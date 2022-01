"THE ROCK" DWAYNE JOHNSON: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CƠ BẮP

NỔI TIẾNG SI TÌNH, CHIỀU VỢ, CƯNG CON

Khác với vẻ ngoài cơ bắp, "The Rock" Dwayne Johnson là người đàn ông ấm áp khi ở bên những người phụ nữ mà anh yêu. Cuộc tình 14 năm và sự cưng chiều của anh với con gái khiến công chúng ngưỡng mộ.

Dwayne Johnson, sinh năm 1972 tại Hayward, California, Mỹ. Ngay từ khi sinh ra, dòng máu của gia đình có truyền thống đấu vật đã chảy trong người anh. Cha của anh là Rocky "Soul Man" Johnson, vô địch đô vật người Mỹ gốc Phi đầu tiên và ông ngoại của anh là tù trưởng Peter Maivia, người Samoa đầu tiên chơi đô vật.

Tuy vậy, môn thể thao đầu tiên mà Dwayne Johnson theo đuổi lại là bóng bầu dục và anh nhanh chóng trở thành một ngôi sao trong lĩnh vực này khi còn học trung học. Dwayne Johnson đã tham gia 39 trận đấu của Đại học Miami và giúp cho đội bóng đạt thành tích vô địch quốc gia năm 1991.

Nếu không phải vì chấn thương nghiêm trọng ở vai và lưng, Dwayne Johnson có lẽ đã tiếp tục sự nghiệp bóng bầu dục của mình ở NFL (giải bóng bầu dục Mỹ dành cho nam ở Hoa Kỳ). Anh kết thúc sự nghiệp chơi bóng bầu dục của mình tại Giải bóng bầu dục Canada và quyết định theo truyền thống đấu vật của gia đình.

Từ vận động viên đô vật có tiếng tới ngôi sao hàng đầu Hollywood

Dwayne Johnson đã chứng tỏ sức mạnh của mình trên võ đài bằng cách giành chức vô địch hạng nặng WWE 6 lần và 5 lần vô địch giải World Tag Team Championship. Sự nổi tiếng với tư cách là một đô vật đã đưa Johnson vào tầm ngắm của các đạo diễn và nhà sản xuất tại Hollywood.

"The Rock" Dwayne Johnson từng giành chức vô địch hạng nặng WWE và vô địch giải World Tag Team Championship.

Tài tử thế hệ 7X chạm ngõ điện ảnh với vai diễn đầu tay trong The Mummy Returns (Xác ướp trở lại) vào năm 2001. Tiếp đó, anh góp mặt trong một siêu phẩm khác của Hollywood mang tên The Scorpion King (Vua bọ cạp) và nhận được mức thù lao lên đến 5,5 triệu USD.

Tờ Rolling Stone nhận định về anh: "The Rock có sự tinh tế cho thể loại hành động và hài. Anh ấy là một ngôi sao điện ảnh thực sự".

Sau nhiều năm tìm được chỗ đứng của mình ở Hollywood, Dwayne Johnson hiện được xem là một trong những ngôi sao hạng A đáng ngưỡng mộ nhất thế giới với danh tiếng được khẳng định với loạt phim Fast & Furious, Jumanji: Welcome to the Jungle hay Jumanji: The Next Level.

The Rock là nam diễn viên hạng A nổi tiếng tại Hollywood.

Năm 2021 là năm thành công của The Rock khi tài tử người Mỹ góp mặt trong hai bộ phim gây chú ý là Jungle Cruise và Red Notice.

Theo CNN, Red Notice đạt hơn 328,8 triệu giờ xem, đánh bại kỷ lục trước đó của Bird Box (năm 2018). The Rock đứng đầu danh sách ngôi sao được trả lương cao nhất thế giới năm 2021 nhờ mức thù lao 42 triệu USD từ hai bộ phim Jungle Cruise và Red Notice.

