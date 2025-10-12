Nhóm tân binh Việt có chiến thắng đầu tiên, SOOBIN trút bỏ áp lực

Tiếp nối diễn biến của công diễn 1, đội hình Tân binh thăng cấp bước vào vòng 2 sau khi để thua sát nút trước nhóm 8TURN ở tập trước. Mở màn vòng thi này, nhóm nhạc K-pop 8TURN mang đến tiết mục WE đầy năng lượng, nhận được 510 điểm bình chọn.

Với áp lực do thất bại trước đó, SOOBIN cùng các thí sinh quyết định giữ mức thử thách là 90%, nhằm giúp cả nhóm giảm bớt áp lực để tận hưởng sân khấu.

Đội hình Tân binh thăng cấp gồm Hồ Đông Quan, Swan Nguyễn, Lâm Anh và Đức Duy trình diễn ca khúc Vacation. Đây là một bản nhạc tươi sáng do Giám đốc đào tạo và Phát triển Hyuk Shin chỉ đạo sản xuất.

Tiết mục "Vacation" được trình diễn bởi Hồ Đông Quan, Swan Nguyễn, Đức Duy và Lâm Anh đã gây ấn tượng mạnh bởi năng lượng tươi sáng (Ảnh: Ban tổ chức).

Màn trình diễn gây ấn tượng bởi năng lượng trẻ trung và cách dàn dựng sáng tạo, giúp nhóm vượt qua mức thử thách 90%, đạt 519 điểm, tương đương 102% so với điểm cột mốc mà 8TURN đề ra. Chiến thắng này giúp mỗi thành viên được cộng thêm 100 điểm cá nhân.

Chia sẻ cảm xúc sau phần thi, SOOBIN cho biết: "Tiếng hò reo đó như trút bỏ những tháng ngày vất vả và đúng như những gì mình mong muốn, nó là tiền đề để tạo nên động lực cho vòng tiếp theo".

Nhóm tân binh vỡ òa cảm xúc khi dành chiến thắng đầu tiên trước nhóm nhạc Hàn Quốc (Ảnh: Ban tổ chức).

Bước vào công diễn 2, áp lực tăng cao khi Tân binh thăng cấp phải đối đầu cùng lúc hai nhóm nhạc quốc tế: JUSTB (Hàn Quốc) và KID PHENOMENON (Nhật Bản).

JUSTB là nhóm nhạc có hơn 4 năm hoạt động tại thị trường K-pop, sở hữu kinh nghiệm trình diễn dày dặn trên nhiều sân khấu quốc tế lớn. Từ khi ra mắt, nhóm đã phát hành nhiều EP (đĩa mở rộng) và giành được các giải thưởng âm nhạc đáng chú ý.

Trong khi đó, KID PHENOMENON được thành lập tháng 8/2023 thông qua chương trình thử giọng quy mô lớn iCON Z - Dreams For Children tại Nhật Bản. Nhóm ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm âm nhạc liên tiếp đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng.

SOOBIN cùng các thành viên trong nhóm Tân binh thăng cấp (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhận thấy nhóm cần một người đảm nhận vai trò bao quát, SOOBIN đã đề xuất bầu chọn nhóm trưởng chính thức cho công diễn 2.

"Bắt đầu từ công diễn 2, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần tìm ra một vài ứng cử viên có tiềm năng trở thành trưởng nhóm chính thức trong tương lai. Tôi muốn nhìn thấy những cái tên nhận được nhiều sự tín nhiệm từ các thành viên khác. Ai cảm thấy mình có khả năng và mong muốn đảm nhận vị trí này đều có cơ hội thử sức", SOOBIN nói.

Kết quả, với sự tín nhiệm từ các tân binh và đội ngũ ê-kíp, Wonbi đã được chọn.