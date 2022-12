Song Joong Ki bị nói dựa hơi bạn gái ngoại quốc, công ty quản lý lên tiếng

Ngày 28/10, đại diện Hijieum Studio cho biết, Song Joong Ki không tham gia thử vai cho phim truyền hình của BBC. Trước đó, một số trang tin đăng tải thông tin nam diễn viên xứ Hàn nhờ bạn gái mới giúp tiếp cận một số dự án phim nước ngoài.

Công ty này thông báo: "Song Joong Ki không tham gia thử vai cho phim truyền hình của BBC. Anh ấy có hẹn gặp với chi nhánh của BBC nhưng chưa có cuộc thảo luận cụ thể nào được tiến hành. Song Joong Ki sẽ cân nhắc nếu được đề xuất một tác phẩm hay".

Song Joong Ki công khai hẹn hò bạn gái người Anh (Ảnh: Newsen).

Bạn gái hiện tại của Song Joong Ki, Katy Louise Saunders, năm nay 38 tuổi, mang hai dòng máu Anh - Colombia. Cô gia nhập làng phim từ đầu thập niên 2000, xuất hiện trong The Lizzie McGuire Movie (2003), Los Borgia (2006), Third Person (2013), Welcome Home (2018)... Hiện, cô là giáo viên ngoại ngữ.

Katy Louise Saunders và Song Joong Ki đã ở bên nhau được một năm. Cặp đôi xác nhận hẹn hò vào ngày 26/12 sau khi những hình ảnh chung đôi của tài tử xứ Hàn và bạn gái ngoại quốc tại sân bay ở Hàn Quốc được đăng tải.

Theo tờ Newsen, bạn gái mới thường đồng hành cùng Song Joong Ki mỗi khi anh có lịch trình tại nước ngoài. Cặp đôi cũng xuất hiện công khai trong một số sự kiện, buổi gặp gỡ của Song Joong Ki với bạn bè. Tài tử xứ Hàn không có ý định che giấu mối quan hệ mới với đồng nghiệp.

Song Joong Ki phủ nhận thông tin anh dựa hơi bạn gái mới để tấn công thị trường nước ngoài (Ảnh: Newsen).

Bên cạnh đó, bạn gái mới của Song Joong Ki cũng bị cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh với vợ cũ của anh, nữ diễn viên Song Hye Kyo. Song Joong Ki và Song Hye Kyo bén duyên từ lần hợp tác trong dự án Hậu duệ mặt trời. Cặp đôi tiến tới hôn nhân vào năm 2017 và thông báo ly hôn vào năm 2019. Họ từng là cặp đôi kiểu mẫu và quyền lực của showbiz Hàn trước khi chia tay.

Trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) và Instagram, nhiều ý kiến cho rằng Katy và Song Hye Kyo có phong cách khác nhau. Cô gái hiện tại của Song Joong Ki sở hữu vẻ ngoài khỏe khoắn, gợi cảm, trong khi vợ cũ của anh mang đậm nét đẹp châu Á, kín đáo.

Một số khán giả Hàn Quốc khen Katy Louise Saunders về độ trẻ trung và nhan sắc. Bạn gái của Song Hye Kyo có lợi thế hơn Song Hye Kyo về dáng vóc và chiều cao. Cựu nữ diễn viên người Anh cao 1m71, có dáng vóc thanh mảnh. Người hâm mộ khen Song Joong Ki và Katy Louise Saunders trông đẹp đôi.

Katy Louise Saunders nhận được sự ủng hộ của fan Song Joong Ki (Ảnh: Getty Images).

Trong khi đó, nữ diễn viên Song Hye Kyo chỉ sở hữu chiều cao chưa đầy 1m6 và dáng vóc mũm mĩm. Vài năm gần đây, mỹ nhân xứ Hàn quyết định giảm cân để thay đổi phong cách.

Cũng có không ít khán giả cho rằng, vụ ly hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã khép lại từ 3 năm trước. Cả hai người trong cuộc đều xứng đáng có cuộc sống mới, mọi sự tiếc nuối hay so sánh đều không còn phù hợp.

Giữa thời điểm chuyện tình mới của Song Joong Ki gây xôn xao, Song Hye Kyo đăng ảnh tham dự một triển lãm tranh. Cô khoe bức ảnh chụp cùng chó cưng Ruby và chúc mừng chủ nhân triển lãm.

Nữ diễn viên đang chờ đợi dự án truyền hình The Glory (Vinh quang trong thù hận) ra mắt vào ngày 30/12. Đây là bộ phim thứ hai cô góp mặt sau khi ly hôn Song Joong Ki. Sau ly hôn, Song Hye Kyo tâm sự, sự nghiệp là điều cô quan tâm nhất.

Nữ diễn viên sinh năm 1981 được khán giả yêu mến với các bộ phim truyền hình như Ngọn gió đông năm ấy, Ngôi nhà hạnh phúc, Trái tim mùa thu, Hậu duệ mặt trời, Now We are Breaking up... Ngoại tứ tuần, cô đắt show quảng cáo và chụp hình tạp chí. Cô được mệnh danh là ngọc nữ màn ảnh Hàn hay "mỹ nhân không tuổi" vì vẻ đẹp nổi bật.