Taylor Swift bị khán giả la ó khi tới cổ vũ bạn trai

Taylor Swift đã xuất hiện tại khán đài sân vận động Caesars Superdome, New Orleans để theo dõi trận chung kết giữa đội Philadelphia Eagles và Kansas City Chiefs thuộc Super Bowl 2025. Cô đi cùng 2 người bạn gồm Ice Spice và Ashley Avignone.

Nữ ca sĩ diện trang phục năng động trẻ trung. Khi hình ảnh của Taylor Swift được chiếu trên màn hình lớn của trận đấu, những tiếng la ó từ khán giả bất ngờ vang lên. Trước tình huống này, Taylor chỉ cười lớn và không bận tâm tới phản ứng của khán giả.

Taylor Swift không được chào đón tại trận chung kết giữa hai đội Philadelphia Eagles và Kansas City Chiefs thuộc Super Bowl 2025 (Ảnh: Fox).

Vài ngày trước khi trận chung kết diễn ra, nữ ca sĩ đi ăn cùng bạn trai Travis Kelce và Brittany, Patrick Mahomes. Họ dùng bữa tại một nhà hàng và yêu cầu bàn ăn riêng để tránh sự tò mò của phóng viên.

Sau khi thông tin về địa điểm hẹn hò bị lộ, lực lượng an ninh phải làm việc vất vả để bảo vệ các ngôi sao.

Ngay khi thông tin Taylor bị la ó xuất hiện trên mạng xã hội, vận động viên Serena Williams đã lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ trên trang cá nhân X: "Yêu em, Taylor Swift. Đừng nghe những tiếng la ó đó".

Taylor Swift và Travis Kelce chính thức công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 9/2023. Kể từ đó, họ luôn xuất hiện tình tứ bên nhau.

Giọng ca Lover nhiều lần ra sân cổ vũ bạn trai thi đấu. Travis cũng theo bạn gái tới nhiều địa điểm để ủng hộ chuyến lưu diễn toàn cầu Eras Tour của cô. Nhiều nguồn tin tiết lộ đám cưới của cặp đôi sinh năm 1989 sẽ sớm diễn ra.

Taylor Swift chăm chú theo dõi bạn trai thi đấu, đội của Travis đã thất bại (Ảnh: News).

Travis Kelce thi đấu tại trận chung kết Super Bowl 2025 (Ảnh: Getty Images).

Taylor Swift (SN 1989) được xem là một biểu tượng nhạc pop và một ngôi sao có ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới, phá vỡ mọi khuôn mẫu được thiết lập trước đó.

Tạp chí Times đánh giá Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ hiện tại, với những ảnh hưởng lớn đến văn hóa đương đại.

Sự nghiệp rực rỡ của cô gắn liền với những bài hát xếp hạng hàng đầu và chính Taylor có tác động mạnh mẽ tới phụ nữ toàn cầu.

Nữ ca sĩ 36 tuổi nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật. Tài sản ròng của ca sĩ hiện lên tới 1,6 tỷ USD.

Travis Kelce là ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, hiện thi đấu ở vị trí Tight End (trung vệ đuôi) cho đội bóng Kansas City Chiefs ở giải NFL. Kelce đang là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của đội, cũng như có thể đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong các trận đấu của Chiefs.

Ngoài sân bóng, anh rất hòa đồng và không ngại chia sẻ suy nghĩ của mình với người hâm mộ, cũng như có một chương trình podcast New Heights. Theo tờ Celebrity Net Worth, tài sản của Travis Kelce ước tính là hơn 30 triệu USD.

Travis Kelce và Taylor Swift bắt đầu hẹn hò từ năm 2023 (Ảnh: GC Images).

Chuyện tình của Taylor và Travis đối mặt với nhiều ồn ào, tin đồn tan hợp. Năm ngoái, giọng ca tóc vàng bị người hâm mộ của Travis Kelce chỉ trích vì được xem là nguyên nhân khiến ngôi sao thể thao thể hiện sự suy giảm rõ rệt về hiệu suất trên sân, ít tập trung cho sự nghiệp.

Các chuyên gia phân tích, sự bận rộn bên ngoài sân cỏ khiến Travis không thể tập trung cho sự nghiệp của một vận động viên chuyên nghiệp. Travis Kelce trở nên nổi tiếng, không kém các ngôi sao giải trí kể từ khi chuyện tình cảm của anh và ngôi sao ca nhạc Taylor Swift được công khai.

Ngôi sao thể thao nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, làm diễn viên, dẫn chương trình và luôn là tâm điểm của truyền thông quốc tế. Anh được mời tham gia loạt phim kinh dị viễn tưởng Grotesquerie, dẫn chương trình Are you smarter than a celebrity?.

Ngoài ra, anh lên lịch quay bộ phim Happy Gilmore cùng Adam Sandler, ký hợp đồng trị giá 100 triệu USD với Amazon cho chương trình podcast New Heights.