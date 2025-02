Con đường trở thành ca sĩ tỷ phú của "rắn chúa" Taylor Swift

Taylor Swift nổi tiếng trong văn hóa nhạc pop tại Việt Nam với cái tên "rắn chúa". Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn là một cô bé. Trải qua quá trình nỗ lực không ngừng, người đẹp sinh năm 1989 hiện là một trong những nghệ sĩ tuổi rắn nổi tiếng, thành công nhất thế giới.

Khi sự nghiệp đang lên, Taylor Swift vướng vào loạt tranh cãi với Calvin Harris, gia đình nhà Kim - Kanye. Kéo theo đó là cuộc tẩy chay diện rộng trên khắp thế giới với thông điệp TaylorSwiftIsOverParty (Bữa tiệc mừng Taylor Swift tàn rồi) bùng nổ trên mạng xã hội Twitter (hiện tại là X). Khi đó, khán giả thi nhau chế hình ảnh về Taylor Swift, dùng biểu tượng hình con rắn để bình luận, như muốn ám chỉ nữ ca sĩ hiểm độc như rắn.

Taylor Swift vừa có một năm thành công rực rỡ trong sự nghiệp âm nhạc (Ảnh: AP).

Song, Taylor không chấp nhận bị vùi dập, cô "biến đau thương thành hành động", đưa hết những cảm xúc, tâm tình chuyển tải thành những điều kỳ diệu và âm nhạc. Quá trình trị liệu tuyệt vời này đưa Taylor lấy lại cân bằng, có những sáng tác đa màu sắc.

Sự thành công của album Reputation và những tuyên bố mạnh mẽ qua từng ca khúc giúp Taylor xóa bỏ cái tên "rắn độc" bước lên vị trí "rắn chúa" quyền lực của làng nhạc thế giới.

Chuyến lưu diễn toàn cầu đạt doanh thu trong mơ gần 2 tỷ USD

Theo Variety, mỗi đêm diễn trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour mang về cho Taylor Swift và ê-kíp 14 triệu USD. Cao điểm, con số này có thể đạt 17 triệu USD.

Tháng 12/2023, tổ chức Guinness đã công nhận The Eras Tour của Taylor Swift là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đạt hơn 1 tỷ USD và đạt gần 2 tỷ USD khi kết thúc. Chuyến lưu diễn của ngôi sao ca nhạc người Mỹ bắt đầu từ tháng 3/2023 và khép lại vào ngày 8/12/2024 với tổng số 149 buổi diễn.

Các đêm diễn của giọng ca sinh năm 1989 có ảnh hưởng mạnh mẽ về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội trên khắp thế giới. Các chuyên gia nhận định, The Eras Tour thành công rực rỡ về ý tưởng, cách tổ chức sản xuất, âm thanh, vũ công, hiệu ứng sân khấu. Điều này được chứng minh bằng lượng vé bán ra kỷ lục, sự có mặt của khán giả trong các đêm diễn và giá vé ấn tượng cho mỗi đêm nhạc.

Taylor Swift được đánh giá là một ngoại lệ khi ngôi sao người Mỹ vẫn thành công rực rỡ và có các đêm diễn cháy vé, khác xa tình cảnh khó khăn của các đồng nghiệp. Theo Variety, giá trung bình xem The Eras Tour vào năm 2023 là 254 USD và được bán lại trên thị trường chợ đen khoảng 3.801 USD.

Chuyến lưu diễn toàn cầu "The Eras Tour" của Taylor Swift đạt doanh thu gần 2 tỷ USD (Ảnh: Getty Images).

Trong khi đó, trên nền tảng SeatGeek, vé bán lại cho show của ca sĩ Kacey Musgraves vào cuối tháng 11 vừa rồi chỉ đạt 33 USD, gần bằng một nửa giá gốc, còn một số hạng vé trong buổi diễn của nam ca sĩ Justin Timberlake vào tháng 12 ở Mỹ được niêm yết giá 10 USD. Vé xem Post Malone và Morgan Wallen biểu diễn cũng chứng kiến sự xuống giá trầm trọng trong những tháng cuối năm.

Hồi tháng 6, giọng ca đình đám Jennifer Lopez đã phải hủy chuyến lưu diễn This Is Me… Live để giải quyết vấn đề gia đình. Tuy nhiên, tờ Forbes chỉ ra doanh thu kém cỏi kéo dài là nguyên nhân thực sự khiến ngôi sao kỳ cựu phải thông báo hủy show.

Ngoài chuyến lưu diễn toàn cầu, bộ phim The Eras Tour của Taylor Swift cũng thu về 180 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ và 261 triệu USD toàn thế giới.

