajkowski có sự tương đồng với nữ diễn viên Hollywood - Grace Van Dien. Trong tháng 3 vừa qua, Grace Van Dien cũng gây sửng sốt khi cho biết cô quyết định từ giã Hollywood vì bị nhà sản xuất phim "gạ tình".

Nữ diễn viên người Mỹ Grace Van Dien (26 tuổi) được biết tới với vai diễn trong những seri phim nhiều tập như Greenhouse Academy (2017), The Village (2019), Stranger Things...

Mới đây, cô tuyên bố trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng trong tương lai, cô sẽ tìm hướng đi mới cho công việc, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc sản xuất các nội dung trên mạng xã hội và nỗ lực với công việc của một "streamer".

Grace sẽ không ưu tiên hoạt động diễn xuất nữa bởi cô đã phải chứng kiến những hành động quấy rối tình dục trên phim trường, hơn thế, chính cô đã rơi vào vị thế của người bị "gạ tình".

Grace cho biết cô quyết định dừng sự nghiệp diễn xuất chính vì những trải nghiệm không tích cực đã gặp phải trong quá trình tham gia diễn xuất. Grace từng bị một nhà sản xuất phim "gạ tình", người này đề nghị cô tham gia... quan hệ tình dục tập thể.

Nữ diễn viên Grace Van Dien (Ảnh: New York Post).

"Gần đây, tôi bị một nhà sản xuất phim đề nghị tham gia quan hệ tình dục tập thể, và người này xét về địa vị trên phim trường là cấp trên của tôi. Tôi từ chối thẳng thừng nhưng sau đó, tôi đã bật khóc vì cảm thấy quá thất vọng", Grace nói.

Nữ diễn viên cho biết chính vì những trải nghiệm tiêu cực như vậy mà cô quyết định sẽ theo đuổi công việc của một "streamer" thay vì theo đuổi sự nghiệp của một nữ diễn viên: "Công việc "streamer" hiện tại đưa lại cho tôi cảm giác an toàn bởi tôi có thể ở nhà, chơi games và kiểm soát được nhiều vấn đề. Tôi không bị rơi vào những tình huống khó xử. Điều này tốt cho sức khỏe tinh thần của tôi".

Bên cạnh các vai diễn trong phim truyền hình, Grace còn có vai diễn trong một số phim điện ảnh như What Comes Around (2022) hay V for Vengeance (2022)...

Gần đây, khi nhận được những lời mời diễn xuất, Grace đều từ chối: "Tôi đã từ chối những vai diễn, tôi đã từ chối tới 4 lời mời đóng phim trong vòng nửa tháng. Không ít người đã bày tỏ sự thất vọng về tôi khi thấy tôi từ chối các vai diễn và dành nhiều thời gian cho hoạt động livestream, nhưng quả thực, trong một vài dự án phim gần đây, tôi đã không có được trải nghiệm tốt đẹp với những người mà tôi hợp tác.

Đối với những tình huống tương tác khó chịu ấy, tôi không làm chủ được tình hình. Trong khi đó, với hoạt động livestream, tôi có thể lựa chọn việc mình tương tác với ai cũng như kiểm soát được nhiều vấn đề khác".