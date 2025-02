Tùng Dương, SOOBIN được đề cử giải Cống hiến 2025

Ngày 13/2, tại Hà Nội, Báo Thể thao và Văn hóa công bố giải Cống hiến 2025, đề cử chính thức trên cả 2 hệ thống: Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.

Ban tổ chức tặng hoa các nghệ sĩ, tập thể, đơn vị được đề cử giải (Ảnh: Ban tổ chức).

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tối 5/3 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Nhạc sĩ Dương Cầm sẽ đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của sự kiện.

Ban tổ chức đã mở cổng bình chọn để công chúng bình chọn từ nay đến tối 28/2, kết hợp với kết quả bỏ phiếu của các nhà báo tìm ra người chiến thắng.

Theo danh sách được công bố, Tùng Dương dẫn đầu với bốn hạng mục đề cử. Ngoài cạnh tranh giải Nam ca sĩ của năm, anh có tên trong cuộc đua Album của năm với Multiverse, Liveshow của năm với Người đàn ông hát, Ca khúc của năm với Tái sinh.

SOOBIN xếp sau với ba đề cử gồm: Nam ca sĩ của năm, Album của năm với Bật nó lên, MV của năm - Giá như.

Sơn Tùng M-TP được đề cử ở các hạng mục Bài hát của năm, MV của năm và Ca sĩ của năm.

Tùng Dương và SOOBIN đều có trong danh sách đề cử giải Cống hiến lần thứ 19 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi cũng có mặt trong hạng mục Chuỗi chương trình của năm, cùng các chương trình: Lễ hội Âm nhạc Quốc tế HOZO, Giao lộ thời gian, Our song Việt Nam.

Hạng mục Nữ ca sĩ của năm là cuộc cạnh tranh của các nghệ sĩ: Hồng Nhung, Trang Pháp, Uyên Linh, Orange, Phương Mỹ Chi.

Ở đề cử giải Thể thao Cống hiến, đáng chú ý là cầu thủ Nguyễn Xuân Son góp mặt tại đề cử Gương mặt Thể thao của năm. Anh được đề cử nhờ thành tích ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Cạnh tranh với Xuân Son là tay bắn súng nữ Trịnh Thu Vinh và vận động viên cử tạ khuyết tật Lê Văn Công.

Mùa giải năm nay đánh dấu kỷ niệm chặng đường 20 năm của giải thưởng Cống hiến. Cũng tại dấu mốc 20 năm ra đời và phát triển, giải Cống hiến 2025 đã tiến ra châu lục thông qua việc hợp tác với giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (Music Awards Japan).

Nhà báo Lê Xuân Thành, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng ban tổ chức giải Cống hiến 2025 phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Lê Xuân Thành, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức cho biết: "Đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển, bắt đầu từ năm nay, giải Cống hiến hy vọng sẽ tiến ra châu Á với sự hợp tác chiến lược cùng giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản.

Với hợp tác này, bắt đầu từ năm nay, những nghệ sĩ Việt Nam sẽ có cơ hội được vinh danh trên đấu trường châu lục, giúp âm nhạc đại chúng Việt Nam tiếp tục hòa nhập sâu rộng hơn với các xu hướng âm nhạc lớn ở châu Á".

Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 21-22/5 tại Nhà hát ROHM ở Kyoto, với 6 hạng mục chính, nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc trong khu vực, cùng với 60 hạng mục phụ khác.