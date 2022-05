Xem ABBA biểu diễn trên sân khấu sau 4 thập kỷ

Trước đây, chưa bao giờ ABBA xuất hiện thoải mái đến thế trước truyền thông (Ảnh: Daily Mail).

Trước khi show diễn được khởi động, đã có những lo ngại cho rằng việc nhóm ABBA không thực sự xuất hiện trên sân khấu, mà chỉ có những hình ảnh 3D đại diện cho họ hiện diện trước khán giả, sẽ khiến buổi biểu diễn trở nên không thật, kém hấp dẫn, kém thuyết phục.

Dù vậy, sau khi buổi biểu diễn thực sự diễn ra, giới phê bình âm nhạc tại Anh đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho đêm nhạc, nhà báo Alexis Petridis của tờ tin tức The Guardian (Anh) thậm chí đánh giá chất lượng của đêm nhạc ở mức độ 5 sao.

Trên sân khấu, công chúng được chiêm ngưỡng hình ảnh thời trẻ của các thành viên trong nhóm ABBA, những hình ảnh 3D này được xử lý một cách chân thực, thuyết phục. Công chúng được nghe lại giọng hát dù qua bao năm tháng vẫn còn rất ngọt ngào của các thành viên trong nhóm ABBA ở thời điểm hiện tại.

Bên lề buổi biểu diễn, công chúng được thấy 4 thành viên của nhóm ABBA xuất hiện trên thảm đỏ. Họ vui vẻ, thân thiết xuất hiện bên nhau một cách công khai, rất thoải mái trước ống kính phóng viên.

Trước đây, chưa bao giờ ABBA xuất hiện thoải mái đến thế trước truyền thông, họ luôn né tránh giới truyền thông, bởi ít nhiều vẫn còn bị ám ảnh bởi sự tan rã trong đau khổ hồi đầu thập niên 1980, khi đó, thời điểm nhóm nhạc dừng hoạt động cũng chính là khi hai cặp đôi trong nhóm đã trải qua sự tan vỡ, sụp đổ trong tình yêu và hôn nhân.

Một số hình ảnh trong đêm nhạc "Voyage" đầu tiên tổ chức tại London (Video: Daily Mail).

Trước khi thực hiện album và show diễn "Voyage", ABBA vốn đã luôn từ chối những lời mời tái hợp, hai thành viên nữ trong nhóm thậm chí còn chuộng lối sống ẩn dật, né tránh truyền thông. ABBA thực ra vẫn có những cuộc hội ngộ nhưng trước nay họ luôn thực hiện mọi việc trong "âm thầm", những cuộc gặp diễn ra với quy mô nhỏ, kín đáo, không công khai trước giới truyền thông.

Dù vậy, với album và show diễn "Voyage" lần này, các thành viên trong ABBA tỏ ra thoải mái, vui vẻ, khi xuất hiện công khai trở lại bên nhau, bởi họ mong muốn đưa lại một món quà sau cuối cho công chúng từng yêu mến ABBA.

Trong buổi biểu diễn đầu tiên của show "Voyage" được tổ chức ở London (Anh), ABBA đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của công chúng Anh. Nhiều ngôi sao đã có mặt tại London để thưởng thức đêm nhạc, có thể kể tới siêu mẫu Kate Moss, nữ ca sĩ Kylie Minogue, nữ diễn viên Keira Knightley...

Cuối năm ngoái, thành viên trong nhóm ABBA - ông Benny Andersson (74 tuổi) đã thay mặt nhóm chia sẻ với tờ tin tức The Guardian rằng sau show diễn "Voyage", nhóm sẽ tan rã hẳn: "Đã đến lúc để thực sự dừng lại. Tôi không nói rằng ABBA sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại bên nhau nữa, nhưng chúng tôi muốn chính thức nói lời từ biệt với những kế hoạch âm nhạc lớn trong tương lai".

ABBA xuất hiện trên thảm đỏ trước đêm nhạc "Voyage" (Video: Daily Mail).

Chia sẻ này càng khiến sự kiện tái hợp sau 40 năm của nhóm trở nên đặc biệt ấn tượng. Lần tan rã thứ hai này khác với lần tan rã hồi năm 1982, bởi lần này mọi thứ diễn ra trong kế hoạch, trong tình bạn; lần tan rã hồi năm 1982 xảy ra khi hai cặp đôi trong nhóm cùng đang trải qua ly hôn.

Trước đó, nhóm ABBA đã chia sẻ rằng kế hoạch cho ra mắt album mới "Voyage" và thực hiện tour lưu diễn chính là món quà cuối cùng mà họ muốn dành tặng công chúng khi sức lực vẫn còn cho phép. Album "Voyage" ra mắt hồi tháng 11/2021 chính là sản phẩm âm nhạc chung đầu tiên của nhóm ABBA sau 4 thập kỷ xa cách.

Nói về album "Voyage", thành viên Björn Ulvaeus khẳng định rằng album này hoàn toàn không cập nhật theo thị hiếu ăn khách đương đại: "Chúng tôi quyết định ngay từ đầu rằng mình sẽ không quan tâm quá nhiều đến những điều đang diễn ra trong nền công nghiệp âm nhạc đương đại. Chúng tôi sẽ chỉ chuyên tâm thực hiện những bài hát của mình một cách tốt nhất có thể".

