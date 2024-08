Theo Naver, Kim Soo Hyun đang là nam diễn viên giàu nhất xứ kim chi nhờ nhiều năm chăm chỉ đóng phim và nguồn thu từ các hợp đồng quảng cáo.

Sau bộ phim Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay) lên sóng vào năm 2022, Kim Soo Hyun đã qua mặt đàn anh Hyun Bin để trở thành nam diễn viên Hàn Quốc nhận cát-xê cao nhất cho một tác phẩm truyền hình.

Được biết, Kim Soo Hyun nhận 165.000 USD cho mỗi tập phim Điên thì có sao. Sau bộ phim, anh tích lũy được tổng cộng 2,6 triệu USD (khoảng 64 tỷ đồng).

Kim Soo Hyun hiện là tài tử giàu nhất làng giải trí Hàn Quốc với khối tài sản lên tới 117 triệu USD (Ảnh: Naver).

Ngoài khoản thu nhập khủng từ công việc diễn xuất, Kim Soo Hyun còn được mời làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu khắp châu Á. Tại Trung Quốc, Singapore, cái tên Kim Soo Hyun cũng vô cùng "đắt giá".

Theo Korea Herald, Kim Soo Hyun là đối tác của 17 thương hiệu và xuất hiện trong 35 quảng cáo chỉ riêng trong năm 2014.

Với hơn 15 triệu người đăng ký theo dõi trên trang Instagram, Kim Soo Hyun ước tính có thể kiếm từ 10.000 USD (247 triệu đồng) đến 100.000 USD (khoảng 2,47 tỷ đồng) cho mỗi bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân.

Theo giới truyền thông, nam diễn viên sinh năm 1988 nhận về khoảng 6,6 triệu USD hằng năm từ hợp đồng quảng cáo và anh được xem là "ông hoàng quảng cáo" của làng giải trí Hàn Quốc.

Kim Soo Hyun hiện sở hữu một biệt thự xa hoa với mức giá 3,5 triệu USD (khoảng 87 tỷ đồng) và một tòa nhà có giá trị khoảng 2,6 triệu USD (khoảng 65 tỷ đồng) ở Hàn Quốc từ năm 2013.

Sau loạt tác phẩm ăn khách như The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao, và gần đây là Nữ hoàng nước mắt, tài tử họ Kim liên tục được công nhận về tài năng và thành công. Anh từng lọt vào danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của tạp chí Forbes (Hàn Quốc) trong 3 năm liên tiếp.

Kim Soo Hyun sở hữu tài năng, ngoại hình và sự nỗ lực chăm chỉ làm việc (Ảnh: tvN).

Theo GQ, Kim Soo Hyun là một trong những nam diễn viên được cho là giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản kếch xù ước tính khoảng 117 triệu USD (gần 3.000 tỷ đồng).

Năm 2024, anh tiếp tục khẳng định vị thế trong làng giải trí xứ Hàn với bộ phim nữ hoàng nước mắt. Bộ phim ra mắt hồi tháng 3 vừa rồi và nhanh chóng gây sốt toàn cầu. Phim giữ vị trí quán quân trong bảng xếp hạng phim có lượt xem cao nhất của đài tvN (Hàn Quốc) trong hơn một tháng.

Theo thống kê của Rankie Pie, từ lúc Nữ hoàng nước mắt lên sóng cho đến khi kết thúc, Kim Soo Hyun luôn nằm trong top đầu nhân vật được tìm kiếm và có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Thành công và sự giàu có của Kim Soo Hyun không phải "từ trên trời rơi xuống". Tài tử xứ Hàn bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2007. Với tài năng bẩm sinh và nỗ lực làm việc, Kim Soo Hyun được các đồng nghiệp, đạo diễn công nhận tài năng.

Năm 2024, Kim Soo Hyun có tác phẩm thành công "Nữ hoàng nước mắt", đóng cặp cùng Kim Ji Won (Ảnh: tvN).

Nam diễn viên Điên thì có sao từng thổ lộ về một tuổi thơ không hạnh phúc, thiếu thốn tình cảm. Bố mẹ tài tử Hàn Quốc ly hôn lúc anh còn nhỏ và cha anh gần như bỏ rơi Kim Soo Hyun khi lập gia đình mới.

Chính hoàn cảnh gia đình phức tạp, Kim Soo Hyun tự dặn mình phải nỗ lực không ngừng, thay đổi cuộc sống của bản thân và những người anh thương yêu.

Trước khi được biết đến là tài tử có hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ, Kim Soo Hyun từng là một "trai hư". Bản thân Kim Soo Hyun từng thú nhận, anh có một quá khứ ngỗ nghịch khi tham gia chương trình SBS E!'s Andy and Seo Ah's K-STAR News vào năm 2014.

Theo Kim Soo Hyun, hồi học lớp 11, anh đã gấp chiếc máy bay giấy và châm lửa vào phần đầu của nó. Không may, lửa từ máy bay đã bén vào một bồn hoa trong trường và bốc cháy. Hậu quả, Kim Soo Hyun bị giáo viên lôi vào văn phòng đánh hơn 300 cái dù anh đã cúi đầu xin lỗi.

Song, chính quá khứ "bất trị" và những thiếu thốn tình cảm khiến Kim Soo Hyun sớm trưởng thành, tự định hướng và đi đúng hướng. Hiện, anh không chỉ là một ngôi sao tài năng, giàu có mà có là một hình mẫu hoàn hảo của giới giải trí xứ Hàn.