Được công nhận là nữ nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 21

Taylor Swift (SN 1989) được xem là một biểu tượng nhạc pop và một ngôi sao có ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới, phá vỡ mọi khuôn mẫu được thiết lập trước đó. Tạp chí Times đánh giá Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ hiện tại, với những ảnh hưởng lớn đến văn hóa đương đại.

Sự nghiệp rực rỡ của cô gắn liền với những bài hát xếp hạng hàng đầu và chính Taylor có tác động mạnh mẽ tới phụ nữ toàn cầu. Cô được ngợi ca là biểu tượng về văn hóa, sức mạnh của phụ nữ thế hệ hiện đại. Phong cách sống, các sản phẩm âm nhạc của người đẹp mang đậm thông điệp nữ quyền.

Ở tuổi 36, Taylor Swift nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Ngôi sao sinh năm 1989 hiện có hơn gần 300 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram và 33 triệu người theo dõi trên TikTok. Tài sản ròng của ca sĩ được ước tính khoảng 1,1 tỷ USD.

Cuối năm 2024, tạp chí Billboard công bố, Taylor Swift xếp thứ 2 trong danh sách top 25 nghệ sĩ nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21.

Tờ Billboard nhận định về ngôi sao đa tài: "Cô ấy là người duy nhất từng giành giải Album của năm tại lễ trao giải Grammy tới 4 lần. Taylor có số lần lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 nhiều thứ 2 mọi thời đại (chỉ có Drake nhiều hơn) và ngang bằng với Jay-Z về số album đứng vị trí quán quân nhiều thứ 2 trên Billboard 200 (chỉ sau nhóm The Beatles).

Taylor Swift được tạp chí Billboard công nhận là một trong 2 nghệ sĩ nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 (Ảnh: Getty Images).

Taylor là một trong những nghệ sĩ lưu diễn ấn tượng nhất trong một phần tư thế kỷ qua. Con số này có được nhờ thành công của chuyến lưu diễn The Eras Tour và giúp cô ấy trở thành nghệ sĩ có chuyến lưu diễn đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại vào năm 2023 khi chuỗi biểu diễn mới đi được nửa chặng đường.

Chuyến lưu diễn liên tục lập kỷ lục về lượng khán giả đến sân vận động và thúc đẩy nền kinh tế địa phương trong sự "trỗi dậy" của những mảnh giấy vụn và vòng tay tình bạn (những món đồ được bán tại các đêm diễn của Taylor). Cô là nghệ sĩ nữ duy nhất trở thành tỷ phú chủ yếu chỉ thông qua âm nhạc. Taylor là người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới".

Trở thành ngôi sao được tìm kiếm nhiều nhất thế giới năm 2024

Theo thống kê của Google, ngôi sao sinh năm 1989 đã chính thức được công nhận là nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng này trong năm 2024 tại 195 quốc gia.

Các chuyên gia đánh giá, sự thành công và hiệu ứng toàn cầu từ chuyến lưu diễn The Eras Tour đã giúp cái tên Taylor Swift được "săn tìm" trên mạng xã hội. Chuyện tình lãng mạn giữa cô và ngôi sao thể thao Travis Kelce cũng thôi thúc người hâm mộ tìm hiểu về cô suốt năm qua.

Taylor Swift là ngôi sao chiếm sóng mạng xã hội trong năm 2024 (Ảnh: News).

Theo số liệu chính thức, bạn gái của Travis Kelce đạt hơn 37 triệu lượt tìm kiếm trong vòng 11 tháng tại 125 quốc gia. Cô vượt xa lượt tìm kiếm của những gương mặt xếp sau như: Ngôi sao nhạc rap XXXTentacion, nhóm nhạc xứ Hàn BTS, nữ ca sĩ Rihanna và ngôi sao ca nhạc Karol G.

Album The Tortured Poets Department của Taylor cũng vinh dự trở thành album có lượng bán ấn tượng nhất trong năm 2024 tại Mỹ, qua mặt Hit Me Hard And Soft của Billie Eilish, Cowboy Carter của Beyoncé và Short 'N Sweet của Sabrina Carpenter.

Khi được hỏi về quá trình hồi sinh từ những đau thương trở thành một trong những nữ nghệ sĩ vĩ đại của thế kỷ 21, Taylor Swift nói: "Tôi muốn gửi đi một thông điệp tới các bạn. Nếu có ai đó chế nhạo hay chế tên để bắt nạt bạn trên mạng xã hội, kể cả có cả tá người hùa theo trò đùa đó, đừng để những thứ đó khiến bạn thảm bại.

Hãy biến chúng thành sức mạnh. Bài học của tôi chính là hãy mặc kệ nếu như bạn bị những kẻ xa lạ hiểu lầm. Bạn chỉ nên để tâm nếu như những người mà bạn quen biết, yêu mến hiểu lầm bạn thôi".