Thành viên Benny Andersson chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã không tuyên bố tan rã hồi năm 1982, kỳ thực bản thân tôi cũng chưa từng nói rằng ABBA sẽ không bao giờ tái hợp trở lại, nhưng tới thời điểm này, tôi có thể nói với các bạn rằng đây là lúc để chúng tôi dừng lại".

Trong các hoạt động trả lời phỏng vấn báo chí của nhóm ABBA hiện tại, hai thành viên nam sẽ thay mặt cả nhóm đưa ra các phát ngôn.

Hình ảnh trong đêm nhạc "Voyage" (Ảnh: Daily Mail).

Trong buổi biểu diễn đầu tiên của show "Voyage" được tổ chức ở London (Anh), ABBA đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của công chúng Anh (Ảnh: Daily Mail).

Hai thành viên nữ từ lâu đã quen với cuộc sống ẩn dật, tránh tiếp xúc truyền thông và công chúng nên chỉ tham gia vào các hoạt động thu âm, ghi hình cho album và xuất hiện trên thảm đỏ khi tiến hành tour lưu diễn "Voyage", ngoài ra, họ không tham gia và các hoạt động tương tác khác.

Trong các buổi biểu diễn của tour "Voyage", các thành viên trong ban nhạc ABBA sẽ không xuất hiện trên sân khấu mà sẽ dùng hình ảnh 3D của họ thời trẻ - những hình ảnh vốn thân thuộc với công chúng - để chiếu lên sân khấu.

Phía sau hậu trường, các thành viên của ABBA - nay đều đã lớn tuổi - sẽ mặc những bộ đồ đặc biệt thâu tóm chuyển động cơ thể của họ, để "phản chiếu" lên chuyển động của các nhân vật ảo xuất hiện trên sân khấu, tạo nên sự chân thực trong động tác cho các nhân vật này.

Được biết, công ty chuyên về hiệu ứng kỹ xảo hình ảnh do đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood - George Lucas thành lập chính là đơn vị đứng sau hỗ trợ về phương diện kỹ thuật cho show diễn của ABBA.

Những gì được thấy trên sân khấu được giới phê bình âm nhạc tại Anh đánh giá là rất ấn tượng, những ký ức từ nhiều thập niên trước được làm sống dậy một cách sinh động.

ABBA thời trẻ (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, các thành viên trong ABBA đều chia sẻ rằng họ cảm thấy vui vẻ với việc tái hợp lần này: "Chúng tôi đều cảm thấy rằng sau gần 40 năm mới hợp tác trở lại trong công việc, mọi chuyện trở nên vui vẻ, dễ chịu hơn, chúng tôi cùng nhau thu âm một cách dễ dàng. Thời gian dường như ngừng lại và chúng tôi như vừa trải qua một kỳ nghỉ ngắn để lấy lại sức lực và tinh thần, rồi chuẩn bị cho một cuộc hành trình, một trải nghiệm vui vẻ mới".

Thành công mà ABBA từng đạt được có thể xem là một trong những đỉnh cao đáng nhớ nhất mà một nhóm nhạc pop từng vươn tới trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế. Thành lập năm 1972, đỉnh cao danh tiếng của nhóm là vào giữa thập niên 1970.

Sự tái hợp lần này đưa hai cặp đôi từng một thời là vợ chồng quay trở lại biểu diễn cùng nhau trên sân khấu. Lyngstad và Andersson đính hôn hồi năm 1971, cùng năm đó, Fältskog và Ulvaeus kết hôn, nhưng trước năm 1981, cả hai cặp đôi đều ly hôn.

Những cay đắng khi bước ra khỏi hôn nhân đã được nhóm thể hiện qua nhiều ca khúc viết trong giai đoạn cuối mà nhóm còn hoạt động chung, trong đó, nổi bật nhất là ca khúc "The Winner Takes It All".

Nhóm thực sự tan rã vào năm 1983 nhưng không đưa ra tuyên bố chính thức (Ảnh: Daily Mail).

Nhóm thực sự tan rã vào năm 1983 nhưng không đưa ra tuyên bố chính thức. Trong những năm tháng sau này, các thành viên ABBA vẫn tiếp tục theo đuổi những hoạt động âm nhạc riêng, như một cách để thỏa niềm đam mê dành cho âm nhạc.

Thành viên Ulvaeus chia sẻ rằng giờ đây, họ vẫn là những người bạn tốt, chân thành của nhau, được hợp tác trở lại khiến mỗi người đều thấy vui vẻ. Về lý do khiến nhóm quyết định tái hợp khi tuổi đều đã ở tuổi U80, thành viên Ulvaeus trả lời vừa hài hước vừa chân thành: "Chúng tôi muốn làm được điều gì đó trước khi qua đời".

Khi được hỏi về điều tuyệt vời nhất khi là thành viên của ABBA, ông Andersson chia sẻ thẳng thắn rằng: "Điều tuyệt vời nhất là chúng tôi không cần lo lắng về tiền bạc, chúng tôi hoàn toàn tự do được làm những gì mình thích, được chuyên tâm sáng tạo".