Nhóm ABBA tái ngộ, nhận tước hiệp sĩ từ Hoàng gia Thụy Điển

Các thành viên của nhóm nhạc huyền thoại ABBA vừa nhận được một trong những tước hiệu cao quý nhất do Hoàng gia Thụy Điển trao tặng.

Nhóm vừa được quốc vương Thụy Điển Carl XVI Gustaf trao tước hiệp sĩ vào thứ 6 vừa qua, vì những giá trị văn hóa mà ABBA đã đưa lại cho công chúng trong nước và quốc tế.

Nhóm ABBA có mặt tại Stockholm để nhận tước hiệp sĩ (Ảnh: The Guardian).

4 thành viên trong nhóm gồm Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad và Björn Ulvaeus đã cùng nhau hội ngộ tại sự kiện. Đây là lần xuất hiện đầy đủ hiếm hoi của cả 4 thành viên trong nhóm. Họ đã có mặt tại Stockholm để đón nhận niềm vinh dự này.

Hoàng gia Thụy Điển đã tạm ngừng trao tước hiệp sĩ cho công dân Thụy Điển từ năm 1975. Sự kiện trao tước hiệp sĩ cho nhóm ABBA mới đây đánh dấu lần đầu tiên tước hiệp sĩ được Hoàng gia Thụy Điển trao cho công dân Thụy Điển trong vòng nửa thế kỷ trở lại đây.

Hai cặp đôi trong nhóm ABBA đã đi qua đổ vỡ hôn nhân, điều này là một nguyên nhân quan trọng đưa đến việc nhóm tan rã. Agnetha từng gắn bó trong hôn nhân với Björn. Benny từng kết hôn với Anni-Frid. Cả hai đôi đã chia tay ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng của nhóm ABBA hồi đầu thập niên 1980.

Cho tới nay, ABBA vẫn là một trong những nhóm nhạc pop đình đám nhất trong làng nhạc quốc tế, dù họ đã không còn biểu diễn cùng nhau trên sân khấu kể từ năm 1982.

Các ca khúc đình đám của nhóm cho tới giờ vẫn được công chúng đương đại yêu thích. Nhóm đã bán được hơn 400 triệu đĩa hát.

Các ca khúc được yêu thích nhất của ABBA dù có thể rất vui nhộn, sôi động nhưng luôn chứa đựng một chút hoài niệm.

Những giai điệu quen thuộc của Dancing Queen, Take A Chance On Me, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)... cho tới giờ vẫn được sử dụng tại các sự kiện tiệc tùng, vũ hội ở khắp nơi trên thế giới. Nhóm ABBA được nhìn nhận là những nghệ sĩ người Thụy Điển được công chúng quốc tế yêu thích nhất.