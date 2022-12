Bạn gái mới của Song Joong Ki xinh đẹp và vướng nghi vấn mang bầu

Ngày 26/12, người hâm mộ tại châu Á xôn xao bàn tán trước thông tin Song Joong Ki xác nhận hẹn hò.

Theo công ty quản lý của tài tử xứ Hàn, chuyện tình của Song Joong Ki đã kéo dài được một năm. Đây là mối quan hệ chính thức đầu tiên mà tài tử Hậu duệ mặt trời công khai từ khi ly hôn nữ diễn viên Song Hye Kyo vào năm 2019.

Trước đó một ngày, hình ảnh Song Joong Ki và một cô gái ngoại quốc xuất hiện cùng nhau tại sân bay ở Hàn Quốc cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Hai người diện đồ đôi và có cử chỉ thân thiết.

Song Joong Ki và bạn gái xuất hiện tại sân bay ở Hàn Quốc, tháng 12/2022 (Ảnh: Newsen).

Theo một số nguồn tin, hai người bén duyên nhờ lời giới thiệu của một người bạn chung. Dù khác biệt về văn hóa và quốc tịch, Song Joong Ki và bạn gái mới vẫn nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

Một người bạn của Song Joong Ki tiết lộ, bạn gái mới của nam diễn viên sinh năm 1998 và mang quốc tịch Anh. Một số trang tin của Trung Quốc tiết lộ, cô gái có tên đầy đủ là Katy Louise Saunders, sinh ra và lớn lên tại Anh.

Katy Louise Saunders mang hai dòng máu Colombia và Anh. Cô hơn tài tử xứ Hàn một tuổi và từng hoạt động trong showbiz. Hiện tại, cựu diễn viên đã rút lui khỏi làng giải trí để theo đuổi công việc gia sư dạy tiếng Anh.

Song Joong Ki thể hiện tâm trạng vui vẻ, thoải mái khi tham dự sự kiện quảng bá dự án phim mới "Reborn Rich", tháng 11/2022 (Ảnh: News).

Khi còn hoạt động trong showbiz, Katy tham gia diễn xuất trong một số tác phẩm như The Borgia (2006), Third Person (2013), The Lizzie McGuire Movie (2003)… Một số hình ảnh về cô gái này đã được chia sẻ trên mạng và nhận được lời khen của khán giả.

Trong hôm nay 26/12, những thông tin về bạn gái mới của Song Joong Ki "bùng nổ" trên mạng xã hội. Trong đó, tin đồn về việc cô gái tên Katy mang thai khiến nhiều khán giả tò mò. Theo một số nguồn tin, nam diễn viên bị bắt gặp đưa bạn gái tới một phòng khám ở Seoul, Hàn Quốc hồi tháng 12/2022.

Đáp lại nghi vấn bạn gái mới của Song Joong Ki có bầu, một người trong công ty quản lý của nam diễn viên nói với tờ Xports News: "Tôi không nghĩ chúng tôi có thể đưa ra câu trả lời cho bạn ngoài việc khẳng định hai người đang hẹn hò".

Một số nguồn tin khác cũng tiết lộ, tài tử Song Joong Ki dự định tái hôn. Hiện, phía Song Joong Ki vẫn im lặng trước các thông tin liên quan tới bạn gái mới của anh.

Theo truyền thông Trung Quốc, bạn gái của Song Joong Ki có tên là Katy Louise Saunders, sinh năm 1984 (Ảnh: News).

Katy Louise Saunders từng đóng phim nhưng đã giải nghệ (Ảnh: News).

Katy Louise Saunders mang trong mình hai dòng máu Colombia và Anh (Ảnh: News).