Năm 2018 và 2019, anh cũng đứng đầu danh sách nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới do Forbes bình chọn khi thu nhập đóng phim của anh trong các năm này lần lượt là 89,4 triệu USD và 87,5 triệu USD.

Năm 2021, The Rock bỏ túi tổng cộng 42 triệu USD cho hai tác phẩm Jungle Cruise và Red Notice.

Người con trai ấm áp và hiếu thảo

Nam diễn viên 49 tuổi chia sẻ anh từng bị bạn bè thậm chí một số thầy cô xa lánh, dè dặt tiếp xúc chỉ vì vẻ ngoài "đồ sộ", cơ bắp. "Khi tôi đến học ở một ngôi trường mới, mọi người xem tôi như một loại bệnh dịch. Thậm chí, họ tránh xa tôi vì lầm tưởng gã cao to này là cảnh sát chìm", người hùng cơ bắp bộc bạch.

Dwayne Johnson cũng không ít lần kể về quá khứ khó khăn của gia đình anh. Gia đình ngôi sao nổi tiếng từng gặp trục trặc về tài chính tới mức nhiều lần bị siết nhà, siết xe. Tuy nhiên, giờ đây, Dwayne đã trở thành diễn viên được trả cát sê cao nhất thế giới và luôn cố gắng bù đắp cho cha mẹ.

Siêu sao điện ảnh nổi tiếng từng kể về quá khứ nghèo khó: "Trước đây, chúng tôi từng phải sống trong những căn hộ nhỏ ở khắp đất nước. Chúng tôi từng sống như những kẻ vất vưởng không nhà từ bang này sang bang kia.

Ngôi nhà đầu tiên mà bố mẹ tôi từng được sống là căn nhà tôi mua cho họ vào năm 1999. Khoảng 5 năm sau thì họ ly hôn và xảy ra nhiều chuyện phức tạp.

Tôi luôn cho rằng nếu có một người mẹ tốt, bạn sẽ được giáo dục thành một con người tử tế. The Rock

Kể từ đó, tôi luôn muốn cho bố mẹ mình tất cả những gì họ cần. Những món quà sau này của tôi tặng bố mẹ đều khá đặc biệt và thời điểm này cũng vô cùng ý nghĩa.

Tôi luôn cho rằng nếu có một người mẹ tốt, bạn sẽ được giáo dục thành một con người tử tế. Và tôi đã rất may mắn khi có thể biến những điều như thế này trở thành hiện thực".

Năm Dwayne Johnson 14 tuổi, gia đình anh bị trục xuất khỏi Hawaii và trải qua quãng thời gian chật vật. Trong một bài phát biểu lên nhận giải hồi năm 2018, nam diễn viên kể lại rằng, bản thân từng ăn cắp bít tết ở cửa hàng tạp hóa chỉ vì không có tiền để mua chúng.

Nam nghệ sĩ đình đám cũng thú nhận, ở tuổi 15, anh đã chứng kiến mẹ mình cố gắng tìm đến cái chết vì cùng cực. Thế nhưng, cuối cùng, bà chọn cách sống tiếp và nỗ lực thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Sự mạnh mẽ của mẹ giúp The Rock học được cách không gục ngã trước khó khăn của cuộc sống.

Người đàn ông ấm áp, dịu dàng bên gia đình nhỏ

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, đời tư của Dwayne Johnson cũng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Anh từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân với người vợ đầu - Dany Garcia và có một con gái chung.

Tôi thật may mắn vì được yêu lần nữa. Trong trường hợp của tôi, yêu là điều rất khó để làm lại lần thứ hai The Rock

Dany Garcia là người đồng hành cùng The Rock trong quá trình luyện tập thể hình. Cô lên thực đơn, đưa ra các bài tập và quản lý công việc cho nam diễn viên khi anh mới bước chân vào sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, sau 11 năm bên nhau, Dwayne và Dany ly hôn do bất đồng quan điểm sống.

