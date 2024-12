Tài tử Sean Harris tái xuất màn ảnh nhỏ, vào vai trùm phản diện

Paris has fallen (Paris thất thủ) là phiên bản truyền hình của thương hiệu Fallen - loạt phim nổi tiếng do Gerard Butler đóng chính. Trước đó, các phần phim điện ảnh như Olympus has fallen, London has fallen, Angel has fallen từng gây ấn tượng với tổng doanh thu toàn cầu lên đến 500 triệu USD.

Khi Paris has fallen công bố dàn diễn viên và cốt truyện, đông đảo khán giả mong chờ đây sẽ là tác phẩm gây sốt màn ảnh nhỏ. Bộ phim do Pháp và Anh sản xuất, gồm 8 tập, xoay quanh phi vụ chống khủng bố của 2 đặc vụ người Pháp là Vincent Taleb (Tewfik Jallab) và Zara Taylor (Ritu Arya).

"Paris has fallen" có sự tham gia của Tewfik Jallab, Ritu Arya (Ảnh: CANAL+).

Ngay từ tập mở màn, Paris has fallen gây thót tim với vụ tấn công quan chức cấp cao được cầm đầu bởi tên trùm tội phạm Jacob Pearce (Sean Harris). Trong quá trình điều tra và thực hiện nhiệm vụ, Vincent cùng Zara phát hiện ra nhiều bí mật khủng khiếp của bộ máy chính quyền.

Biên kịch, nhà sản xuất Howard Overman - cha đẻ của 2 siêu phẩm truyền hình Misfits (2009-2013) và Vexed (2010-2012) - cho biết Paris has fallen có kịch bản hấp dẫn, hội tụ dàn diễn viên chuyên nghiệp, tâm huyết. Ê-kíp tự tin phiên bản truyền hình sẽ vượt qua cái bóng của thương hiệu Fallen.

Đặc biệt, màn tái xuất của tài tử Sean Harris trong vai trùm phản diện của Paris has fallen là điểm sáng trong phim. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại thể loại hành động của diễn viên người Anh kể từ Mission: Impossible - Fallout (Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ) năm 2018.

Bộ phim cũng gây ấn tượng với nhiều phân cảnh đấu súng, rượt đuổi, nhảy dù… giữa Paris hoa lệ, được đánh giá hoành tráng và đầu tư không thua kém bom tấn chiếu rạp.

Tài tử Sean Harris đóng vai phản diện trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Dưới định dạng phim truyền hình, Paris has fallen được đánh giá cao trên các bảng xếp hạng. Tại Pháp, phim được chấm trung bình 7,5/10 điểm IMDb. Tại Việt Nam, phim lên sóng thứ hai và thứ ba hằng tuần từ 3/12.