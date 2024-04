Diễn viên "Nữ hoàng nước mắt" mặc toàn đồ hiệu, đeo trang sức cả tỷ đồng

Chiếc áo khoác ngắn MUDIDI Classic kết hợp với mẫu túi hàng hiệu Celine Claude trong tập 6 tạo nên diện mạo tiểu thư cho nhân vật Hong Hae In (do Kim Ji Won đảm nhận). Nữ diễn viên diện áo khoác được làm từ chất liệu len với chi tiết diềm xếp nếp ở tay áo kết hợp với áo sơ mi thủy thủ giá 997 USD (25,3 triệu đồng) của Alessandra. Mẫu túi Celine Claude trị giá 3.450 USD (87,8 triệu đồng) được làm bằng da cừu tự nhiên giúp hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung của người diện (Ảnh: Queen of tears, MUDIDI, Celine).