Hiện tại, The Rock đang có cuộc sống viên mãn bên bà xã Lauren Hashian cùng hai công chúa xinh xắn. Sau 10 năm bên nhau, anh và bạn đời đã tổ chức đám cưới giản dị, ấm cúng tại quê nhà Hawaii vào năm 2019.

Là ngôi sao tỉ đô, một người hùng cơ bắp, mạnh mẽ trên màn ảnh, nhưng ở đời thường, ngôi sao nổi tiếng giản dị và ấm áp như bao ông bố khác. Anh dành thời gian chơi đùa cùng con, chăm sóc tổ ấm nhỏ và tận hưởng những chuyến du lịch tràn ngập tiếng cười với gia đình.

Người góp công lớn trong việc trút bỏ lớp cơ bắp và vẻ ngoài mạnh mẽ chính là người vợ hiện tại của anh, nữ ca sĩ Lauren Hashian. Cô sinh năm 1984 và là con gái của cựu tay trống ban nhạc rock Boston.

Lauren gặp The Rock vào năm 2006 khi anh đang quay bộ phim The Game Plan. Vào thời điểm đó, The Rock vẫn đang chung sống với người vợ đầu - Dany Garcia. Sau khi The Rock ly hôn người vợ đầu, The Rock và Lauren bắt đầu hẹn hò.

Trong một buổi phỏng vấn vào năm 2012, The Rock chia sẻ anh cảm thấy may mắn khi tìm lại được tình yêu. "Tôi thật may mắn vì được yêu lần nữa. Trong trường hợp của tôi, yêu là điều rất khó để làm lại lần thứ hai".

"The Rock" Dwayne Johnson hát tặng con gái cưng (Video: GMA).

Lauren lại giúp The Rock cảm thấy thoải mái và hạnh phúc sau những giờ làm việc mệt mỏi. Tháng 12/2015, họ chào đón con gái đầu lòng Jasmine. Và hơn 2 năm sau, cặp đôi đón thêm cô con gái Tiana. Tên của các con đều được đặt theo tên của những nàng công chúa trong chuyện cổ tích.

Nhiều lần truyền thông và người hâm mộ ngỡ ngàng trước hình ảnh một người đàn ông cơ bắp quỳ rạp xuống sàn để giúp vợ ăn cơm, chăm sóc cho vợ chu đáo suốt thai kỳ, hay hình ảnh ông bố thân hình đồ sộ dịu dàng ôm đứa con bé nhỏ vào lòng khiến người ta cảm động.

Cả hai lần vợ vượt cạn, The Rock đều có mặt. Tình yêu và sự trân trọng của anh dành cho vợ chính là vũ khí khiến cuộc hôn nhân của họ bền chặt theo năm tháng.

Cựu đô vật tự hào nói về tình yêu của mình và vợ: "Cô ấy lúc nào cũng trêu tôi, trêu tôi về bất cứ thứ gì. Chẳng có giới hạn nào trong ngôi nhà của tôi cả. Điều đẹp đẽ là ở đó. Và tôi cũng trêu cô ấy suốt".

Lauren Hashian cũng nguyện gác lại đam mê ca hát để làm tròn vai trò của người vợ, người mẹ, trở thành hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

Năm 2021, tài tử 49 tuổi từng tiết lộ với truyền thông, anh và gia đình mắc Covid-19 và phải cách ly tại nhà 2 tuần. Việc ở nhà quá lâu khiến hai vợ chồng dễ mất bình tĩnh và dễ dàng tranh cãi.

Tuy nhiên, nam diễn viên nổi tiếng có cách để làm hòa với vợ. Đó chính là nắm chặt tay, nhìn vào mắt cô và nói rằng: "Em yêu, em không sai… chỉ là em chưa quen nói đúng". Câu nịnh vợ này của The Rock giúp không khí căng thẳng được xua tan và cả hai lại vui vẻ làm lành.

Hành trình lột xác của The Rock theo năm tháng (Video: Gym4U).

Mi Vân

Theo Eonline/People