SOOBIN, Hòa Minzy được đề cử Ca sĩ của năm tại Giải thưởng Cống hiến 2026

Ca sĩ Hòa Minzy nhận 3 đề cử quan trọng bao gồm Bài hát của năm (Bắc Bling), Music Video của năm (Bắc Bling) và Nữ ca sĩ của năm. SOOBIN cũng nhận được 3 đề cử gồm Music Video của năm (Mục hạ vô nhân), Chương trình của năm (SOOBIN live concert: All-rounder) và Nam ca sĩ của năm.

Chia sẻ về quyết định mời bộ đôi ca sĩ SOOBIN và Hòa Minzy đảm nhận vai trò đại sứ cho mùa giải lần 20 năm, phía Ban tổ chức cho rằng họ không đơn thuần dựa trên sức hút truyền thông của hai nghệ sĩ, mà là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng về những gương mặt đại diện có đủ tầm vóc, tư duy nghệ thuật và tinh thần cống hiến tương đồng với tôn chỉ của giải thưởng.

Hòa Minzy chia sẻ niềm tự hào sâu sắc: "Tôi luôn tâm niệm rằng âm nhạc đương đại sẽ càng rực rỡ nếu bám rễ sâu vào cội nguồn văn hóa dân tộc. Tôi hy vọng sẽ tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ, để chúng ta cùng nhau gìn giữ và phát huy bản sắc Việt Nam trên bản đồ âm nhạc khu vực".

Ca sĩ Hòa Minzy làm đại sứ của Giải thưởng Cống hiến 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở mùa giải lần 20, Ban tổ chức đã thành lập Hội đồng bầu chọn gồm những người làm chuyên môn có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc, tham gia vào quá trình bầu chọn các đề cử gồm: Nhạc sĩ Tạ Giáng Son; NSƯT - TS Phương Nga; nhà báo Ngô Bá Lục và nhà báo Lê Phương Hiền.

Ban tổ chức và Hội đồng bầu chọn đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình âm nhạc đại chúng trong năm 2025 và thu thập các ý kiến đóng góp để hoàn thiện và công bố Top 10 đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 với gần 60 tác giả, tác phẩm, chương trình trên 10 hạng mục.

Hạng mục Bài hát của năm có sự góp mặt của nhiều sản phẩm nổi bật như “Bắc Bling” của Hòa Minzy kết hợp NSƯT Xuân Hinh, Masew và Tuấn Cry, “Ánh mắt biết cười” của Quang Hùng MasterD, “Letting go” của Mỹ Anh, “Một ngày nào đó” của Hoàng Dũng cùng rapper Đen...

Ở hạng mục Music video của năm, “Bắc Bling” tiếp tục xuất hiện, cạnh tranh với các sản phẩm như “Dù cho tận thế (vẫn yêu em)” của ERIK, “Giữ anh cho ngày hôm qua” của Hoàng Dũng kết hợp Rhymastic, “Mục hạ vô nhân” của SOOBIN và rapper Binz...

Hạng mục Album của năm cũng ghi nhận nhiều dự án đáng chú ý trong năm qua như “Giai nhân” của Văn Mai Hương, “Dear Min” của MIN, “Giữa một vạn người” của Phùng Khánh Linh, “Phao cứu sinh” của Hương Tràm...

Hạng mục Nam ca sĩ của năm ngoài SOOBIN còn có Tùng Dương, Hoàng Dũng, Đức Phúc, Phan Mạnh Quỳnh... Trong khi đó, hạng mục Nữ ca sĩ của năm gọi tên Văn Mai Hương, Thanh Lam, Phùng Khánh Linh, Đông Nhi, Hương Tràm và Võ Hạ Trâm...

Các nghệ sĩ được đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến (Ảnh: Ban tổ chức).

Trên cơ sở top 10 đề cử, công chúng có thể tham gia bình chọn cho các đề cử mà mình yêu thích, cùng với Hội đồng bầu chọn và các nhà báo. Lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 năm 2026 dự kiến diễn ra tối 15/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Giải thưởng Cống hiến được khởi xướng và tổ chức từ năm 2005 với sự tham gia bầu chọn của báo giới toàn quốc. Bắt đầu từ mùa giải thứ 17 năm 2023, giải thưởng được trao ở cả 2 lĩnh vực: Âm nhạc và Thể thao.