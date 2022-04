"Sao" phim "Ma tốc độ" và vợ thứ 5 kém 31 tuổi sắp đón con gái

Ngôi sao điện ảnh Nicolas Cage đang tích cực đi quảng bá cho bộ phim mới của ông mang tên The Unbearable Weight of Massive Talent. Bộ phim ra rạp tại Mỹ từ ngày 22/4. Những ngày này, Nicolas Cage liên tục được mời trả lời phỏng vấn trong các chương trình truyền hình.

Nicolas Cage đưa vợ trẻ dự sự kiện (Video: Access).

Trò chuyện trong chương trình The Kelly Clarkson Show hôm 21/4, nam diễn viên 58 tuổi tiết lộ rằng, vợ của ông, Riko Shibata, 27 tuổi đang mang thai một bé gái và họ sẽ đón đứa con chung đầu tiên trong vài tháng tới.

Nicolas Cage cũng cho biết, ông và người vợ kém 31 tuổi đã chọn tên cho con và bé gái sắp chào đời sẽ có tên là Lennon Augie. Nicolas Cage chia sẻ, Lennon là trích từ tên John Lennon, thành viên nhóm nhạc ông yêu thích - The Beatles còn Augie là tên bố của ông.

Nicolas Cage và vợ trẻ sắp đón con gái (Ảnh: Getty Images).

Nicolas kết hôn với người vợ thứ năm kém ông 31 tuổi là Riko Shibata vào tháng hai năm ngoái. Nam diễn viên nổi tiếng đã có một con trai tên là Weston Coppola Cage năm nay 33 tuổi, kết quả mối tình với bạn gái cũ Christina Fulton và con trai Kal-El với người vợ thứ ba Alice Kim.

Ngôi sao từng đoạt giải Oscar Nicolas Cage vừa có cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí GQ của Anh số tháng 4/2022. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Nicolas Cage đã chia sẻ, ông thực chất là người rất lãng mạn.

Nicolas Cage, 58 tuổi, nói: "Tôi là một người lãng mạn. Khi tôi yêu, tôi muốn dành cho người ấy tất cả những gì tôi có thể. Tôi sẽ nói với người ấy: "Anh yêu em. Anh muốn dành phần còn lại của cuộc đời để ở bên em". Đó thực sự chính là tôi".

Nicolas Cage hạnh phúc bên người vợ thứ năm (Ảnh: Wire Image).

Cuộc hôn nhân lần thứ năm của tài tử Nicolas Cage thực sự khiến báo giới quan tâm trong thời gian gần đây bởi Nicolas Cage hơn vợ quá nhiều tuổi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Flaunt, Cage chia sẻ rằng ông gặp Shibata thông qua những người bạn chung khi ông đang quay phim Prisoners of the Ghostland tại Nhật Bản. Cặp đôi công khai xuất hiện cùng nhau vào đầu năm 2020.

Shibata và Cage đã duy trì mối quan hệ "yêu xa" sau khi nam diễn viên trở về Mỹ và đại dịch Covid-19 bắt đầu hoành hành. Nam diễn viên giành giải Oscar cho biết, ông và bạn gái từng không gặp nhau trong 6 tháng vì dịch bệnh.

Ngôi sao phim Ma tốc độ chia sẻ: "Chúng tôi thực sự hạnh phúc bên nhau và chúng tôi vui mừng khi dành thời gian cho nhau mỗi ngày. Rồi tôi nói với cô ấy rằng: "Anh muốn cưới em" và chúng tôi đã đính hôn qua FaceTime".

Riko Shibata, người vợ Nhật Bản của Nicolas Cage không phải người làm việc trong làng giải trí và cô có đời tư kín đáo. Riko mang họ chồng sau khi kết hôn. Đại diện của vợ chồng Nicolas Cage cho biết, cặp đôi rất phấn khởi khi sắp lên chức bố mẹ.

Nicolas Cage nổi tiếng với hàng loạt phim ăn khách như The Rock (1996), Con Air (1997), City of Angels (1998), 8mm (1999), Windtalkers (2002), Lord of War (2005), The Wicker Man (2006), Bangkok Dangerous (2008) và Knowing (2009). Ông đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn như giải Oscar, giải thưởng của hội diễn viên màn ảnh và giải Quả cầu vàng.

Nicolas Cage dự Liên hoan phim Venice (Video: BadTaste.it).

Vào tháng 10/1997, Nicolas Cage được xếp hạng 40 trong danh sách 100 ngôi sao điện ảnh hàng đầu của mọi thời đại do tạp chí Empire bình chọn. Tới năm tiếp theo, ông được xếp hạng 37 trong 100 người quyền lực nhất Hollywood do trang Premiere bình chọn.

Là một trong những ngôi sao được trả cát sê cao nhất ở Hollywood trong nhiều năm, Nicolas Cage từng sở hữu khối tài sản lên tới 150 triệu USD nhưng do không biết quản lý tài chính và tiêu xài vô độ, Nicolas Cage đã gần như rơi vào tình trạng phá sản khi bước qua tuổi tứ tuần.

Hiện tại, nam diễn viên nổi tiếng và người vợ thứ năm đang có cuộc sống hạnh phúc tại Las Vegas, Mỹ. Nicolas Cage cho biết, ông và vợ có cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng và Las Vegas là nơi giúp ông cảm thấy rất thư thái bởi ngôi nhà hiện tại ở rất xa ánh đèn hào nhoáng và rực rỡ của Hollywood. Cage nói việc rời khỏi Hollywood tới Las Vegas định cư đã cứu cuộc đời của ông.