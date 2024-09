Đêm nhạc ABBA sắp được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM

Mới đây, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn (SPO) phối hợp cùng Nhà Hát Lớn Hà Nội thông báo tổ chức chương trình lưu diễn The music of ABBA (Âm nhạc của ABBA), mang âm nhạc ABBA đến Việt Nam, qua sự thể hiện của nhóm nhạc Arrival from Sweden.

Đặc biệt, chuyến lưu diễn còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Drumset Åke Sundqvist - nhạc công của ban nhạc gốc ABBA.

Chương trình "The music of ABBA" sắp diễn ra tại 3 thành phố lớn của Việt Nam (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đây không chỉ là sự kiện âm nhạc đơn thuần mà còn là hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Điển.

Chương trình được kỳ vọng là cầu nối văn hóa giữa 2 quốc gia, thắt chặt quan hệ bền chặt, gửi đi thông điệp về quyết tâm mạnh mẽ của 2 nước cùng hợp tác để phát triển sâu rộng, toàn diện, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển.

Chương trình lưu diễn The music of ABBA sẽ diễn ra tại 3 thành phố lớn gồm: TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội.

Tại TPHCM, đêm nhạc tổ chức vào ngày 5/10 ở Dinh Độc Lập, hứa hẹn trở thành điểm hẹn của khán giả yêu nhạc cổ điển, đặc biệt là những người hâm mộ nhóm nhạc ABBA. Dự kiến sẽ có khoảng 8.000-10.000 khán giả tham dự. Ban Tổ chức hé lộ giá vé dao động từ 1,2 đến 3 triệu đồng.

Đêm nhạc cũng là cơ hội để ngành du lịch TPHCM quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng đến bạn bè quốc tế. Không chỉ tận hưởng âm nhạc, du khách sẽ khám phá một vùng đất tràn đầy sức sống, hòa mình vào nhịp sống năng động, thưởng thức ẩm thực, vẻ đẹp của thành phố.