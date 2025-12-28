SOOBIN xúc động khi 8 học trò cùng vượt ải, giữ trọn đội hình vào chung kết

Đêm công diễn 5 diễn ra đầy kịch tính khi tiết mục Barbie của các tân binh Việt không đạt kỳ vọng, chỉ giành 1.464 điểm, thấp hơn mốc an toàn 1.600 điểm ở vòng 2. Kết quả này khiến áp lực dồn lên các thành viên trong vòng thi cuối.

Tuy nhiên, tại tập 13 Tân binh toàn năng, cục diện nhanh chóng đảo chiều nhờ màn trình diễn Mất trí nhớ tạm thời đầy lôi cuốn của đội Tân binh thăng cấp. Tổng điểm chung cuộc đạt 11.234, vượt mục tiêu 11.200 điểm, mang về một màn "lội ngược dòng" giàu cảm xúc.

8 tân binh tiến thẳng vào chung kết (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau nhiều vòng công diễn chứng kiến những khoảnh khắc "đóng băng" và loại trừ đáng tiếc, đây là lần đầu tiên các tân binh được tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng tập thể.

Chia sẻ sau phần thi, SOOBIN gửi gắm nhiều tâm huyết đến các học trò: "8 bảng tên trên sân khấu không chỉ đại diện cho 8 gương mặt, mà còn là minh chứng cho hành trình nỗ lực, hoài nghi và cả những lần suýt bỏ cuộc".

Xuyên suốt cuộc thi, SOOBIN cũng thẳng thắn chấn chỉnh thái độ tập luyện, nhắc nhở các thí sinh về "linh hồn" của người nghệ sĩ biểu diễn.

"Là nghệ sĩ phải đặt cái tâm, cái hồn vào từng tiết mục thì mới chạm được đến cảm xúc khán giả. Sự nghiêm khắc này được xem là bước rèn luyện cần thiết trước thềm chung kết", SOOBIN nhấn mạnh.

Ngay sau khi đội hình chung kết được xác định, luật chơi vòng cuối cũng chính thức lộ diện. Với vị trí dẫn đầu bảng điểm cá nhân, Phúc Nguyên đưa ra lựa chọn táo bạo khi đảm nhận tiết mục solo duy nhất trong đêm chung kết.

SOOBIN xúc động khi giữ trọn đội hình vào chung kết (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh đó, đội hình các tiết mục cũng được phân chia rõ ràng. Cường Bạch giữ vị trí trung tâm trong tiết mục vocal (giọng hát) nhóm cùng Lâm Anh, Wonbi, Thái Lê Minh Hiếu và Long Hoàng.

Trong khi đó, Duy Lân và Đức Duy kết hợp ở phần performance (trình diễn). Thử thách lớn nhất tại chung kết là màn đối đầu trực tiếp với nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest. Đây cũng được xem là thử thách lớn với các tân binh Việt Nam.

Từ những tân binh còn nhiều bỡ ngỡ, 8 thành viên Tân binh thăng cấp đã chính thức tiến vào đêm chung kết. Trước mắt họ không chỉ là cuộc so tài với nhóm nhạc quốc tế Tempest, mà còn là bài kiểm tra cuối cùng để chứng minh bản thân xứng đáng góp mặt trong đội hình ra mắt chính thức.