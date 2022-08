Tài tử 5 vợ Nicolas Cage đã tiêu 150 triệu USD như thế nào?

Nicolas Cage nổi tiếng với hàng loạt phim ăn khách như The Rock (1996), Con Air (1997), City of Angels (1998), 8mm (1999), Windtalkers (2002), Lord of War (2005), The Wicker Man (2006), Bangkok Dangerous (2008) và Knowing (2009). Ông đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn như giải Oscar, giải thưởng của hội diễn viên màn ảnh và giải Quả cầu vàng.

Vào tháng 10/1997, Nicolas Cage được xếp hạng 40 trong danh sách 100 ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất mọi thời đại do tạp chí Empire bình chọn. Năm tiếp theo, ông đứng thứ 37 trong Top 100 người quyền lực nhất Hollywood do trang Premiere bình chọn.

Nicolas Cage đưa người vợ thứ năm dự công chiếu phim (Video: NYCPAP).

Là một trong những ngôi sao đình đám nhất ở Hollywood trong nhiều năm, Nicolas Cage từng được trả cát xê 28 triệu USD cho một vai diễn. Ông từng sở hữu khối tài sản lên tới 150 triệu USD nhưng do không biết quản lý tài chính và tiêu xài vô độ, Nicolas Cage đã rơi vào hàng loạt rắc rối về tiền bạc khi bước qua tuổi tứ tuần.

Nam diễn viên từng lâm vào cảnh nợ nần, nợ sở thuế vụ của Mỹ số tiền lên tới 18 triệu USD vào năm 2009. Nicolas Cage đổ lỗi cho người quản lý tài chính khiến ông bị lâm vào cảnh nợ nần, túng quẫn. Sau đó nam diễn viên đã kiện người quản lý cũ của mình và đòi bồi thường số tiền 20 triệu USD vì đã đẩy ông vào con đường dẫn đến sự hủy hoại tài chính tuy nhiên vụ kiện không thành công.

Nicolas Cage từng kết hôn nhiều lần (Ảnh: Getty Images).

Theo tạp chí People, Nicolas Cage đã bỏ rất nhiều tiền mặt để mua 15 ngôi nhà bao gồm biệt thự LaLaurie ở New Orleans, Mỹ mà ông đã mua vào năm 2007 với giá 3,4 triệu USD. Biệt thự này được mệnh danh là một trong những ngôi nhà bị ma ám nhất ở Mỹ.

Nicolas Cage cũng bỏ ra 3 triệu USD để mua hàng trăm nghìn mét vuông đất trên một hòn đảo tư nhân và sau đó, vào năm 2006, ông đã mua 4 du thuyền sang trọng trị giá 20 triệu USD trong đó có một chiếc du thuyền tên là Sarita đi kèm bể sục, phòng tập thể dục và các căn phòng dành cho 12 khách.

Nam diễn viên cũng đã vung tiền mua một chiếc xe thể thao sang trọng sản xuất năm 1971 với giá 446.820 USD. Vào năm 2007, Nicolas Cage đã trả giá cao hơn Leonardo DiCaprio cho một hộp sọ khủng long 70 triệu năm tuổi có giá 276.000 USD.

Nam diễn viên nổi tiếng cho biết, ông mua hộp sọ của khủng long bạo chúa từ một phòng trưng bày ở Beverly Hills, Mỹ vào năm 2007 mà không biết nó là vật bị đánh cắp. "Đó là hộp sọ tôi đã mua trong một cuộc đấu giá và tôi đã mua nó một cách hợp pháp. Khi phía Mông Cổ nói rằng họ cần lấy lại nó, tôi đã trả lại ngay lập tức nhưng tôi chưa nhận lại được tiền của mình", Cage cho biết.

Nicolas Cage còn có niềm đam mê đặc biệt đối với những vật nuôi kỳ lạ. Ông từng mua hai con rắn hổ mang chúa với giá hàng trăm nghìn USD và mua một con bạch tuộc với giá 150.000 USD. Vào năm 1997, nam diễn viên đã chi 150.000 USD cho cuốn truyện tranh Siêu nhân phiên bản đầu tiên có tựa đề Action Comics số 1.

Nicolas Cage nổi tiếng với phim "Ma tốc độ" (Ảnh: Getty Images).

