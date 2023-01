Song Joong Ki bất ngờ thông báo kết hôn, tiết lộ vợ đang mang thai

Trên trang cá nhân, Song Joong Ki chia sẻ: "Hôm nay, tôi muốn chia sẻ thông tin quan trọng nhất cuộc đời mình. Như tôi đã hứa với Katy Louise Saunders - người luôn ủng hộ và chia sẻ mọi chuyện với tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua quãng đời còn lại".

Nam diễn viên tiết lộ, vợ sắp cưới là người có trái tim nhân hậu. "Cô ấy khôn ngoan và tuyệt vời và là người mà tôi ngưỡng mộ. Nhờ cô ấy, tôi đang trở thành phiên bản tốt hơn của mình", nam diễn viên hạnh phúc chia sẻ.

Song Joong Ki bất ngờ thông báo đã kết hôn và vợ đang mang thai (Ảnh: News).

Song Joong Ki cho biết, anh mong muốn sẽ tạo dựng một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Tài tử xứ Hàn tiết lộ vợ đang mang thai: "Chúng tôi đã rất cố gắng để giữ lời hứa với nhau. Thật may mắn, hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị chào đón "một nguồn sống" của cả hai".

Nam diễn viên Hậu duệ Mặt trời cho hay, anh và bạn gái ngoại quốc đã đi đăng ký kết hôn. Tình yêu của họ được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và trân trọng dành cho đối phương.

Song Joong Ki cũng gửi lời cảm ơn khán giả vì đã động viên và ủng hộ mối quan hệ của anh và bạn gái ngoại quốc. Anh viết: "Từ sâu trong đáy lòng, tôi muốn cảm ơn mọi người đã ủng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Tôi hứa sẽ cố gắng trở thành một diễn viên tốt hơn để không làm cho các bạn thất vọng. Tôi hy vọng, các bạn sẽ vẫn ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của tôi trong thời gian tới".

Song Joong Ki công khai mối quan hệ với bạn gái ngoại quốc từ tháng 12/2022 (Ảnh: Newsen).

Cuối tháng 12 vừa rồi, HighZium Studio - công ty quản lý của nam diễn viên Song Joong Ki xác nhận thông tin anh đang hẹn hò. Theo một số nguồn tin thân cận, Song Joong Ki và bạn gái quen nhau gần một năm trước khi chính thức công khai tình cảm.

Vợ sắp cưới của nam diễn viên tên là Katy Louise Saunders, sinh năm 1984. Cô mang quốc tịch Anh và có thời gian là diễn viên. Cô từng tham gia các bộ phim như The Lizzie McGuire Movie (2003), The Borgia (2006), Third Person (2013). Hiện, Katy là giáo viên dạy ngoại ngữ.

Trước đây, Song Joong Ki từng có cuộc hôn nhân gần 2 năm với nữ diễn viên Song Hye Kyo. Cặp đôi bén duyên từ dự án Hậu duệ Mặt trời và công khai tình cảm vào năm 2017. Quyết định ly hôn của cặp đôi là một trong những sự kiện gây sốc nhất showbiz xứ Hàn năm 2019.