Nam diễn viên kỳ cựu đã mua hai lâu đài ở Châu Âu với giá khoảng 11 triệu USD mỗi lâu đài. Ông bỏ thêm hàng triệu USD vào việc cải tạo lâu đài ở Etzelwang, Đức, và lâu đài ở Bath, Anh. Ngoài ra tài tử nổi tiếng còn có hai hòn đảo tư nhân ở Bahamas.

Vào giữa thập niên 90, Nicolas Cage từng là một trong những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, vào khoảng năm 2010, sự nghiệp của Cage bắt đầu chững lại sau khi một số bộ phim ông tham gia không gặt hái thành công lớn. Nam diễn viên chia sẻ với tạp chí GQ rằng, thời điểm xuống dốc trong sự nghiệp của ông trùng hợp với thời điểm ông cần nhiều tiền bạc, không chỉ do nợ nần của bản thân mà còn để lo cho mẹ mình.

"Tôi có một loạt chủ nợ và tôi phải chi 20.000 USD mỗi tháng để cố gắng đưa mẹ tôi ra khỏi trại tâm thần nhưng không thể. Tất cả mọi thứ xảy ra cùng một lúc", Nicolas Cage nói.

Hoàn cảnh khó khăn đã khiến Nicolas Cage phải đưa ra một số quyết định và một trong số đó là đóng nhiều phim hơn nữa. Sau đó, Cage trở thành một trong những gương mặt phổ biến nhất trên phim ảnh chỉ nhờ vào việc đóng rất nhiều phim dù không phải phim nào cũng được đông đảo khán giả biết tới.

Nhiều người nhận xét rằng, khi Nicolas Cage đóng nhiều phim đến mức đó và tiền là một yếu tố quan trọng thì ông không thực sự quan tâm đến các bộ phim của mình. Sau đó Cage bác bỏ những giả định này.

Nam diễn viên khẳng định luôn cống hiến hết mình cho mọi màn trình diễn và nói rằng, làm việc chăm chỉ sẽ tốt hơn cho cá nhân ông. Mặc dù Nicolas Cage thừa nhận rằng nhiều bộ phim không thành công nhưng đó không phải là vì ông không quan tâm tới phim ảnh của mình.

"Khi tôi thực hiện liên tiếp bốn bộ phim mỗi năm, làm việc không ngừng nghỉ, tôi vẫn phải tìm ra động lực trong đó để có thể cống hiến hết mình. Không phải tất cả các phim của tôi khi đó đều không hay. Một số phim rất tuyệt vời, như Mandy nhưng cũng có một số phim không ổn. Một số người có quan niệm sai lầm là tôi chỉ đóng phim và không quan tâm tới kết quả nhưng đó là hiểu nhầm, tôi luôn rất quan tâm tới các phim của mình".

Sau khi đứng trên bờ vực phá sản, Nicolas Cage đã cố gắng kiếm lại tiền nhờ làm việc chăm chỉ, đầu tư tốt và nỗ lực trong công việc. Gần đây nam diễn viên vui mừng chia sẻ rằng ông đã không còn nợ nần gì nữa.

Sau bốn cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Nicolas kết hôn với người vợ thứ năm kém ông 30 tuổi tên là Riko Shibata vào tháng hai năm ngoái và Riko Shibata đang mang thai đứa con chung đầu tiên của hai người. Nam diễn viên còn có một con trai tên là Weston Coppola Cage năm nay 33 tuổi, kết quả mối tình với bạn gái cũ Christina Fulton và có con trai Kal-El với người vợ thứ ba Alice Kim.

Nicolas Cage nổi bật tại Liên hoan phim Venice (Video: Bad Taste).

Ngôi sao phim Ma tốc độ cho biết, vợ chồng ông đang chuẩn bị chào đón đứa con chung đầu tiên và họ đã chọn tên cho con gái nhỏ của mình. "Chúng tôi chọn tên Akira Francesco cho một bé trai và Lennon Augie dành cho con gái", Nicolas Cage nói.

Nicolas Cage gần đây cũng tâm sự với phóng viên rằng: "Tôi là một người lãng mạn. Khi tôi yêu, tôi muốn dành cho người ấy tất cả những gì tôi có thể. Tôi sẽ nói với người ấy: "Anh yêu em. Anh muốn dành phần còn lại của cuộc đời để ở bên em". Đó thực sự chính là tôi".